In deze review van de Sonos Era 100 testen we de nieuwste speaker van Sonos. De Sonos Era 100 is de meest betaalbare niet-mobiele speaker van Sonos, die op allerlei manieren van pas komt en in deze review lees je onze testervaringen!

Sonos spreekt bij de onlangs aangekondigde Sonos Era 100 van een ‘nieuw tijdperk’ en ‘een geremastered icoon’. Ook belooft de fabrikant ‘kamervullend geluid met next-gen akoestiek’. Dat is nogal wat en in deze review gaan we kijken of Sonos gelijk heeft. Eén ding is zeker: grote kans dat je als Sonos-gebruiker vroeg of laat met de Era 100 te maken krijgt, want dit wordt het nieuwe basismodel dat de Sonos One gaat vervangen. De belangrijkste wijzigingen: de speaker levert nu stereogeluid en is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic. Ook zit er voor het eerst een 3,5mm-aansluiting op, al heb je daar wel een adapter voor nodig. Levert dit opnieuw een winnaar op? In deze review lees je het!

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in maart 2023 en bespreekt de situatie op dat moment. De speaker is een zwart leenexemplaar, dat tijdelijk ter beschikking is gesteld door Sonos en weer zal worden geretourneerd.



Sonos Era 100 in het kort

Hieronder vind je de belangrijkste eigenschappen van de Era 100:

Opvolger van de Sonos One, Sonos’ meest populaire speaker

Verkrijgbaar in zwart en wit

Afmetingen 12 x 13,05 x 18,25 cm

Gewicht 2,02 kg

Processor: quadcore 4xA55 1,4 GHz

Prijs: €279,- per stuk bij Sonos en diverse winkels, waaronder Coolblue

Sonos Era 100: design en uiterlijk

Hoger en breder dan de Sonos One

Ethernet-poort is vervangen door usb-c

Verkrijgbaar in zwart en wit

Zet je de Sonos Era 100 naast een Sonos One, dan is hij zo’n 2 cm hoger en door z’n ellipsvormige vorm iets dieper. Toch neemt hij in totaal ongeveer net zoveel ruimte in als zijn voorganger, die van bovenaf gezien de vorm had van een vierkant met afgeronde hoeken. De Era 100 lijkt meer op een kleine variant van de Sonos Move en sluit wat beter aan op recente ‘rondere’ producten van Sonos, zoals de Arc. Door z’n vorm is de Sonos Era 100 op verschillende manieren toepasbaar: op een boekenplank, op het nachtkastje, in de keuken of als achterspeakers bij je soundbar.

Op de bovenkant vind je de aanraakgevoelige knoppen voor de bediening, maar nu met een soort sleuf voor het aanpassen van het volume. Je kunt met een knop de microfoons uitschakelen. Aan de achterkant zit nog een fysieke schakelaar om de microfoons helemaal te deactiveren, als je hier bezorgd over bent. Wellicht brengt Sonos later nog een SL-variant uit zonder microfoons, maar daarover is nog niets bekendgemaakt. Zoals gezegd sluit de Sonos Era 100 qua design goed aan op de recente Sonos-speakers van afgelopen jaren, met vloeiende rondingen in matzwart of -wit.

Aan de achterkant zijn de grootste wijzigingen te zien. Er is geen Ethernet-poort meer aanwezig. Sonos heeft gekozen voor een usb-c-poort, die je met behulp van los verkrijgbare adapters kunt gebruiken voor Ethernet (Sonos Combo Adapter) of AUX (Sonos Line-In Adapter). Het is goed nieuws dat je nu een 3,5mm-aansluiting hebt, maar niet iedereen zal staan te juichen dat je bovenop de toch al verhoogde prijs van €279,- ook nog moet betalen voor een adapter.

Een positieve verbetering is dat de Era 100 voor een groot deel is gemaakt van gerecycled plastic en dat de verpakking nu van 100% duurzaam papier is gemaakt. Hij kan na het uitpakken meteen in de papiercontainer, want er komt geen plastic aan te pas. Daar heeft voor jou als consument niet meteen praktisch nut, maar Sonos heeft ook nog aan een andere verbetering gedacht: deze nieuwe modellen zijn gemakkelijker te repareren. In plaats van lijm en plakstrips is er nu gekozen voor schroeven, zodat de speaker gemakkelijk uit elkaar te halen is voor reparaties. Nog een andere verbetering is dat de speaker in stand-by minder energie verbruikt.

Wat mij betreft zijn deze verbeteringen op het gebied van milieu voldoende reden om van een ‘nieuw tijdperk’ te spreken, ook al levert dit voor jou als gebruiker niet meteen tastbare voordelen op.

Of je voor zwart of wit kiest is afhankelijk van je smaak en de rest van de inrichting, maar hou er rekening mee dat op de matzwarte versie wat sneller stof te zien is.

Functies Sonos Era 100

Bluetooth 5.0

Stereo of als onderdeel van je home cinemasysteem

Nieuwe Trueplay-variant genaamd Quick Tune

Het aansluiten van de Sonos Era 100 is een kwestie van stekker in het stopcontact steken en toevoegen in de Sonos-app. Wie er handig in is, heeft binnen vijf minuten de speaker uitgepakt, op de juiste plek neergezet en aangesloten.

Qua functies kun je hetzelfde verwachten als op de Sonos One, maar met wat nieuw toegevoegde extra’s. Je kunt muziekdiensten zoals Spotify, Tidal, Deezer en Qobuz via hun eigen app gebruiken of met de Sonos-app luisteren naar allerlei radiostations. Je kunt streamen via AirPlay 2, bedienen met Amazon Alexa en Sonos Voice Control (in het Engels), maar niet via Google Assistant. Dat laatste heeft wellicht te maken met de animositeit die tussen Sonos en Google gaande is.

Nieuw is de ondersteuning voor Bluetooth 5.0, wat vooral handig is voor mensen met een Android-toestel. Apple-gebruikers kunnen net als voorheen gebruik maken van AirPlay 2, maar heb je een ander merk smartphone, dan gedraagt de Sonos zich nu als een gewone Bluetooth-speaker, zodat je op allerlei manieren ernaar kunt streamen via Bluetooth. Dit is bovendien handig als je gasten hebt (bijvoorbeeld tijdens een feestje of in een vakantiehuis), want zij kunnen nu muziek afspelen zonder dat je ze toegang hoeft te geven tot jouw Sonos-systeem. Daarnaast is verbinding via WiFi 6 en Spotify Connect mogelijk.

De usb-c-poort achterop de Era 100 maakte ons benieuwd: zou je hierop een iPhone kunnen aansluiten met een usb-c-naar-Lightning-kabel voor een line-in verbinding? Helaas bleek dat niet mogelijk. Je kunt wel de muziek starten, maar in de Sonos-app is te zien dat de lijningang niet actief is. En zodra je de iPhone loskoppelt blijft de muziek zonder een enkele hapering doorspelen.

Door twee speakers te koppelen kun je de Sonos Era 100 gebruiken als achterspeakers voor je home cinema. Het moeten (net als voorheen) wel twee dezelfde speakers zijn, dus je kunt niet een bestaande Sonos One combineren met de Era 100. Logisch, want ze zijn qua audio-karakteristieken toch wel verschillend.

Ook wat Trueplay betreft is de Era 100 een stuk Android-vriendelijker geworden. Trueplay is bedoeld om je speaker te kalibreren voor de kamer en vereiste tot nu toe dat je met een iPhone of iPad in de hand een paar rondjes door de kamer maakte. Door de grote variatie aan toestellen was dit niet mogelijk met een Android-smartphone. De Era 100 lost dit op met een nieuwe Trueplay-variant genaamd Quick Tune. Je drukt op een knop in de Sonos-app en de Era 100 kan met de ingebouwde speakers een indruk krijgen van de ruimte. De audio-instellingen worden daar vervolgens op afgestemd. Via de app kun je achteraf nog steeds de bas en andere instellingen wijzigen.

Audiokwaliteit van de Sonos Era 100

Stereogeluid dankzij twee tweeters

Geluid wordt over 270 graden breedte verspreid

Versterkers: 3x D-klasse digitale versterkers

Tweeters: 2x tweeters voor hoge tonen en stereogeluid

Woofers: 1x mid-woofer voor middenfrequenties en bas

Het uiterlijk van de Sonos Era 100 is wat veranderd, maar de echte vernieuwingen vind je aan de binnenkant. Er zijn nu twee tweeters aanwezig, die in een hoek zijn geplaatst voor een stereo-effect. Dit levert geen spatial audio (ruimtelijk geluid) op, want daarvoor zul je de Era 300 moeten hebben. Maar het geluid klinkt wel een stuk voller en dieper, mede dankzij de 25% grotere midwoofer. Dit is duidelijk merkbaar als je de Era 100 naast de Sonos One beluistert: er is meer bas en een breder geluid.

Je hebt met de Era 100 dus stereogeluid vanuit één speaker. De tweeters kunnen per stuk 180 graden geluid verspreiden en leveren (met wat overlap) in totaal 270 graden geluid (dus niet helemaal rondom). Met één speaker heb je voldoende om een hele keuken of een normale woonkamer te vullen. Wil je meer bas, dan kun je je Era 100 combineren met een Sonos Sub Mini koppelen, maar dat is bij deze kleine speaker misschien wat overdreven. Je zult dit eerder doen bij een wat uitgebreider Sonos multiroom-systeem, met bijvoorbeeld de Sonos Era 300 of Sonos Five.

Sonos zegt niets over het vermogen en andere technische details van de speakers, zoals gewoonlijk. We zullen dan ook vooral op onze luisterervaring af moeten gaan en wat dat betreft zijn we tevreden: we waren al fan van de Sonos One en deze Era 100 maakt het weer nét iets beter. Het is alleen jammer dat de adviesprijs met €50 omhoog is gegaan: bij de Sonos One was het nog €229 (en een paar jaar geleden nog minder), maar voor de Era 100 zul je €279 in de Sonos-shop moeten betalen. Gelukkig zijn er regelmatig acties, waardoor je binnenkort ongetwijfeld goedkoper uit bent. Een kwestie van geduld dus.

Sonos One of Sonos Era 100?

Sta je op het punt om een nieuwe speaker te kopen, dan is de keuze nog best ingewikkeld. De Sonos One is langer op de markt en een stuk goedkoper. Dit model blijft ook in het assortiment, tot de voorraden op zijn. Hopelijk betekent het dat je binnenkort aardig wat scherpe deals kunt vinden voor de Sonos One. Dat maakt het aantrekkelijk om voor de voorganger te kiezen, maar… het is wel een uitgaand product en zal korter updates krijgen. Voor de Sonos Era 100 zullen de komende tijd nauwelijks koopjes te vinden zijn, maar je kunt er wel langer mee vooruit. Bovendien heeft deze speaker betere audio-eigenschappen en is het een betere keuze als je van nummers met veel bas houdt.

Score 8.5 Sonos Era 100 €279 Voordelen + Nu met stereogeluid

Helder en gedetailleerd geluid

Geluid wordt goed verspreid door de kamer (270 graden)

Veel aansluitmogelijkheden (Bluetooth 5.0, WiFi 6, 3.5 mm, AUX (adapter vereist)

Quick Tune en Trueplay voor het optimaal afstellen van audio op de ruimte

Gerecycled kunststof (48%) Nadelen - Hogere adviesprijs dan Sonos One

Gebruik van usb-c-poort vereist betaalde dongle

Aparte Ethernetpoort is vervangen door usb-c

iPhone aansluiten op usb-c-poort werkt niet

Conclusie Sonos Era 100 review

De Sonos Era 100 is qua design een logisch vervolg op de onlangs verschenen Sonos-producten – en hij is ook nog eens duurzamer en milieuvriendelijker geproduceerd. Het uiterlijk is elegant en onopvallend, zeker als je voor de zwarte variant kiest. Dit is een speaker zonder glimmende logo’s of contrasterende details. De gewijzigde gebruikersinterface met onder andere een ‘volumegleuf’ bovenop trekken niet de aandacht.

Het belangrijkste nieuws bevindt zich echter aan de binnenkant, met verbeteringen zoals stereogeluid, meer bas, gemakkelijker tunen en Bluetooth. Jammer is dat de Ethernet-poort is verdwenen en dat je voor Ethernet en de nieuw toegevoegde AUX-optie een betaalde adapter moet aanschaffen. Desondanks is de Era 100 een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger en dé speaker die je moet hebben om met een Sonos-systeem te beginnen.

Sonos Era 100 kopen

De Sonos Era 100 is vanaf 28 maart 2023 verkrijgbaar bij diverse winkels, waaronder Sonos zelf. Je betaalt de adviesprijs van €279,-. Wil je er meteen twee stuks kopen, dan hebben we bij Hifiklubben een leuke deal voor je gevonden: je betaalt €530,- voor een set van twee, in plaats van €558,-.

Verder kun je ook terecht bij deze winkels: