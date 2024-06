Review: Sonos Ace, hoe goed bevalt de eerste hoofdtelefoon van Sonos?

Review van de Sonos Ace, de eerste hoofdtelefoon van Sonos. Hoe bevalt de Sonos Ace? In deze review lees je over onze ervaringen in de afgelopen weken. Niet alles werkte zoals verwacht!

Het zal niemand de afgelopen weken ontgaan zijn: Sonos heeft een eigen hoofdtelefoon uitgebracht. Er is lang gespeculeerd over de Sonos Ace en de vraag is dan ook: is dit waar we op zaten te wachten. Als het om multiroom speakers gaat, zit Sonos in een comfortabele situatie. Als je eenmaal een paar Sonos-speakers hebt gekocht, loont het de moeite om bij dit merk te blijven hangen, zodat alles naadloos met elkaar samenwerkt. Maar geldt dat ook voor de Sonos Ace? Heeft die voldoende unieke Sonos-functies waardoor het een logische uitbreiding is van je Sonos-collectie? In deze Sonos Ace-review hebben we daar extra op gelet. Plus natuurlijk de vraag: hoe goed is het geluid?

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in mei/juni 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De Sonos Ace is voor deze test als reviewexemplaar beschikbaar gesteld door Sonos, nog voordat de officiële verkoop op 5 juni 2024 van start gaat.

Sonos Ace hoofdtelefoon in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Sonos Ace:

Eerste hoofdtelefoon van Sonos

Over-ear met oorkussens van PU

40 mm drivers

8 microfoons

Actieve ruisonderdrukking en aware-modus

Batterijduur 30 uur

Werkt met Bluetooth 5.4

Bluetooth-codecs: SBC, AAC, ALAC, Snapdragon AptX

Gewicht 312 gram

Prijs: €499,- (pre-order nu beschikbaar)

Design en uiterlijk van de Sonos Ace

Als je zoals ik diep in het Apple-ecosysteem zit, is de AirPods Max het eerste waarmee je een nieuwe hoofdtelefoon vergelijkt. Toch is de Sonos Ace totaal anders qua uiterlijk en uitstraling. Sonos heeft alle tijd gehad om een paar kunstjes van Apple af te kijken, maar heeft (gelukkig) een eigen weg gekozen. De enige twee punten die een beetje aan de AirPods Max doen denken zijn de stalen beugels aan de zijkant en de magnetische afneembare oorkussens. Maar die oorkussens en de materialen zijn totaal anders.

Qua uiterlijk doet de Sonos Ace nog het meest denken aan de andere bekende hoofdtelefoonmerken, Bose en Sony. Er is gekozen voor een strak en minimalistisch, maar tegelijk ook redelijk traditioneel uiterlijk. De producten moeten er mooi uitzien, maar mogen niet te veel opvallen. Ik heb de Sonos Ace de afgelopen dagen een paar keer buitenshuis gedragen en bij me gehad toen ik bij vrienden op bezoek ging, maar niemand heeft opgemerkt dat ik een gloednieuw, nog niet officieel uitgebracht Sonos-product in handen had. Dit is geen schreeuwerig product zoals de felgekleurde Beats, waarmee je de aandacht trekt. Er is dan ook bewust gekozen voor een subtiel Sonos-logo op één van de oorschelpen. Die leidt je vingers bijna ongemerkt naar de schakelknop aan de zijkant.

Stijlvol is de Sonos Ace zeker en je ziet ook meteen dat dit geen goedkoop plastic product uit de koopjeshoek is. Al tijdens de presentatie van de Sonos Ace, een paar weken geleden, werd duidelijk dat over elk detail goed is nagedacht. De oorkussens voelen zacht aan en vormen zich naar je oorschelp, de matte afwerking zorgt ervoor dat er geen vingervlekken zichtbaar zijn en de uitschuifbare metalen beugels zijn zo gemaakt dat ze niet verstrikt raken met je haar. Sonos heeft ook heel wat moeite gestoken in de juiste mate van ‘klemgevoel’ op je hoofd. Het mocht niet te zwaar zijn, moet ook bij langdurige gebruik nog comfortabel zitten en er mocht niet teveel ruimte tussen je hoofd en de beugel zitten. Daarnaast was het doel om de Sonos Ace ‘inclusief’ te maken: ongeacht de grootte van je hoofd en je oorschelpen moet het goed passen, zonder dat het oncomfortabel hard op je hoofd drukt of gaat wiebelen.

Wat mij betreft is dat goed gelukt. Ook na een paar uur muziek luisteren voelt de Sonos Ace niet te zwaar aan. De oorkussens zijn wat compacter dan bij sommige andere hoofdtelefoons, waardoor ze minder ver uitsteken en er minder kans is dat je ergens tegenaan stoot. Ondanks dat compacte formaat passen ze toch goed over je oor, zelfs als je oorbellen draagt. Een mooi detail is hoe de hoofdbeugel en de scharnier in de oorkussens zijn verwerkt. Dit zit bij de AirPods Max aan de buitenkant, waardoor er haar tussen kan raken. Als je de twee naast elkaar ziet, valt op welke designkeuzes Apple heeft gemaakt, waardoor onderdelen zoals de hoofdbeugel er wel heel onconventioneel uit zien. De Sonos Ace oogt misschien wat normaler, maar is ook een stuk eleganter. Het is maar net waar je voor kiest.

De Sonos Ace is er in twee matte kleuren: zwart en zacht wit. Ik koos voor de ‘witte’ uitvoering van de Sonos Ace, die in werkelijkheid wat meer neigt naar lichtgrijs. Dat is een bewuste keuze, omdat Sonos erachter kwam dat puur wit bij sommige huidtinten niet zo mooi oogt. De zwarte versie is uiteraard gewoon zwart, net zoals de speakers, en zorgt ervoor dat de Sonos Ace nog minder opvalt als je ‘m draagt.

Toen ik de Sonos Ace een paar weken geleden tijdens de demo voor het eerst in handen had, zocht ik naar de opdruk L en R maar kon het niet vinden. Het staat bijna onzichtbaar op het gaas aan de binnenkant van de oorschelp. Sonos heeft echter iets slims bedacht: de rechter oorschelp (waar de meeste knoppen op zitten) is aan de binnenkant afwijkend gekleurd. Bij de witte Ace is de accentkleur groen en je vindt het alleen aan de binnenkant van de rechter oorschelp en aan de binnenkant van de opberghoes. Als je eenmaal weet dat groen rechts moet, zet je de Sonos Ace voortaan gedachteloos op.

Knoppen van de Sonos Ace

Een ander goed doordacht onderdeel zijn de knoppen. Er zitten fysieke knoppen aan de buitenkant en dat werkt prettiger dan aanraakgevoelige knoppen. Je kunt met de hoofdtelefoon op immers niet de knoppen zien en het is wel zo prettig om op de tast zeker te weten welke knop je te pakken hebt. Op de linker oorschelp is een knop aanwezig voor aan/uit en Bluetooth koppelen. Rechts vind je knoppen voor ruisonderdrukking en de Aware-modus (transparantiemodus). Er zit echter ook een multifunctionele schuifknop, die Sonos de contentknop noemt. Je kunt deze op en neer schuiven om het volume aan te passen, maar je kunt de knop ook indrukken om het afspelen te regelen (pauzeren, spelen, skippen, telefoongesprek opnemen, etc.). Verder kun je deze knop gebruiken om te wisselen tussen de Sonos Ace en de soundbar van je tv. Daarover later meer.

De bediening is erg intuïtief. Als je nog nooit de Sonos Ace hebt gebruikt, heb je alles snel onder de knie. Je krijgt voelbare feedback van de knoppen en hoeft niet een serie veegbewegingen te leren.

Opberghoes van de Sonos Ace

Sonos levert een opbergcase van recycled vilt mee, die niet alleen mooi maar ook functioneel is. De stof is gemaakt in dezelfde kleur als de hoofdtelefoon zelf (zwart of zacht wit), maar met een contrasterende binnenkant. Je hoeft de Sonos Ace niet in elkaar te vouwen, maar legt deze er plat in waardoor een behoorlijk compact pakketje ontstaat, dat je gemakkelijk in een tas kunt wegstoppen. Aan de binnenkant zit een klein hoesje, die de meegeleverde kabels bevat en die je magnetisch in het midden kunt vastplakken. Sonos levert twee kabels mee: een usb-c oplaadkabel en een usb-c naar 3,5mm kabel voor aansluiting op een mp3-speler of ander audiosysteem.

Al met al zijn we onder de indruk hoe doordacht alles is. Het design is voor sommige mensen misschien iets te onopvallend, maar het strakke design is niet ten koste gegaan van het draag- en gebruiksgemak. Sonos had nog een stap verder kunnen gaan door een extreem minimalistische hoofdtelefoon zonder knoppen uit te brengen, maar daar is gelukkig niet voor gekozen.

Functies van de Sonos Ace

De Sonos Ace is voorzien van Bluetooth 5.4 en speelt de muziek draadloos af. Eerder waren er ook geruchten dat wifi werd ondersteund, maar dat is niet het geval. Je kunt ze daarom niet koppelen met je Sonos multiroom-systeem en dat is jammer. We hadden graag gezien dat je in de woonkamer op je Sonos-speakers muziek afspeelt en dat je dan met de Sonos Ace op je hoofd door het huis kunt lopen en van dezelfde muziek kunt blijven genieten, ook als je in de badkamer of de schuur moet zijn. Het is te begrijpen dat Sonos zich bij deze allereerste product op de basisfuncties richt, zodat het op zoveel mogelijk platformen en met zoveel mogelijk Bluetooth-apparaten werkt. Maar het neemt wel een belangrijk koopargument weg: als Sonos had belooft dat deze hoofdtelefoon naadloos met je speakersysteem samenwerkt, is dat een extra duwtje in de rug om er eentje te kopen. Hoofdtelefoons met wifi zijn niet echt gangbaar (vooral vanwege het stroomverbruik), maar dit was misschien via SonosNet te regelen geweest. De Sonos Ace beschikt nota bene over een wifi-chip, maar die wordt alleen gebruikt voor de tv-functies die we verderop bespreken. Hiermee gaat de beloofde batterijduur van 30 uur wel omlaag naar ongeveer twee avonden tv-kijken.

De Sonos Ace is echter alleen te gebruiken als een normale Bluetooth-hoofdtelefoon. Hij kan dankzij de Snapdragon Sound-chip ook lossless muziek afspelen (aptX en Apple’s ALAC). Volgens de fabrikant werkt dit zowel via Bluetooth als via een bekabelde verbinding. De benodigde kabel krijg je standaard meegeleverd, terwijl je daar bij Apple een paar tientjes extra voor moet betalen.

Nieuwe codecs zoals Auracast en LE Audio worden nog niet ondersteund door de Sonos Ace. Mogelijk wordt dit in een later stadium nog in een software-update toegevoegd, maar Sonos vindt het nu nog te vroeg. Ik vraag me ook af in hoeverre dit al onder Apple-gebruikers speelt, aangezien Apple-producten ook nog niet met Auracast en LE Audio werken – veel doorsnee gebruikers weten misschien niet eens dat het bestaat.

Net als je bij de AirPods gewend bent heeft de Sonos Ace ook draagdetectie. De muziek pauzeert vanzelf als je de hoofdtelefoon af doet en begint weer te spelen als hij op je oren zit. Daarnaast is gedacht aan ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking voor muziek en films die dat ondersteunen. Dit werkt via Dolby Atmos. Tijdens het luisteren merkten we weinig verschil met de AirPods, die een soortgelijke functie hebben. Als je je hoofd draait, blijft het geluid van een bepaalde kant komen en tijdens het kijken van een film lijken sommige geluiden van achteren of van opzij te komen. Het werkt met tracks van Apple Music, Tidal, Deezer en Amazon Music die geschikt zijn voor Dolby Atmos of 360 Reality Audio. Tijdens het testen werkte dit zoals we van de AirPods Max gewend waren.

Wat uiteraard wel anders werkt, is het koppelen en het wisselen tussen apparaten. Dit is bij het ecosysteem van Apple (uiteraard) beter geregeld. Zet je de Sonos Ace voor het eerst op je hoofd, dan kun je de knop aan de zijkant indrukken om in te schakelen en te koppelen via de Bluetooth-instellingen van je iPhone. Maar dat betekent nog niet dat de Ace ook in de Sonos-app te vinden is. Op zich maakt dat niet uit, want dit is het eerste Sonos-product dat je meteen in gebruik kunt nemen, zonder de Sonos-app te hoeven installeren. Wil je echter instellingen wijzigen, zoals de equalizer of het in- en uitschakelen van ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking, dan zul je wel de app moeten gebruiken.

Sonos Ace toevoegen aan de app.

Het scannen en toevoegen van de Sonos Ace aan de app lukt alleen als je de nieuwste update van de app hebt geïnstalleerd. Het koppelen duurt ongeveer een minuut en daarna duurt het updaten naar de nieuwste firmware ongeveer 10 minuten, belooft Sonos. Dit is ook daadwerkelijk de tijd die je ervoor moet uittrekken, want het updaten gaat extreem langzaam en gaat gepaard met wat onafgemaakte codestrings. Ik kon ondertussen wel gewoon (via Bluetooth) blijven doorgaan met luisteren naar muziek.

Updaten van de Sonos Ace. Het middelste scherm verschijnt in meerdere varianten ca. 10 minuten in beeld, dus je moet hier wel even tijd voor uittrekken.

Wat de batterijduur van de Sonos Ace betreft is er goed nieuws: hij gaat 30 uur mee met Bluetooth en actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Dit is wat mij betreft ruim voldoende. Het is een stuk langer dan de AirPods Max (20 uur) en de Bose QuietComfort Ultra (24 uur). De Sony WH-1000XM5 (30 uur) heeft overigens dezelfde batterijduur. Tijdens het testen kwam de beloofde batterijduur wel goed overeen met de werkelijkheid. Maar waarom zou je wachten tot de batterij helemaal leeg is? Opladen gaat namelijk supersnel: na 3 minuten laden kun je weer 3 uur van muziek genieten.

Uniek voor Sonos: TV Audio Swap en TrueCinema

Je vraagt je misschien af waarom je een Sonos-hoofdtelefoon nodig hebt, als er bijna geen specifieke Sonos-functies in zitten. De enige echt unieke functies waarbij je de Sonos Ace met je speakers kunt verbinden zijn TV Audio Swap en TrueCinema-calibratie.

De TV Audio Swap-functie houdt in dat je het geluid van je Sonos-soundbar naar je Sonos Ace kunt sturen met een druk op de knop. Je kunt dan wisselen tussen hoofdtelefoon en tv-speaker, zodat je bijvoorbeeld even privé kunt luisteren naar een tv-programma waar je huisgenoten niks aan vinden. Deze Swap-functie is meteen te gebruiken, maar vereist wel een Sonos Arc (die we gelukkig al hadden staan). Voordat je kunt wisselen tussen Ace en Arc zul je het eerst in de app moeten activeren.

Wisselen tussen Sonos Ace en tv-geluid moet eerst geactiveerd worden… en werkte daarna bij ons niet.

Dit werkte tot zover goed, dat ik de Ace wel kon toevoegen aan mijn tv-kamer. Het overschakelen van tv-geluid naar Ace ging daarna telkens mis (zie rechter screenshot). Je kunt dit doen via een knop in de app of voor de contentknop wat langer ingedrukte te houden. De Ace gaf wel steeds een geluidssignaal, maar het lukte niet om de audio tussen tv-speaker en hoofdtelefoon te laten wisselen. We zijn dit nog aan het uitzoeken.

Volgens Sonos werkt het (als het werk) erg snel en soepel, waardoor je niets van de dialoog mist en er ook geen merkbare vertraging optreedt. Dit is overigens wel afhankelijk van de afstand tussen de hoofdtelefoon en de speaker: hoe verder weg, hoe meer potentiële vertraging in de audio. Later zal deze functie ook beschikbaar komen op andere speakers, zoals de Sonos Ray en Sonos Beam Gen 1/2. Oudere tv-soundbars zoals de Playbar krijgen hiervoor geen update.

Wat we ook nog niet konden testen – simpelweg omdat het nog niet klaar is – is TrueCinema. Daarmee kun je de weergave van de hoofdtelefoon aanpassen aan de akoestiek van je kamer. Dit zorgt ervoor dat je bij het wisselen tussen tv-speaker en hoofdtelefoon dezelfde ruimtelijke ervaring krijgt. Het achterliggende idee is dat je niet merkt dat je een hoofdtelefoon draagt, omdat de Sonos Ace de audio precies op dezelfde manier weergeeft als op je Sonos Arc-soundbar. Hiervoor moet je de akoestiek van je kamer in beeld brengen op een manier die je misschien kent van Sonos Trueplay. Dat kan bij introductie alleen met de Sonos-app voor iPhone. Android-gebruikers zullen er nog iets langer op moeten wachten, tot de Android-app de functie ondersteunt.

Audiokwaliteit: ruisonderdrukking en meer

De Sonos Ace is voorzien van actieve ruisonderdrukking. Met een knop op de rechter oorschelp kun je wisselen tussen ANC en Aware-modus (oftewel transparantiemodus), maar als AirPods-gebruiker miste ik toch wel wat handigheidjes. De muziek speelt in Aware-modus van de Sonos Arc relatief luid door, waardoor je goed moet luisteren om de pratende persoon te verstaan. Bij de AirPods zorgt de gespreksversterking ervoor dat stemmen beter doorkomen.

De ruisonderdrukking zelf werkt overigens wel prima bij lage en continu klinkende zoemgeluiden zoals motoren, al merkte ik wel dat het tikken op een notitieblok bij de Ace meer doorklinkt dan bij de AirPods Max. Toch hebben ze hetzelfde aantal microfoons voor ruisonderdrukking: 4 in elke oorschelp. Wil je de ANC van de Ace compleet uitschakelen, dan moet je dat doen via de app.

Beoordelen van de audiokwaliteit van een hoofdtelefoon is erg subjectief en is vaak ook afhankelijk van merkvoorkeur. Wat de standaard audio-instellingen betreft, is de Sonos Ace erg gericht op helderheid, waardoor het soms zelfs wat te ‘clean’ klinkt. Er zit niet veel warmte in het geluid en ook de bas ontbrak een beetje tijdens het luisteren van verschillende nummers uit de top 25 van Apple Music. Via de EQ-instellingen in de app kun je dit aanpassen, maar ik kreeg wel de indruk dat dit geluid niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Luister je naar lichte, vrolijke popmuziek zoals van Billie Eilish (daarvan staan er genoeg nummers in de ranglijst), dan komt het prima over, maar bij andere muziekstijlen zoals hip-hop en rock zou ik toch aanraden om wat met de instellingen te gaan experimenteren. Van de andere kant komt het ruimtelijke geluid bij bijvoorbeeld een orkest, wel heel goed uit de verf. Het lijkt daadwerkelijk alsof je er middenin zit. Maar je zult niet worden weggeblazen door een dreunende beat.

Binnenin elke oorschelp is een speciaal ontworpen 40mm driver, die erop gericht is om de muziek zo helder mogelijk over te brengen. Bij gesproken dialoog zoals podcasts wordt geprobeerd om stemmen ook helder te laten klinken, waarbij het nog wel natuurlijk klinkt.

Voor wie is de Sonos Ace?

De Sonos Ace zal vooral mensen aanspreken die al wat Sonos-speakers in huis hebben. Toch is het maar de vraag of je dit ziet als een uitbreiding van je Sonos-systeem. De enige functie die echt met je bestaande speakers samenwerkt is het wisselen van home cinema-geluid van je tv naar je hoofdtelefoon. Hiervoor moet je lang drukken op de bedieningsknop op de rechteroorschelp van je Sonos Ace. Het werkt alleen als de tv al aan staat en er al tv-geluid wordt afgespeeld op de home cinema-speaker. Voorlopig werkt het alleen met de allerduurste tv-speaker, de Sonos Arc.

Met een prijs van €499,- zit Sonos aan de bovenkant van de gangbare consumentenmodellen. De uitstekende Sony WH-1000XM5 ligt voor rond de €300,- in de schappen en voor de Bose QuietComfort Ultra (adviesprijs €499,-) betaal je tegenwoordig rond de €400,-. Sonos-producten zijn helaas niet zo vaak afgeprijsd, dus je hoeft er niet op te rekenen dat de Sonos Ace binnenkort ook voor €400,- te krijgen is. De Sonos Ace is dan ook vooral een product voor fans van het merk, net zoals bij de AirPods Max het geval is. Apple heeft laten zien dat het prima lukt om een hogere prijs te vragen voor een product dat technisch gezien achterloopt op de concurrentie.

Voor mensen die niet aan het Sonos-merk zijn gebonden en niet van plan zijn om vaak te wisselen tussen hoofdtelefoon en tv-speaker, zijn de Bose en Sony twee geduchte concurrenten, die ook veel te bieden hebben qua geluidsweergave, functies en uiterlijk. Ze bevatten op het oog wel iets meer plastic onderdelen.

*Er zijn ook écht dure hoofdtelefoons van duizenden euro’s maar die zijn geen eerlijke vergelijking.

Score 7.5 Sonos Ace €499,- Voordelen + Minimalistisch, aantrekkelijk design design

Lange batterijduur

Nette opberghoes en kabels meegeleverd

Haar raakt niet verstrikt in de beugels

Kan ook lossless muziek aan (Bluetooth + kabel)

Actieve ruisonderdrukking en Aware-modus

Wisselen tussen hoofdtelefoon en tv-speaker (als het werkt) Nadelen - Nog onvoldoende integratie met Sonos-systeem

Geluidsafstelling is wat clean

Geen Auracast en andere nieuwere codecs

Nog niet alles werkte goed

In Aware-mode blijft de muziek te hard doorspelen

Conclusie Sonos Ace review

Sonos heeft met de multiroom speakers een goede reputatie opgebouwd: het merk heeft een erg compleet assortiment met speakers in alle prijsklassen, die goed met elkaar samenwerken. Bij de Sonos Ace is de situatie heel anders: dit is een markt met heel veel concurrentie en Sonos zal duidelijk moeten maken waarom je juist déze hoofdtelefoon moet hebben. Wat we missen is een betere koppeling met de rest van het Sonos-systeem, om bijvoorbeeld in je hele huis te kunnen luisteren naar muziek die op de speakers in de woonkamer wordt afgespeeld.

Deze hoofdtelefoon zal vooral Sonos-fans aanspreken, maar zij zullen op dit moment nog teleurgesteld zijn over de integratie met de rest van het Sonos-ecosysteem. Andere veelbelovende functies zoals TrueCinema kunnen nog niet geprobeerd worden. Het is te hopen dat Sonos de fans weet te overtuigen waarom dit dé hoofdtelefoon is waar ze al jaren op zaten te wachten. Wat mij betreft biedt deze eerste versie nog niet voldoende pluspunten om je huidige Bose, Sony of AirPods Max te vervangen.

De Sonos Ace is momenteel alleen in pre-order bij Sonos verkrijgbaar en wordt geleverd vanaf 5 juni 2024. Bij andere winkels krijg je ook vanaf 5 juni geleverd; er is op het moment dat deze review verschijnt nog geen voorraad.