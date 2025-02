In de afgelopen jaren bleek Sonos aan concepten te werken waarin het bedrijf een speaker wilde gaan uitbrengen die je door middel van MagSafe aan je iPhone had kunnen bevestigen. Dit idee heeft alleen nooit de tekentafel verlaten.

De afgelopen jaren heeft Sonos talloze nieuwe speakers uitgebracht, waaronder ook enkele draagbare speakers zoals de Move en de Roam. Het gelekte concept van de draagbare MagSafe-speaker lijkt echter het meest draagbare product ooit te zijn. In een poging om beter bij Generatie Z aan te slaan, heeft Sonos een tijd gekeken naar het ontwerpen van een speaker voor je iPhone die je door middel van MagSafe aan je iPhone kon bevestigen. Bij veel bedrijven zien concepten niet altijd het daglicht. Zo ook deze draagbare speaker.

MagSafe-speaker van Sonos

Volgens The Verge zou het vergelijkbaar in vorm zijn geweest met Apple’s eigen MagSafe Battery Pack, maar dan een flink stuk dikker. Het concept van Sonos zou zo werken dat je deze door middel van MagSafe aan de iPhone vastmaakt en deze via Bluetooth te verbinden met je iPhone.

Het idee is uiteindelijk geschrapt, volgens de bron vanwege “technische beperkingen en een twijfelachtige doelgroep”. Wat mogelijk ook mee kan spelen, is het gedoe rondom de Sonos-app en Sonos als merk. Het nieuwe design van de Sonos-app zorgde voor veel problemen en heeft grote gevolgen gehad. De toenmalige CEO bood meermaals zijn excuses aan en is inmiddels vertrokken. Sonos zou nu vooral op belangrijkere producten willen focussen, waardoor zo’n concept als deze draagbare magnetische speaker het niet redden.

Het concept van een speaker als externe add-on aan je telefoon, waar Sonos mee bezig was, is niet geheel nieuw. Motorola gebruikte ditzelfde idee in 2016 als een serie van accessoires die je kon bevestigen aan de Motorola Moto Z-serie. Ook binnen de iOS wereld is dit idee niet nieuw, accessoiremaker Scosche heeft wel een MagSafe speaker te koop. Op Amazon zijn ook diverse MagSafe-speakers te koop van minder bekende merken. Er zijn geen grote bekende (audio)merken die een dergelijk product uitgebracht hebben. Het is daardoor extra zonde dat zo’n MagSafe-speaker van Sonos er (vooralsnog?) niet komt.

Een Nederlandse tintje

Met het ontwikkelen van deze speaker hoopte Sonos innovatieve technologie van een Nederlands bedrijf te kunnen tentoonstellen, maar door praktische overwegingen is dat uiteindelijk niet gebeurd. Sonos nam in 2022 namelijk Mayht over, een Nederlands bedrijf dat een technologie had ontwikkeld waarmee krachtige luidsprekertechnologie in een klein formaat geproduceerd kan worden. Gelukkig is de technologie achter deze draadloze speaker is toch niet helemaal ‘verloren’ gegaan, want deze is namelijk wel gebruikt in de Sonos Arc soundbar. Door deze technologie heeft deze soundbar een enorm stevige bas, terwijl hij hetzelfde formaat heeft als zijn voorganger.

