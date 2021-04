Sonos staat bekend als audiosysteem voor thuis. Door meerdere speakers met elkaar te koppelen creëer je een multiroomsysteem, waarmee je in het hele huis muziek hebt. Je kunt Sonos ook gebruiken voor je home cinema-opstelling. De speakers staan vaak op een vaste plek, verbonden met het stopcontact.

Met de komst van de Sonos Move in 2019 werd het voor het eerst mogelijk om je Sonos-geluid mee naar buiten te nemen. Door zijn afmetingen en gewicht is de Move echter vooral bedoeld voor in en om het huis. Wie graag op pad gaat, neemt liever de Sonos Roam mee, een compacte lichtgewicht speaker die niet groter is dan een waterflesje. Deze bevat heel wat functies, levert een goed geluid en is nog goedkoper ook. Daarmee zijn de belangrijkste verschillen tussen de Sonos Move en Sonos Roam opgesomd, maar er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen! Hieronder gaan we in op alle details.

Bekijk ook onze ervaringen met deze speakers in onze Sonos Move review en recenter onze Sonos Roam review.



Sonos Roam vs Sonos Move: prijs

De Sonos Roam is kleiner en compacter, dus het is logisch dat deze speaker ook iets goedkoper is. De adviesprijs is €179 en daarmee is het de goedkoopste Sonos ooit, afgezien van de speakers die Sonos in samenwerking met IKEA heeft ontwikkeld. Met een prijs van €179 ligt het in de buurt van veel andere Bluetooth-speakers. Zoek je iets goedkopers, dan kun je bij andere merken ook wel Bluetooth-speakers van onder de €100 vinden, maar dan mis je wel wat functies die je bij Sonos wel krijgt, zoals AirPlay 2, toegang tot heel veel muziekdiensten, ondersteuning voor spraakassistenten en meer.

De prijs ligt een stuk lager dan de €399 van de Sonos Move. Daar staat tegenover dat je voor de Move echt niet meer de adviesprijs hoeft te betalen. Deze speaker is al wat langer op de markt en je kunt dan ook regelmatig leuke aanbiedingen vinden.

Lees ook onze Sonos Roam review met testervaringen en voor wie deze speaker het meest geschikt is.

Bekijk ook Review: Sonos Roam, deze kleine speaker klinkt opvallend goed We hebben de Sonos Roam getest en vertellen in deze review waarom je deze draagbare en betaalbare wél of niet zou moeten kopen. Ook zetten we alle voordelen en nadelen van de Sonos Roam voor je op een rij.

Design van de Sonos Roam en Sonos Move

Sonos Roam: 168x62x60 mm, 430 gram, compact, draagbaar en IP67 waterproof

Sonos Move: 240x160x126 mm, 3 kg, groot, zwaar en IP56 spatwaterbestendig

Dat het hier om twee totaal verschillende speakers gaat is meteen duidelijk. De Sonos Roam is klein, compact en makkelijk mee te nemen, terwijl de Sonos Move zich meteen thuisvoelt in je multiroom-systeem. De Roam is met 16,8 x 6,2 x 6 cm vergelijkbaar met een waterflesje. Het gewicht komt ook wel overeen: hij weegt maar 430 gram.

De Move is met afmetingen van 24 x 16 x 12,6 cm en een gewicht van 3 kilo totaal anders. Deze speaker verplaats je binnenshuis naar een andere kamer, maar je gooit ‘m niet zomaar in je rugzak. Sterker nog: als je de Move zou willen meenemen kun je beter speciaal een rugzak ervoor pakken, liefst eentje van een ruim formaat. De naam is dan ook wel passend: de Move kun je verplaatsen van de ene naar de andere kamer dankzij het geïntegreerde handvat. De Roam is meer bedoeld om overal mee naartoe te nemen tijdens je volgende wandeling of andere activiteit buitenshuis. Hij past makkelijk in je hand en er is dan ook geen handgreep nodig.

Je kunt de Roam zowel staand of liggend gebruiken, waarbij het geluid wordt aangepast. Rubberen voetjes zorgen ervoor dat de Roam op z’n kant gelegen niet wegglijdt. De Move is alleen staand te gebruiken.

De afwerking en kleur van beide speakers is vrijwel hetzelfde, maar de vorm is verschillend. Sonos heeft bij de Roam gekozen voor een langwerpige staaf die eruit ziet als een soort Toblerone-reep met afgeronde hoeken. De Move is groter en wat meer ellipsvormig. In beide gevallen kun je kiezen uit zwart en wit, in een matte uitvoering met ongeveer dezelfde uitstraling. Sonos heeft deze speakers extra robuust en stootvast gemaakt, maar dat zie je niet aan het uiterlijk. Er is geen sprake van een ‘rugged’ uitstraling.

Een duidelijk verschil ligt op het gebied van waterbestendigheid. De Move heeft een IP56-rating en is bestand tegen waterstralen en stof, terwijl de Roam met IP67 een onderdompeling in water overleeft, maximaal 30 minuten op een diepte van ten hoogste 1 meter.

Bediening van de Sonos Roam en Move

Sonos Roam: voelbare knoppen met reliëf bovenop

Sonos Move: aanraakgevoelige knoppen bovenop en voelbare knoppen achterop

De Sonos Roam heeft bedieningsknoppen bovenop, namelijk play/pause, volumeknoppen en een aan/uitknop voor de microfoon. Ze zijn op de tast voelbaar maar niet zo makkelijk af te lezen omdat er geen kleurcontrast is. Er zit ook een knop aan de zijkant, vlakbij de USB-C-poort waarmee je de speaker kunt opladen. Verdere aansluitingen en knoppen zitten er niet op.

De Sonos Move heeft aan de bovenkant aanraakgevoelige knoppen, ook voor play/pauze en microfoon, maar daarnaast zijn er ook knoppen aan de achterkant om te kunnen koppelen en om naar Bluetooth te kunnen schakelen. Deze zitten verwerkt in de handgreep. De Sonos Roam heeft die knoppen niet, omdat het overschakelen naar Bluetooth automatisch gaat.

Opladen van de Sonos Roam en Move

Sonos Roam: 10 uur batterijduur, USB-C-poort voor opladen, draadloos opladen op elke Qi-lader of op los verkrijgbaar oplaadvoetstuk.

Sonos Move: 11 uur batterijduur, opladen via meegeleverde beugel

Beide speakers kunnen draadloos opladen, maar de manier waarop dat gebeurt is heel verschillend. Bij de Roam heb je twee opties: met de meegeleverde kabel met USB-C-aansluiting of draadloos op elke willekeurige Qi-lader. Dat mag dus ook een heel goedkoop model van IKEA zijn. Wil je het extra mooi maken, dan koop je voor €49 de speciale draadloze lader erbij.



De batterijvervangingskit voor de Move.

Bij de Move krijg je de draadloze oplader erbij. Hoewel draadloos? Er zijn twee contactpuntjes aanwezig, waar de speaker op leunt tijdens het opladen. Qua batterijduur verschillen de twee speakers niet zoveel: de Roam gaat 10 uur mee op een volle lading, de Move 11 uur. Je kunt beide ook aangesloten op een stroombron gebruiken, zodat de batterijduur niet meer uitmaakt. Bij de Move is de batterij verwisselbaar (via een rubberen afdichting aan de onderkant), bij de Roam is dat niet het geval. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat je de Roam helemaal in water kunt onderdompelen.

Functies van de Sonos Roam vs Sonos Move

Sonos Roam: Bluetooth 5 en WiFi 5, AirPlay 2, Auto Trueplay (ook voor Bluetooth), Alexa en Google Assistent, SoundSwap

Sonos Move: Bluetooth 4.2 en WiFi 4, AirPlay 2, Auto Trueplay, Alexa en Google Assistent, geen SoundSwap

Beide speakers hebben Bluetooth en WiFi, maar toch zijn er duidelijke verschillen. De Roam beschikt over nieuwere Bluetooth- en WiFi-versies en regelt het wisselen vanzelf. Ga je de deur uit, dan schakelt de Roam automatisch over naar Bluetooth. Bij de Move moet je hiervoor op een knop aan de achterkant drukken.

Met beide speakers kun je muziek streamen vanaf je iPhone of iPad, maar je kunt ook streamen via internet dankzij Spotify, Tidal, Deezer, of welke dienst je ook maar wilt gebruiken. Via de Sonos-app of via gespecialiseerde apps heb je toegang tot honderden diensten. Bedienen doe je via de Sonos S2-app.

Beide speakers bedien je via Amazon Alexa of Google Assistent, waarbij je niet alleen muziekopdrachten kunt geven, maar ook kennisvragen kunt stellen. Muziek streamen vanaf je Apple-device via AirPlay kan wel. Ook kun je met Siri vanaf je iPhone opdracht geven om bepaalde muziek af te spelen. Rechtstreeks via Siri praten met de speaker kan niet; dat lukt alleen met Alexa of Google.

Ook werken beide speakers met automatische TruePlay, waarbij de muziekweergave wordt afgestemd op de omgeving. Voor de Move moet je hiervoor een software-update uitvoeren, bij de Roam is het al standaard aanwezig. Na het verplaatsen van de speaker hoef je niet meer Trueplay te doen. Het enige verschil is dat de Roam ook automatische TruePlay heeft als je via Bluetooth streamt. Bij de Move werkt het alleen bij gebruik van WiFi.

Zowel de Roam als de Move kun je niet gebruiken voor je home cinema-systeem, in combinatie met bijvoorbeeld een Sonos Arc, Playbase, Playbar, Beam of Sub. Hiervoor kun je alleen de Sonos One (SL) en de IKEA Symfonisk-speakers gebruiken. Ook kun je ze niet gebruiken voor surround-sound of in combinatie met een Sonos Sub.

Opvallend is dat de goedkope Roam nét iets meer functies heeft, maar dat kan er ook aan liggen dat deze speaker nieuwer is. Naast het al genoemde automatisch schakelen tussen Bluetooth en WiFi beschikt deze speaker ook over SoundSwap. Door de play/pauzeknop ingedrukt te houden kun je muziek verder laten spelen op de dichtstbijzijnde ‘vaste’ Sonos-speaker. Dit doet wel een beetje denken aan Apple’s Handoff.

Audiokwaliteit van de Sonos Move vs Roam

Sonos Roam: Prima geluid gezien het kleine formaat, twee klasse H-versterkers, speciale midwoofer, tweeter, farfield-microfoon

Sonos Move: Beter geluid van huiskamerkwaliteit, twee klasse D-versterkers, midwoofer, tweeter, farfield-microfoon array

Qua audiogeluid zijn beide speakers natuurlijk niet helemaal goed te vergelijken. Er zit verschillende hardware in. De kleine Sonos Roam levert eigenlijk verrassend goed geluid, beter dan de HomePod mini (die overigens wel een stuk goedkoper is). Sonos is weer tot het uiterste gegaan om in zo’n klein formaat toch goed geluid te kunnen leveren. De Roam kan prima de vergelijking met concurrerende speakers van Ultimate Ears en JBL doorstaan (omdat we die niet allemaal in bezit hebben kunnen we daar geen eerlijke uitspraken over doen). Zit je al in het Sonos-systeem, dan kan de Roam een logische keuze zijn, omdat het goed samenwerkt met je andere speakers.

Voor wat je krijgt is het geluid van de Roam goed. Wil je een beter geluid, dan kun je de Move kopen, maar die is meer dan twee keer zo duur en minder draagbaar. Het gaat er dus maar net om wat je wilt. De Move komt ook bij luider afgespeelde muziek wat beter tot z’n recht, maar het is de vraag of je buren daar blij mee zijn.

Conclusie Sonos Roam vs Sonos Move

Waarschijnlijk heb je je keuze al gemaakt, want beide speakers zijn zo verschillend en lopen qua toepassingen zo uiteen dat ze echt voor twee verschillende doelgroepen zijn gemaakt.

De Sonos Roam is een kleine, lichte en draagbare Bluetooth-speaker om makkelijk mee te nemen. Hij is voorzien van extra functies zoals SoundSwap, automatisch schakelen tussen Bluetooth en WiFi en makkelijk draadloos opladen. Het geluid is wel wat minder vol, maar we verwachten ook niet anders van een speaker die zesmaal zo klein is en minder dan de helft kost.

De Sonos Roam is perfect voor mensen die net beginnen met een Sonos-systeem of erg kleinbehuisd zijn, bijvoorbeeld op een studentenkamer. Het is ook een mooie aanvulling voor mensen die al een compleet Sonos-systeem hebben en ook onderweg van muziek willen genieten. Omdat het allemaal met elkaar samenwerkt heb je meer gebruiksgemak.

Wil je een zo goed mogelijk geluid en zoek je een speaker die je vooral thuis kunt verplaatsen, dan is de Move een betere oplossing. Deze kun je ook in de tuin en op het dakterras gebruiken, maar tegelijk is hij binnenshuis een erg goede speaker. Ga je nooit de deur uit met muziek, of gebruik je in dat geval liever een koptelefoon, dan heb je de Roam eigenlijk niet nodig en ben je beter af met een ‘huiskamerkwaliteit’-speaker zoals de Move.

Wil je deze speakers kopen, dan kun je hier terecht: