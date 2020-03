MacBook-toetsenborden: welke MacBooks hebben het nieuwe keyboard?

De MacBooks van Apple gebruiken verschillende mechanismen voor het toetsenbord. Naast het vlindertoetsenbord is er ook het schaartoetsenbord. Welke is het 'goede' toetsenbord en in welke MacBooks kun je het vinden?

Welk MacBook toetsenbord is goed?

De MacBooks van Apple zijn voorzien van een toetsenbord, waar je redelijk comfortabel op kunt typen. Maar qua reparatiegevoeligheid zijn er wel verschillen tussen de modellen. Welke hebben nu het ‘nieuwe’ schaartoetsenbord en bij welke tref je nog het vlindertoetsenbord aan? Deze moet je hebben!

MacBooks met vlindertoetsenbord

De MacBooks met vlindermechanisme zijn alle modellen die de afgelopen jaren zijn verschenen, met uitzondering van:

Apple heeft in alle niet-genoemde modellen dus het vlindertoetsenbord toegepast, dat de afgelopen jaren regelmatig tot klachten heeft geleid. Gebruikers hadden last van vastgeplakte en ‘dode’ toetsen. Ook bleek het mechanisme erg gevoelig voor kruimels. Het repareren van een losse toets is niet mogelijk. Soms moet bij reparatie bijna de hele MacBook worden vervangen, inclusief accu.

Het is niet zo dat Apple heeft stilgezeten. Het mechanisme en de materialen werden meermaals verbeterd, om het toetsenbord minder kwetsbaar te maken. Dat gebeurde bijvoorbeeld nog in mei 2019, toen een nieuw materiaal werd toegepast. Dit moest het toetsenbord minder gevoelig maken voor kruimels. Het hielp echter niets. Alle MacBooks met vlindertoetsenbord komen dan ook in aanmerking voor het toetsenbord-reparatieprogramma. Dit kan vervelend zijn, maar biedt je ook zekerheid: als er iets mis is met het toetsenbord heb je in ieder geval recht op gratis reparatie.

MacBooks met schaartoetsenbord (Magic Keyboard)

In 2019 is Apple voor het eerst overgestapt naar het schaarmechanisme. Dit is een betere variant die minder last heeft van kruimels en andere vastlopers. Apple heeft dit toetsenbord de naam ‘Magic Keyboard’ gegeven omdat het mechanisme gelijk is aan die van het los verkrijgbare toetsenbordje.

Het opnieuw ontworpen schaarmechanisme zorgt voor een key travel van 1 mm, wat prettiger typt. De pijltoetsen zijn nu ingedeeld in een omgekeerde ‘T’, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn zonder te hoeven kijken.

We hebben onze ervaringen met het schaartoetsenbord in een artikel besproken. Als het goed is zullen in 2020 alle MacBooks zijn voorzien van het nieuwe mechanisme, al kan de uitrol nog wel even duren.

Bekijk ook Getest: onze ervaringen met Apple's nieuwste MacBook Pro-toetsenbord Apple heeft haar nieuwste MacBook uitgerust met een nieuw schaartoetsenbord. Na de vele klachten van de afgelopen jaren is Apple daarmee teruggekomen op haar eerdere beslissing voor een dunner vlindertoetsenbord. Heeft Apple hier goed aan gedaan en zijn de problemen nu opgelost? Dit zijn onze ervaringen met dit nieuwe toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro.

Dit zijn de modellen met vernieuwd toetsenbord waaruit je kunt kiezen:

16-inch MacBook Pro 2019

De 16-inch MacBook is voorzien van een Magic Keyboard, oftewel het nieuwe, ‘goede’ schaartoetsenbord. Dit formaat vervangt het al langer bestaande model van 15-inch.

Deze forse MacBook Pro is vooral bedoeld voor professionals die zware toepassingen willen gaan doen, of gewoon een wat groter scherm nodig hebben. Dit model heeft 80 procent snellere performance en Apple noemt het dan ook in alle bescheidenheid ‘de beste pro notebook ter wereld’. Als doelgroep noemt Apple ontwikkelaars, fotografen, filmmakers, wetenschappers, muziekproducenten en anderen die voor hun werk sterk afhankelijk zijn van hun Mac maar toch ook mobiel willen blijven. Er zitten de nieuwste 8-core processoren in, tot 64GB geheugen en nieuwe grafische chips met tot 8GB VRAM. Een verbeterd thermisch design zorgt ervoor dat deze MacBook minder snel oververhit raakt. Als je wilt kun je de specs nog verder opvoeren, maar daar hangt uiteraard ook wel een prijskaartje aan.

Je kunt kiezen uit de volgende modellen:

16-inch MacBook Pro 6-core

2,6‑GHz 6‑core Intel Core i7-processor van de 9e generatie

Turbo Boost tot 4,5 GHz

AMD Radeon Pro 5300M met 4 GB GDDR6-geheugen

16 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑inch Retina‑display met True Tone

Touch Bar en Touch ID

Vier Thunderbolt 3-poorten

Adviesprijs €2.699,00

16-inch MacBook Pro 8-core

2,3‑GHz 8‑core Intel Core i9-processor van de 9e generatie

Turbo Boost tot 4,8 GHz

AMD Radeon Pro 5500M met 4 GB GDDR6-geheugen

16 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

1 TB SSD‑opslag

16‑inch Retina‑display met True Tone

Touch Bar en Touch ID

Vier Thunderbolt 3-poorten

Adviesprijs €3.199,00

13-inch MacBook Air 2020

Ook de allernieuwste MacBook Air is voorzien van het Magic Keyboard. Dit model is bedoeld voor mensen die een krapper budget hebben of hun MacBook toch niet voor zware toepassingen gaan gebruiken. Bestaat je werk voornamelijk uit e-mailen, schrijven en internetten dan is deze MacBook krachtig genoeg. Er is voor het eerst gekozen voor een quadcore processor met 2x snellere CPU-performance. Ook de grafische performance is met 80% verbeterd.

Je kunt kiezen uit de volgende modellen:

13-inch MacBook Air i3

1,1‑GHz dual‑core Core i3-processor met Turbo Boost tot 3,2 GHz

Retina‑display met True Tone

1,1‑GHz dual‑core Intel Core i3-processor van de 10e generatie met Turbo Boost tot 3,2 GHz

Intel Iris Plus Graphics

8 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen

256 GB SSD‑opslag

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch-trackpad

Twee Thunderbolt 3‑poorten

Adviesprijs €1.199,00

13-inch MacBook Air i5

1,1‑GHz quad‑core Core i5-processor met Turbo Boost tot 3,5 GHz

Retina‑display met True Tone

1,1‑GHz quad‑core Intel Core i5-processor van de 10e generatie met Turbo Boost tot 3,5 GHz

Intel Iris Plus Graphics

8 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen

512 GB SSD‑opslag

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch-trackpad

Twee Thunderbolt 3‑poorten

Adviesprijs €1.499,00

14-inch MacBook Pro 2020

Deze opvolger van de 13-inch MacBook Pro is nog niet aangekondigd, maar we verwachten ‘m wel in de loop van 2020. Apple zou dezelfde aanpassingen als bij het 16-inch model kunnen doorvoeren, met smallere schermranden zodat de behuizing compact kan blijven. Net als bij het 16-inch model is deze MacBook bedoeld voor de wat zwaardere toepassingen. Tot die tijd kun je de normale 13-inch MacBook Pro aanschaffen, maar let dus op dat het model binnen afzienbare tijd uit het assortiment kan verdwijnen. Dat schept echter wel weer kansen op leuke koopjes.