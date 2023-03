Sonos is de eerste externe fabrikant die ruimtelijke audio gaat toevoegen aan Apple Music. Het komt beschikbaar op diverse speakers uit het Sonos-assortiment.

Sonos-speakers klinken ruimtelijk met Apple Music

Heb je een van de volgende speakers, dan kun je vanaf 28 maart 2023 genieten van Apple Music met ruimtelijk geluid. Voorheen had je hiervoor een HomePod, AirPods of ander Apple-product nodig, maar het kan nu ook op producten van een externe partij. Sterker nog: Sonos is de eerste fabrikant die het aanbiedt. Het gaat om de volgende modellen:

Zoals bekend word je hierbij in het middelpunt van de muziek geplaatst. De muziek lijkt van alle kanten te komen en het aanbod van nummers die ervoor zijn aangepast neemt snel toe. De aankondiging geldt zowel voor Nederland als voor België.

De vandaag aangekondigde Sonos Era 300 is speciaal bedoeld voor ruimtelijke muziek. Aanvankelijk leek het erop dat alleen Amazon Prime Music hier voorlopig geschikt voor was, maar dit wordt nu uitgebreid naar een tweede muziekdienst, Apple Music. Mocht je geen muziekabonnee bij Apple zijn, dan heb je dus nog een andere dienst om op terug te vallen: wat veel mensen zich niet dagelijks realiseren is dat je de muziekdienst gratis bij je Amazon Prime-abonnement krijgt.

Weet je niet welke Apple Music-nummers voorzien zijn van spatial audio? Dat is te achterhalen met de third party-app Music Library Tracker van freelance appontwikkelaar Ben Dodson. Je maakt verbinding met je Apple Music-account en de app graaft vervolgens door alle nummers om een afspeellijst te maken van nummers met ruimtelijk geluid. Daarna kun je ze afspelen.