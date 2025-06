Zodra Apple een grote update uitbrengt voor bijvoorbeeld de iPhone of Apple Watch, is het altijd maar de vraag of je de update kan installeren. Helemaal als je een wat ouder toestel hebt, waarvan je eigenlijk nog van plan was om nog jaren mee te doen. Vooral de Apple Watch wordt wat minder vaak vervangen. Gelukkig vallen er ook meestal maar weinig modellen af bij nieuwe watchOS-updates. Maar hoe is dat bij watchOS 26? We vertellen je in dit artikel welke Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 26.

Geschikte Apple Watches voor watchOS 26

In het recente verleden zijn er bij twee grote watchOS-updates modellen afgevallen. Bij watchOS 9 viel de Apple Watch Series 3 af, terwijl bij watchOS 11 nog de eerste Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 afvielen. Voor watchOS 26 hebben we goed nieuws: bij deze update vallen er geen Apple Watches af.

Deze modellen krijgen de update naar watchOS 26:

De toekomstige Apple Watch Series 11, die in september onthuld zal worden, zal standaard draaien op watchOS 26.

Apple Watch met oudere iPhone? Let dan ook op

Wat ook nog belangrijk is voor het kunnen updaten van je Apple Watch, is de iPhone waar deze aan gekoppeld is. Is je Apple Watch gekoppeld aan een oudere iPhone die geen iOS 26 meer kan krijgen, dan kan je je Apple Watch ook niet updaten naar watchOS 26. Zelfs niet als je een van de allernieuwste modellen hebt. watchOS 26 vereist namelijk iOS 26, omdat de vernieuwingen met elkaar samenhangen. Je hebt dus minimaal een iPhone 11-model of nieuwer nodig om je Apple Watch te kunnen updaten naar watchOS 26. Heb je dus een iPhone XR, iPhone XS of iPhone XS Max, dan val je helaas buiten de boot.