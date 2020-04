Wat zijn de beste iPhone-hoesjes? Welke beschermhoezen en cases gebruiken we op de redactie van iCulture? Welke zijn aanraders en waarom? Je vindt het in dit overzicht van de beste iPhone-hoesjes.

De beste iPhone-hoesjes

Als je een gloednieuwe iPhone hebt gekocht wil je die zo lang mogelijk mooi houden. We zetten in dit artikel daarom op een rijtje welke beschermhoesjes er voor de iPhone verkrijgbaar zijn, zodat je je toestel meteen kunt beschermen. Welke hoezen gebruiken we op de iCulture-redactie en welke vinden wij het prettigst? Dat laten we zien in dit overzicht van iPhone-hoezen. Lees ook over de beste iPhone 11 (Pro) hoesjes om je nieuwe aanwinst te beschermen! Zoek je goede iPhone SE hoesjes, dan hebben we daarvoor ook een round-up.

Een goed iPhone-hoesje zorgt voor bescherming en sluit goed aan op je toestel. Wat je verder nog van een beschermhoesje verwacht kan heel verschillend zijn: de ene persoon wil opbergvakken voor pasjes, de ander niet. Daarom hebben we hieronder een selectie van hoesjes gemaakt die zo gevarieerd mogelijk is, zodat er voor iedereen wel iets bij zit.

Tip! De hoesjes die we hieronder bespreken zijn vaak van gerenommeerde merken, waardoor ze wat duurder zijn. Zoek je goedkope iPhone-hoesjes van een paar euro, dan kun je eens kijken in de top 10 van Bol.com. Daarin staan vaak wel een paar budgetmodellen.

Apple lederen iPhone-hoes

Apple brengt elk jaar nieuwe kleuren uit van de lederen iPhone-hoezen. Daarbij wordt rekening gehouden met het seizoen en de heersende modekleuren. We raden aan om de donkere kleuren te kiezen, omdat deze cases nogal snel vuil worden. Het leer is niet behandeld met een vuilafstotende coating, dus langs de randen kunnen donkere vlekken ontstaan, zoals we in 2013 al constateerden bij eerdere varianten van deze hoes. Toch zijn we deze lederen hoesjes van Apple blijven gebruiken. Omdat ze zo mooi zijn en tijdens het gebruik steeds mooier worden. De hoezen hebben ons ook meermaals gered van een gebroken scherm. Aan de binnenkant vind je een microvezel bekleding. Dat zorgt ervoor dat je geen krassen krijgt van het hoesje zelf.

De siliconenhoesjes van Apple zijn iets goedkoper (45 euro), maar slijten sneller. Daarom raden we de siliconenhoesjes af. Helaas is dit wel je enige optie wat Apple-hoesjes betreft voor de iPhone 11. De lederen hoes is alleen voor de iPhone 11 Pro te koop. Te bestellen op de website van Apple en bij APR’s.

Apple Smart Battery Case

De Smart Battery Case is er voor de iPhone 7 en andere modellen, waarbij je kunt kiezen uit verschillende kleuren. Deze speciaal ontworpen batterijhoes sluit nauw aan op je toestel en beschermt deze ook meteen, dankzij de zachte binnenbekleding van microvezel.

De buitenkant is gemaakt van siliconenrubber, dat minder snel uit je hand glijdt. Je kunt met dit hoesje je telefoon zo’n 50% langer gebruiken dan normaal. Hoewel de case mooi is uitgevoerd, raden we alleen aan als je je toestel langere tijd gebruikt. Als Apple het design van de iPhone wijzigt, past het hoesje niet meer.

Koop je deze hoes voor de iPhone 11 (Pro) of nieuwer? Dan vind je ook een speciale fysieke knop aan de zijkant. Deze dient als sluiterknop om de camera mee te bedienen. Hieronder vind je de prijzen voor de iPhone 11 Smart Battery case. Heb je een ander toestel? Check dan de prijs bij Apple.

OtterBox Figura + PopSockets

Deze hoes brengt twee bijzondere merken bij elkaar. OtterBox kennen we als een merk met stevige hoezen voor mensen die hun iPhone graag als stuiterbal gebruiken. De PopSockets zijn vooral onder jongeren populair en kunnen extra grip bieden. Het gaat om ronde uittrekbare schijfjes waar je je vingers tussen kunt plaatsen. Uitgeschoven werkt een PopSocket ook als standaardje voor bijvoorbeeld in de trein.

Gebruik je een draadloze oplader, dan zou deze hoes van TPU-materiaal moeten werken ondanks de PopSocket. De hoes is verkrijgbaar in meerdere (vrolijke) kleuren voor onder meer de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Er zit een degelijke uitsparing in bij de Lightning-poort. Dat is handig als je een dikkere oplader gebruikt die niet van Apple is. Een echte aanrader als je een hippe, stevige hoes wil.

Bekijken: OtterBox Figura + Pop Series-hoesje voor iPhone 11 (ca. €60 bij Apple).

Decoded leren portefeuillehoesje voor iPhone

Zoek je meer een portefeuillehoesje waarmee je ook pasjes en papiergeld kunt meenemen, dan is er keuze genoeg. Kies niet voor een kunstlederen exemplaar die na een paar weken al begint af te bladderen. Door de iPhone in deze case te klikken bescherm je zowel de voor-, zij- en achterkant. Aan de binnenkant van de flap is ruimte voor drie pasjes en wat geld. Leuk weetje: Decoded is een gerenommeerd Nederlands merk!

Apple verkoopt ook een portefeuillehoes van het eigen merk (ca. €150), maar wederom alleen voor de iPhone 11 Pro. Eigenaren van de iPhone 11 zijn aangewezen op bijvoorbeeld deze hoes van Decoded.

Bekijken: Decoded leren portefeuillehoesje voor iPhone 11 (ca. €70 bij Apple).

Transparante hoesjes

Wil je gewoon een transparant hoesje zonder poespas, maar met bescherming? Daarvoor is er volop keuze. Je hebt transparante hoesjes van Apple, maar ook van andere merken. Een voordeel van de wat duurdere hoesjes is dat ze minder snel verkleuren. Dat is een veelvoorkomend probleem bij goedkope transparante hoesjes.

De doorzichtige hoes voor iPhone 11 van Apple heeft een grote uitsparing onderaan het scherm. Dat zorgt ervoor dat je goed omhoog kunt swipen zonder je vinger steeds over de rand van een hoesje te halen. In onze review van de transparante iPhone hoes van Apple gaan we hier dieper op in.

Wil je wel een beetje kleur, maar toch transparant? Bekijk dan de leuke Ombré hoezen van Tech21 (ca. €40 bij Apple).