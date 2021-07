Nuki Power Pack is een oplaadbare accu voor je Nuki Smart Lock . We hebben deze accupack de afgelopen maanden getest om antwoord te geven op de vraag: is het beter dan losse batterijen?

Over onze Nuki Smart Lock (zie review) zijn we erg tevreden, maar één ding was nog niet helemaal perfect: we moesten regelmatig de batterijen vervangen, want die gaan vrij snel leeg. De Nuki Power Pack lost dat probleem op: je hoeft niet steeds meer nieuwe batterijen aan te schaffen en dat is beter voor het milieu en voor je humeur. Opladen doe je via een USB-poort.

De Power Pack kost 49 euro en is sinds de introductie al maanden uitverkocht, maar het is onduidelijk of dat komt door de gigantische vraag of door productieproblemen. Wij hebben ‘m getest om te kijken of je er echt eentje nodig hebt. We hebben wat langer gewacht met deze review omdat de Power Pack constant uitverkocht was. Dat is nog steeds het geval, maar mocht je er binnenkort eentje op voorraad vinden dan is het dus zaak om snel toe te slaan.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Nuki Power Pack is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant. Niet alle producten vereisen een uitgebreide review. Voor kabels, batterijen en andere kleine accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’-reviews.



Nuki Power Pack in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Nuki Power Pack:

Oplaadbare accu voor je Nuki Smart Lock

Biedt beloofde batterijduur van 12 maanden (bij 8x openen/sluiten per dag)

Percentage te raadplegen in de Nuki-app

NiMH batterijen: 4.8 V DC / 2500 mAh / 12 Wh

Afmetingen 33 x 55 x 70 mm

Nuki werkt met HomeKit

Adviesprijs 49 euro

Verkrijgbaar via Nuki-shop, Coolblue en andere winkels (echter al maanden uitverkocht)

Design en uiterlijk Nuki Power Pack

De Nuki Power Pack is een oplaadbare accu voor je deurslot. Je plaatst ‘m in het batterijcompartiment van de Nuki, een deurslot dat onder HomeKit-gebruikers erg populair is. Het is namelijk een van de weinige HomeKit-deursloten dat echt goed werkt – maar je moet dus wel regelmatig de batterijen vervangen. We gebruikten hiervoor normale en oplaadbare IKEA-batterijen, maar die waren al na 10-15 weken leeg. Batterijen van betere kwaliteit gaan langer mee, maar zijn duur en leveren uiteindelijk ook gewoon een berg afval op. De Nuki Power Pack geeft je een wat geruster gevoel: je hoeft alleen om de zoveel tijd op te laden (elke 12 maanden, volgens de fabrikant) en hebt er verder geen omkijken meer naar. Dat klinkt goed.

De Power Pack is in feite een zwart plastic geraamte waarin vier oplaadbare batterijen van het type AA zijn vastgemaakt. Samen vormen ze één constructie. Misschien was het mooier geweest als Nuki het wat strakker had afgewerkt, zodat je de losse batterijen niet ziet, maar zo heel belangrijk is het design nou ook weer niet. Hij is immers nauwelijks te zien als hij in het slot zit. De Power Pack steekt (o.a. vanwege de usb-c-poorten) iets verder uit dan wanneer je losse batterijen gebruikt, maar dit is niet storend.

Installatie en gebruik van de Power Pack

Installatie is een kwestie van de originele batterijhouder eruit halen en deze Power Pack erin steken. Je moet even goed aandrukken zodat het ‘klikt’. De batterypack werd daarna meteen herkend in de app. Met een schuifje kun je de Power Pack weer loshalen, waarna hij er door de zwaartekracht vanzelf uit valt.

We hebben de Nuki Power Pack nu meerdere maanden in gebruik en hebben nog geen problemen gehad. Wel vragen we ons af waarom Nuki niet meteen voor deze oplossing met oplaadbare accu heeft gekozen. De belangrijkste reden die we kunnen verzinnen is dat daardoor het slot zelf €49 duurder was geworden. Nu heb je keuze om eventueel voor oplaadbare batterijen te kiezen, die rond de €10-15 kosten, maar dus wel vaker verwisseld moeten worden.

Opladen en batterijduur Nuki Power Pack

Voordat je de Nuki Power Pack plaatst is het wel zo handig om volledig op te laden. Dat duurt ongeveer 10 uur en gebeurt via één van de twee usb-c-poorten. Nuki levert een usb-c-naar-usb-a-kabel mee, maar geen adapter. Tegenwoordig is dat heel normaal, dus daar doen we niet moeilijk over.

Let wel goed op of de usb-c-plug wel diep genoeg zit. In ons geval lukte het aanvankelijk niet om goed op te laden, maar dat bleek te liggen aan niet diep genoeg insteken. Er brandt een klein led-lampje om aan te geven dat het laadproces actief is.

Nadeel is natuurlijk wel dat je deurslot tijdelijk zonder stroom zit als je aan het opladen bent, waardoor je het slot handmatig moet openen door te draaien of door een fysieke sleutel erin te steken. Maar ook daar heeft Nuki aan gedacht: je kunt tijdelijk een powerbank aan je deurslot hangen om op te laden, zodat je het slot nog steeds kunt gebruiken. Heb je een stopcontact vlakbij de deur, dan zou je zelfs een permanente voedingskabel kunnen aanleggen. Vandaar de twee usb-poorten: of het stopcontact nu links of rechts van de deur zit, er zit altijd een usb-b-poort aan de juiste kant. Alternatief kun je natuurlijk ook de originele batterijhouder nog gebruiken met een setje oplaadbare batterijen.

Wij hebben ervoor gekozen om de Power Pack eens in de zoveel maanden eruit te halen en op te laden. Dat kan bijvoorbeeld ‘s nachts, zodat je er geen last van hebt.

Volledig opgeladen zal de Nuki Power Pack op papier ongeveer een jaar meegaan. Bij een batterijstatus onder de 20% krijg je een melding van de Nuki-app. De beloofde batterijduur van 12 maanden lijkt echter wat te overdreven. We hebben op 20 mei 2021 volledig opgeladen en bij publicatie van deze review (na 70 dagen) is de batterijlading gezakt van 100% naar 70%. Dat is meer dan verwacht. Als de batterij gedurende het jaar lineair leegloopt, zou de batterijlading nu 80% moeten zijn. Het gaat dus iets sneller leeg dan verwacht.

Of het echt lineair verloopt weten we niet. De Nuki-app bevat wel een batterijrapport, maar die laat geen grafiek zien met het verloop van de status. Wel levert het rapport wat andere weetjes waar we niet van op de hoogte waren, zoals het hebben van een stijve deur en dat ons Nuki Smart Lock vaker dan gemiddeld de Bluetooth-verbinding moet verifiëren. Dat is voor ons nog even iets om uit te zoeken waarmee we hopelijk de batterijduur omhoog kunnen schroeven.

Score 7 Nuki Power Pack €49 Voordelen + Moeiteloos te installeren

Gaat langer mee dan losse AA-batterijen

Kan worden losgehaald om op te laden

Ook continu van stroom te voorzien via twee usb-poorten Nadelen – Niet echt noodzakelijk, wel handig

Batterij moet goed aangesloten worden

Batterijduur korter dan beloofd

Nergens verkrijgbaar

Conclusie Nuki Power Pack

Met 49 euro is de Power Pack niet echt duur. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je oplaadbare Lithium- of alkalinebatterijen gebruiken, die je wel wat vaker moet verwisselen. De Nuki Power Pack biedt dan ook vooral gemak: als je elke 9-12 maanden moet opladen is dat goed te doen. Het is bovendien milieuvriendelijker en op termijn goedkoper dan het gebruik van wegwerpbatterijen. Een groot minpunt is de voorraadsituatie: de Nuki Power Pack is al sinds de introductie uitverkocht, dus je moet snel handelen als je ergens eentje op voorraad ziet.

Uiteraard heb je ook een Nuki Smart Lock nodig, die rond de €200 kost (of €269,- inclusief bridge). Verkrijgbaar bij onderstaande shops of direct via Nuki Shop (€30,- korting met kortingscode REF7KTY6NB7XQ )

Lees ook onze Nuki Smart Lock 2.0 review, van het bijbehorende slimme deurslot.