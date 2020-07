Samen YouTube kijken op afstand

Het lukt niet altijd om fysiek samen te zijn, maar wat als je echt graag samen een filmpje van YouTube wil kijken? Dat kan met Airtime. Dit is een veelzijdige app en in deze tip bespreken we de belangrijkste functies die met samen kijken te maken hebben. Je kunt gratis videobellen en chatten terwijl je een video kijkt.

Airtime instellen met het oog op privacy

Wanneer je Airtime uit de App Store downloadt en opent kun je een account maken. Dat is nodig om van de dienst gebruik te kunnen maken. Airtime meldt in het privacystatement dat de dienst jouw gegevens mag opslaan, waaronder je naam, profielfoto en locatie. Deze kunnen worden gedeeld met Facebook en Google. Wil je dus wat meer privacy, vul dan niet je echte naam in en stel een profielfoto van een willekeurig object in.

Tijdens het maken van je account wordt ook om toestemming tot je contacten gevraagd. Je hoeft dit niet te doen. Airtime uploadt de contacten naar een server om het uitnodigen van anderen makkelijker te maken. Ook zonder deze contacten kun je vrienden toevoegen. Wanneer je vrienden hun account maken en jou hun gebruikersnaam geven kun je ze gewoon opzoeken in de app.

Toegang tot je microfoon is wel handig, want het is immers een app voor groepsgesprekken. Wil je alleen maar chatten door te typen, dan kun je de microfoontoegang uitschakelen.

Samen YouTube kijken met Airtime: zo doe je dat

Heb je een account gemaakt en je vriend(in) ook? Dan kun je elkaar toevoegen in de app. Dat doe je via het vergrootglas-tabblad onderin het scherm. Typ hier een gebruikersnaam in en tik op People. Wanneer je iemand toevoegt en naar zijn/haar profiel gaat kun je diegene een seintje geven. Tik op Signal en je wordt in een chat gestopt met deze persoon. Die krijgt een melding met de vraag om ook mee te doen.

Met het personen-symbool rechtsboven voeg je extra mensen toe aan de chat. Elk gesprek kan maximaal 10 deelnemers hebben.

Door op het groene camera-icoon te tikken kun je videobellen. Een filmpje starten kan met de popcornbak linksonder. Tik hierop en zoek naar het filmpje wat je wil kijken. Wanneer je een filmpje aantikt wordt deze voor iedereen afgespeeld. Je kunt blijven chatten en elkaars reactie bekijken. Pauzeer je de video of skip je naar een ander stuk, dan is dat voor de rest zichtbaar.

Naast YouTube samen kijken hebben we een aparte tip om Netflix samen te kijken. Dit werkt niet via een app, maar met een Google Chrome extensie. Nieuwsgierig? Bekijk de tip!