De Sonos Era 300 is de nieuwste high-end speaker van Sonos, die je kunt gebruiken als zelfstandige speaker of voor je surroundset voor je televisie. De speaker is ontworpen met ruimtelijke audio in het achterhoofd, maar maakt dit ook indruk? In deze review van de Sonos Era 300 lees je het.

Onlangs bracht Sonos twee nieuwe speakers op de markt: de Era 100 en de Era 300. De twee speakers zijn een aanvulling op het huidige Sonos-assortiment. Daarbij is de Era 100 de meer betaalbare versie, die het beste te vergelijken is met de Sonos One. De flink duurdere en high-end Era 300 is daarentegen meer vergelijkbaar met de Sonos Five. Maar de Era 300 heeft diverse voordelen en extra mogelijkheden, die je op de Sonos Five niet vindt. Tegelijkertijd wil Sonos met de Era 300 ook de concurrentie aan gaan met andere high-end smart speakers, waaronder Apple’s eigen HomePod. Is dat gelukt? In deze review van de Sonos Era 300 lees je het.



Review, foto’s en tekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is uitgevoerd in maart en april 2023 en bespreekt de situatie op dat moment. De speaker is een wit leenexemplaar, dat tijdelijk ter beschikking is gesteld door Sonos.

Sonos Era 300 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Sonos Era 300 in het kort:

High-end smart speaker van Sonos

Ondersteunt afspelen ruimtelijke audio via Dolby Atmos, ook via Apple Music

Zes drivers rondom voorkant, zijkanten en bovenkant, vier tweeters, twee woofers

Geluid past zich aan aan omgeving dankzij Trueplay-tuning (snel of geavanceerd)

Werkt met wifi, Bluetooth of bedrade lijningang (met een adapter)

Ondersteunt AirPlay 2

Ondersteuning voor Sonos Voice Control-stembediening en Amazon Alexa (beide in het Engels), geen Google Assistent

Keuze uit zwart of wit

Prijs: €499,-

Design Sonos Era 300

De Sonos Era 300 heeft een uniek uiterlijk zonder dat het teveel opvalt, zoals we eigenlijk wel een beetje van Sonos gewend zijn. De speaker heeft een beetje een vorm van een megafoon, waarbij hij vanuit het midden taps toe loopt. Het is eigenlijk nog het beste te vergelijken met een djembé trommel die op z’n kant ligt. De voorkant bestaat uit een grill met alle gaatjes waar het geluid uit komt, evenals de tweede helft van de zijkant. Daardoor kan het geluid alle kanten op, wat bijdraagt aan de ruimtelijke audio. Wat we fijn vinden is dat er geen stoffen bekleding voor de speakergaatjes zit. Dat was bij voorgaande Sonos-speakers nog wel eens het geval, zoals de eerste generatie Beam, maar daar is Sonos al een tijdje vanaf gestapt. Dat zorgt ervoor dat hij ook veel makkelijker schoon te houden is.

De speaker plaats je rechtop op twee balkvormige rubberen voetjes. Het is niet de bedoeling dat je de speaker op een andere manier neerzet, zoals soms wel mogelijk is bij andere Sonos-speakers. Er zijn wel speciale standaarden en muurbeugels te koop, maar de speaker dient altijd met de bolle kant naar voren te worden geplaatst, met de voetjes aan de onderkant. Het design vinden we wel een beetje wennen. De vorm is wat minder traditioneel dan je verwacht van een speaker en is qua formaat wel wat groter dan bijvoorbeeld de HomePod. Met een afmeting van 26 centimeter breed, 18,5 centimeter diep en 16 centimeter hoog, is hij alsnog wel redelijk compact, zeker als je merkt hoeveel krachtig geluid er uit de speaker komt. Maar daarover later meer.

Aan de achterkant steek je de 90-graden stroomkabel in de speaker. Het voordeel daarvan is dat je hem makkelijker tegen een muur aan kan plaatsen. De stroomkabel is los te halen en is lang genoeg om de speaker weg te werken, al is het vanwege het ruimtelijke geluid niet de bedoeling dat je hem bijvoorbeeld in een boekenkast zet. Het beste plaats je de speaker vrij op een tafel of kast. Voor op een bureau vinden we de speaker wel wat aan de grote kant en bovendien ook een beetje teveel van het goede. Verder vinden we aan de achterkant nog een usb-c-poort (voor de adapter voor een bedrade lijnaansluiting of ethernet), een Bluetooth-knop en een schakelaar om de microfoon hardwarematig uit te schakelen. Dat geeft een prettig gevoel als je toch geen stemassistent gebruikt.

De Era 300 is, zoals zoveel Sonos-speakers, verkrijgbaar in zowel wit als zwart. Wij hebben de witte versie getest en die bevalt eigenlijk uitstekend, al kunnen we ons voorstellen dat een zwarte versie misschien wat minder opvalt. Het is maar net wat bij je interieur past en waar je hem op zet. Staat hij op een donkergekleurde tafel of dressoir, dan is een donkere versie misschien wel wat mooier. Al vinden wij het contrast tussen de witte speaker een donkere tafel ook wel weer wat hebben.

Bovenop vind je nog aanraakgevoelige knoppen om de muziek te bedienen. Daarbij is een kleine inkeping gemaakt voor de volumeknoppen, zodat je gemakkelijker op de tast het geluid harder of zachter kan zetten. Maar eerlijk gezegd gebruiken wij de aanraakgevoelige knoppen op Sonos-speakers nooit. Je kunt het uitzetten als je het niet gebruikt.

Audiokwaliteit Sonos Era 300

Dat het hier om een high-end speaker gaat, merk je meteen zodra je er voor het eerst muziek op afspeelt. We zijn al jarenlang fan van de audiokwaliteit van Sonos-speakers en in dat opzicht stelt ook deze Era 300 niet teleur. De speaker is voorzien van zes drivers rondom, heeft vier tweeters en twee woofers. Het geluid klinkt dankzij deze geavanceerde onderdelen erg vol en krachtig, zonder dat dat details verloren gaan. Wat daarbij een belangrijke rol speelt, is de ondersteuning voor ruimtelijke audio. De speaker ondersteunt, net als de recente tv-speakers zoals de Sonos Arc, ruimtelijke audio via Dolby Atmos. De afgelopen jaren is Dolby Atmos steeds meer ingeburgerd en zien we het vaker terugkeren. Niet alleen bij je AirPods, maar ook bij de HomePod of zelfs je iPhone, iPad en Mac. Maar de ene Dolby Atmos is de andere niet, zo bewijst deze Era 300 nog maar eens.

De ruimtelijke audio op de Sonos Era 300 klinkt werkelijk verbluffend. Je hoort, afhankelijk van het muzieknummer, duidelijk de verschillende richtingen waar de muziek vandaan komt. Dat geeft een enorm ruimtelijk gevoel, alsof je middenin een concertzaal staat of juist intiem in een klein theater (afhankelijk van de muziek). We hebben nog niet eerder op deze manier Dolby Atmos ervaren, want hier merk je pas echt duidelijk het verschil. Je wordt meer in de muziek meegesleept, terwijl het nooit nep of overdreven klinkt. Je hoort details in muziek die je eerst niet hoorde en je leert soms bepaalde muzieknummers op een nieuwe manier kennen (of zelfs voor het eerst te waarderen).

Maar: om überhaupt van ruimtelijke audio te kunnen profiteren, moet je wel abonnee zijn op een geschikte muziekdienst. Op moment van schrijven zijn dat er maar twee: Apple Music en Amazon Music. Eerstgenoemde zal voor de meeste gebruikers de eerste keuze zijn. Het is jammer dat Spotify niet ondersteund wordt, maar dat is volledig de schuld van Spotify zelf. Die dienst ondersteunt immers nog helemaal geen ruimtelijke audio of lossless audio. Overigens kun je ook alleen ruimtelijke audio afspelen als je muziek rechtstreeks op de Sonos Era 300 afspeelt via de gekoppelde muziekdienst en dus niet via AirPlay. Je zult daardoor vaak de Sonos-app moeten gebruiken en daar zijn we niet altijd fan van.

Vergelijking met HomePod

Je vraagt je misschien af: hoe verhoudt de Sonos Era 300 zich tot Apple’s eigen HomePod, die andere speaker die werkt met ruimtelijke audio. Daar kunnen we kort over zijn: de Era 300 klinkt stukken voller, mooier, uitgebreider en simpelweg beter dan de HomePod. Wat ons ook opviel is dat het geluid een stuk harder kan bij de Era 300, zonder dat het geluid verstoort of vervormd klinkt. Het maximale volume zul je met de Era 300 nooit gebruiken, terwijl dat bij de HomePod als je echt los wil gaan nog wel eens gebeurt. Bij de Era 300 is het maximale volume simpelweg veel te hard voor de meeste ruimtes.

Dat de Era 300 zoveel beter klinkt dan de HomePod, is ook niet zo gek. De prijs van de Sonos-speaker ligt zo’n €150 hoger dan van de HomePod en dat merk je meteen in de audiokwaliteit. In de Sonos-speaker zitten meer en geavanceerdere audio-onderdelen, die bijdragen aan de betere geluidskwaliteit. Een speaker in deze categorie heeft Apple (nog) niet in het assortiment, waardoor het eigenlijk geen vergelijken is.

Je kunt de Era 300 ook nog als stereopaar koppelen, voor extra krachtig en vol geluid. Maar eerlijk gezegd vinden we dat niet echt nodig als je hem alleen gebruikt voor het afspelen van muziek in een enkele kamer. Een tweede exemplaar is wel aan te raden als je hem wil gebruiken als hifi-speaker voor je entertainment set. Je kunt de Era 300 koppelen aan een Sonos Beam en eventueel combineren met een Sonos Sub voor extra bass. Maar in dat geval is het misschien verstandig om prijstechnisch te kiezen voor twee Era 100-speakers. Wij hebben de Era 300 helaas niet getest in een stereo-opstelling, maar we kunnen ons voorstellen dat het voor de gemiddelde huiskamer wat overdreven is.

Overige functies Era 300: stembediening, Bluetooth en meer

Sonos noemt de Era 300 een premium smart speaker, maar zo slim is hij eigenlijk niet. Er zit standaard geen eigen stemassistent in. Die kun je wel via de Sonos-app handmatig toevoegen, maar de mogelijkheden zijn daarbij zeer beperkt. In Nederland kun je alleen kiezen voor de Sonos Voice Control, wat niets meer is dan stembediening voor je muziek. Je kunt dan ook alleen maar muziekgerelateerde opdrachten geven en dat is jammer. De Era 300 werkt ook wel met Amazon Alexa in landen waar dat beschikbaar is, maar ook daar is dus geen Nederlands beschikbaar. Andere speakers van Sonos ondersteunen wel de Google Assistent in het Nederlands, maar deze assistent werkt jammer genoeg niet bij de Era 300 (of de Era 100). Het is een gemiste kans dat de mogelijkheden zo beperkt zijn, want daarmee is de speaker een stuk minder slim.

De voornaamste manier om verbinding te maken met de Era 300, is via wifi. Maar de speaker heeft ook gewoon een optie voor Bluetooth. Dat is vooral handig voor visite die even snel wil verbinden, zonder dat je het wifi-wachtwoord hoeft te geven. Dit maakt van de Era 300 overigens geen draadloze speaker, want je hebt wel gewoon stroom nodig via het stopcontact. Via de knop achterop kun je via Bluetooth verbinding maken met een apparaat.

Daarnaast zit er een usb-c-poort op. Deze is niet bedoeld om je iPhone er bedraad op aan te sluiten, maar voor bijvoorbeeld een platenspeler met 3,5mm-ingang. De vereiste adapter kost €25,- via Sonos. Het is jammer dat dat weer via een adapter moet, maar als Apple-gebruikers zijn we dat eigenlijk wel gewend.

Tot slot nog even aandacht voor de Sonos-app. Je gebruikt de app om de Era 300 voor het eerst aan je account te koppelen. Dat gaat heel erg eenvoudig. De app herkent de speaker meteen als je in de buurt bent, vergelijkbaar met hoe Apple dat bij de HomePod doet. Het is dus niet nodig om via NFC een chip te scannen of andere ingewikkelde verbindingsmethodes te gebruiken. Daarna gebruiken wij het liefst gewoon AirPlay 2 om de muziek te streamen, maar voor Dolby Atmos moet je dus de Sonos-app gebruiken om de gekoppelde streamingdienst direct op de speaker te gebruiken. Die interface vinden we beduidend minder handig dan Apple’s eigen Muziek-app. Ook kregen we vaak de melding dat er geen dienst gekoppeld is aan de Sonos. Dit was eenvoudig te verhelpen door de app te herstarten, maar praktisch is anders. Ook de gehele bediening van de Sonos-app verdient een update, vooral als je meerdere Sonos-systemen en -kamers ingesteld hebt.

Om het geluid verder te optimaliseren is ook Trueplay-tuning beschikbaar. Je kan daarbij nu kiezen voor twee varianten: de geavanceerde versie waarbij je met je iPhone op z’n kop door de kamer moet wandelen en de snelle versie. De snelle versie levert iets minder goede resultaten op, maar is wel een stuk gebruiksvriendelijker. Bovendien kun je daardoor voor het eerst ook Trueplay in combinatie met een Android-apparaat gebruiken. De geavanceerde versie vereist namelijk een iPhone of iPad. Wij hebben alsnog gekozen voor de gebruikelijke methode, maar de extra optie is altijd fijn om te hebben.

Score 8.8 Sonos Era 300 €499,- Voordelen + Uitstekende geluidskwaliteit, vooral dankzij ruimtelijke audio en Dolby Atmos

Relatief compact, zeker voor deze geluidskwaliteit

Uniek en strak design van hoogwaardige materialen

Muziek afspelen via wifi, Bluetooth of bedraad (via adapter) Nadelen - Erg beperkte opties voor stembediening

Bedrade verbinding en ethernet vereist adapter

Ondersteuning Dolby Atmos beperkt tot Apple Music en Amazon Music

Sonos-app soms traag en onhandig

Conclusie Sonos Era 300 review

De Sonos Era 300 is een geweldige high-end speaker met fantastisch geluid. Ruimtelijke audio met Dolby Atmos maakt bij deze speaker echt het verschil en laat je geschikte muziek op een nieuwe manier ontdekken. Helaas is nog niet alle muziek even goed Dolby Atmos-ready gemaakt (en is ook het aanbod nog groeiende), maar als je wel de juiste plaat te pakken hebt is het een genot om ernaar te luisteren. Ook zonder Dolby Atmos klinkt de speaker goed, met een vol en gebalanceerd geluid, waarbij zowel diepe basklanken als hoge noten en zangstemmen kraakhelder klinken.

Qua design is het wel even wennen, want niet iedereen zal even gecharmeerd zijn van het ietwat unieke ontwerp. Maar je hebt dankzij de behuizing, mooie speakergaatjes en strakke afwerking wel echt het idee dat je een high-end speaker voor je neus hebt staan. Het formaat is wat groot voor een bureau, maar voor het geluid dat de speaker produceert valt het ons nog alles mee.

De Era 300 is dus een geweldige high-end speaker, maar Sonos presenteert hem ook als een smart speaker. Helaas is de speaker niet bepaald slim: er is geen Nederlandse stemassistent voor beschikbaar en de Engelse Sonos Voice Control is er alleen maar voor muziekgerelateerde opdrachten. Geen algemene kennisvragen dus of vragen hoe het weer is. Dat maakt de Era 300 dus niet bepaald een slimme speaker, maar wel eentje die verdomd goed klinkt. De vraag is of de adviesprijs van €499,- niet aan de hoge kant is. Als je echt om goede muziekkwaliteit geeft en in huis vaak naar muziek luistert en een groot liefhebber bent, vinden we de prijs wel gerechtvaardigd.

Sonos Era 300 kopen

Wil je na het lezen van deze review de Sonos Era 300 kopen? De speaker is verkrijgbaar bij Sonos en andere bekende winkels voor een adviesprijs van €499,-. In onze prijsvergelijker vind je de laagste prijzen.

Zwart Wit