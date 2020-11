Accessoiremaker Moment heeft voor de MagSafe-magneten een serie nieuwe accessoires bedacht. Zo is er een houder met selfielamp, zodat je altijd goed in beeld bent tijdens het vloggen.

Moment MagSafe-accessoires

Moment maakte al externe lenzen voor de iPhone en andere camera-gerichte accessoires. Nu MagSafe is aangekondigd heeft de fabrikant nagedacht hoe je deze accessoires makkelijker kunt maken dankzij de magneetbevestiging. Het heeft geleid tot een reeks handige tools, zoals een statief, een houder voor in je hand, een muurhouder en nog meer. Daarnaast heeft Moment ook een aantal hoesjes met polsband aangekondigd, ook voor de iPhone 12.



Eerder kondigde Belkin al een reeks accessoires voor MagSafe aan, maar het assortiment van Moment is veel breder. Het gaat om statieven waar je je iPhone magnetisch aan kunt bevestigen, zonder dat een speciale hoes nodig is. Deze werkt met standaard 1/4″-20 statieven en handgrepen. Ook is er een Pro-versie met een zogenaamde cold shoe (dit is vergelijkbaar met een hot shoe, maar staat niet elektronisch in verbinding met de camera). Je kunt hier een lamp of een microfoon op vastmaken.

Er is ook een mount met meerdere schroefdraden en extra sterke magneten, waarmee je de iPhone aan vrijwel elk type statief en diverse foto-apparatuur kan vastmaken. Voor gebruik in de auto is er een houder voor het ventilatierooster, met rubberen vinnen die het accessoire op hun plek houden. Voor thuis is er een muurhouder met een sterke magneet aan één kant en een 3M-plakker aan de andere kant. Deze kun je overal aan vastmaken.

Moment (M)Force

Moment zegt dat de MagSafe-accessoires een unieke reeks magneten heeft, waardoor ze extra goed houden. Ze noemen het (M)Force. Net als bij Apple’s eigen accessoires werkt het zowel met als zonder case. Dit is de grootste collectie die een fabrikant nu heeft aangekondigd. Eerder gingen Belkin en Otterbox ook al met MagSafe aan de slag, maar dat resulteerde in twee of drie accessoires. Moment heeft grote plannen, want ze beloven dat er nog veel meer aan komt.

Er zijn ook MagSafe-geschikte hoesjes van Moment, maar die zijn niet speciaal voorzien van magneten. Ze zijn aan de achterkant gewoon heel dun, zodat de magneet er doorheen werkt. Bijzonder is dat ze voorzien zijn van een polsbandje aan de onderkant. Ook is er een bevestiging voor de Moment-lenzen in de M-serie. Er zijn twee uitvoeringen: een minimalistische en een ‘rugged’ uitvoering die de onderkant van de iPhone beter beschermt.

Er zijn in Nederland weinig winkels die de Moment-accessoires verkopen. Je kunt ze wel bestellen via de website van Moment zelf. De Apple Store verkoopt wel de lenzen van Moment, maar heeft slechts één hoesje (voor de iPhone SE) in het assortiment.

De muurhouder kost $20 en het professionele statief is $50 (allemaal exclusief verzendkosten). Je kunt nu een pre-order plaatsen. Minpuntje is wel dat de accessoires pas in maart 2021 worden uitgebracht en tegen die tijd kunnen er alweer heel andere accessoires voor MagSafe zijn.