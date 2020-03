Sonos S2 bevat nieuw functies

De nieuwe software komt in juni beschikbaar, maar wordt vandaag al aangekondigd zodat muziekliefhebbers zich erop kunnen voorbereiden. In het nieuwe besturingssysteem S2 gaat de audiobandbreedte omhoog. Ook is er meer aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en personalisatie. “Sonos S2 wordt de drijvende kracht achter de volgende generatie Sonos-producten en -ervaringen”, meldt de fabrikant. Dat houdt het volgende in.



Deze functies komen in Sonos S2 beschikbaar:

Krachtige nieuwe hardware en ervaringen. Alle Sonos-producten die na mei 2020 worden geïntroduceerd, draaien uitsluitend op de S2-software en app om nieuwe ervaringen mogelijk te maken. Met Sonos S2 heb je toegang tot meer personalisatie en audiobestanden met een hogere resolutie, voor bijvoorbeeld muziek luisteren en films kijken.

Geüpgradede audiobandbreedte, voor toegang tot hogere-resolutietechnologieën. Deze technologieën lenen zich uitstekend voor muziek luisteren en films kijken.

Nieuwe functies en verbeterd gebruiksgemak, waardoor het eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot de muziek en audiocontent waar je zo dol op bent.

Nieuwe functie Room Groups in Sonos S2

De eerste nieuwe functie die in juni wordt geïntroduceerd, is ‘Room Groups’. Hiermee is het systeem in staat om speakers die vaak gegroepeerd worden gebruikt te onthouden en aan te merken als een zone. Je zou ze bijvoorbeeld ‘benedenverdieping’ kunnen noemen.

Geschikte producen zijn vanaf juni toe te voegen in de vernieuwde Sonos S2-app, die vanaf dat moment ook te downloaden is. De S2-app krijgt de naam Sonos en moet apart geïnstalleerd worden.

Heb je de IKEA Symfonisk-speakers, dan zijn die ook geschikt voor S2.

Deze speakers zijn geschikt voor S2:

IKEA Symfonisk

Sonos One en One SL

Sonos Move

Sonos Play:1

Sonos Play:3

Sonos Play:5 tweede generatie

Sonos Sub

Sonos Beam

Sonos Playbar

Sonos Playbase

Sonos Port

Sonos Amp

Sonos Boost

Sonos In-Ceiling door Sonance

Sonos muur- en buitenspeakers van Sonance

Sonos S1 voor oudere producten

Sonos kondigt ook meteen aan wat er met oudere producten gaat gebeuren. Sommige van die producten zijn meer dan tien jaar oud en hebben onvoldoende geheugen of processorkracht om op S2 t kunnen draaien. Hiervoor komt er de Sonos S1 Controller-app.

Het gaat hier om de originele Zone Players, de Connect en Connect: Amp (verkocht tussen 2006 en 2015), Play:5 (Gen 1), CR200 en Bridge. Deze producten blijven werken, maar krijgen geen nieuwe functies meer. Er zullen alleen nog beveiligingsupdates worden uitgebracht.

S1- of S2-systeem kiezen, wat doe je?

Heb je alleen S2-compatibele producten in huis, dan kun je in juni overstappen naar de nieuwe Sonos-app voor S2-systemen. Je speakers worden automatisch bijgewerkt naar het nieuwe Sonos-besturingssysteem. De nieuwe functies komen dan vanzelf binnen.

Heb je alleen S1-compatibele producten in huis, dan is de keuze ook gemakkelijk. Je hoeft niets te doen en kunt alle producten na juni gewoon blijven gebruiken via de S1 Controller-app. Deze app krijgt bugfixes en beveiligingsupdates. Sonos zal in samenwerking met partners proberen om de muziek- en spraakdiensten zo lang mogelijk te laten werken. Je kunt echter geen nieuwere apparaten aan je S1-systeem toevoegen.

Heb je een mix van S1 en S2, dan zul je keuzes moeten maken. Je kunt de S1-producten vervangen door een nieuw model of je blijft hangen bij het S1-systeem. Je profiteert dan niet van toekomstige nieuwe functies, maar krijgt nog wel bugfixes en beveiligingsupdates.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om je Sonos-systeem in tweeën te delen. Daarbij krijgt het S2-systeem wel nieuwe functies en het S1-systeem niet. Mogelijk moet je hiervoor wat speakers binnen je woning verplaatsen, zodat alle oude apparatuur netjes bij elkaar staat. Het is straks niet mogelijk om een S1-systeem met een S2-systeem te groeperen.

Meer over Sonos en de speakers die ze verkopen vind je in onze round-up.

