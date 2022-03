Een jaar geleden kondigde Sonos de Sonos Roam aan, een compacte draadloze speaker die je overal met je mee kan nemen. De draagbaarheid en batterijduur in combinatie met de goede geluidskwaliteit is dan ook het grootste pluspunt van de Sonos Roam. Maar als deze toch wat te duur voor je was, is de nieuwe Sonos Roam SL misschien iets voor jou. Deze nieuwe Sonos Roam SL is vanaf nu te bestellen.



Sonos Roam SL aangekondigd

De Sonos Roam SL is een nieuwe variant van de draagbare speaker, die op één onderdeel verschilt van het origineel. De Sonos Roam SL heeft geen microfoons meer. In de gewone Sonos Roam worden de microfoons gebruikt voor de Google Assistent- en Amazon Alexa-stemassistenten. Ook speelt de microfoon een rol in de automatische Trueplay, zodat de speaker optimaal klinkt in elke omgeving. Zowel de stemassistenten als de automatische Trueplay ontbreken op de Sonos Roam SL.

Dat betekent dat je geen vragen kan stellen aan de nieuwe versie en dat er ook geen Trueplay beschikbaar is. Met de Sonos Roam SL kan je ook geen Trueplay-tuning via je iPhone gebruiken, wat wel mogelijk is bij de niet-draagbare Sonos-speakers zonder microfoon (zoals de Sonos One SL). Andere kenmerken van de Sonos Roam SL zijn gelijk gebleven met het origineel. Je profiteert van een batterijduur van meer dan 10 uur. Binnenshuis werkt hij met wifi en buiten de deur maak je verbinding via Bluetooth. De speaker wisselt automatisch tussen thuisgebruik en luisteren via Bluetooth onderweg. Er zit ook AirPlay 2 op om makkelijk te streamen vanaf je iPhone of iPad en de speaker is waterbestendig (IP67).

De nieuwe Sonos Roam SL heeft een adviesprijs van €179,-. Dat is €20,- goedkoper dan de versie met microfoons. Beide modellen worden naast elkaar verkocht. Je kan kiezen uit wit of zwart. De Sonos Roam SL is vanaf nu als pre-order beschikbaar en wordt vanaf 15 maart geleverd.

Liever toch een versie mét microfoon? Bij sommige winkels vind je het vorige model met microfoons voor een prijs die slechts een fractie hoger ligt dan de SL-variant.