Zo hou je Spotlight opgeruimd op je iPhone en iPad Tips

Basisfuncties

Is Spotlight bij jou ook altijd een zooitje en kost het tijd om het juiste mailtje of bestand te vinden, omdat al die andere apps er tussendoor staan? Dit kun je heel eenvoudig oplossen door Spotlight alleen in de apps te laten zoeken die je gebruikt. In deze tip leggen we je uit wat je hiervoor moet doen.