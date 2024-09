MagSafe is een onmisbare manier van draadloos opladen voor je iPhone geworden. Het was voor het eerst te gebruiken op de iPhone 12 en inmiddels niet meer weg te denken. Draadloos opladen via MagSafe gaat een stuk makkelijker en efficiënter dan met Qi-opladers. Door de magnetische ring komt de iPhone altijd in de juiste positie op de oplader terecht. Ook sluit je er gemakkelijk andere accessoires op aan, zoals een MagSafe powerbank, een portemonnee voor al je pasjes, of een kickstand voor op tafel. Maar met de komst van Qi2 zijn de verschillen kleiner geworden.

Apple heeft zelfs meegewerkt aan de ontwikkeling van Qi2, waarbij MagSafe als voorbeeld is genomen. Qi2 heeft als voordeel dat het niet alleen voor de iPhone geschikt is, maar ook voor andere toestellen zoals Android. Toch is het niet hetzelfde. Hieronder leggen we uit wat er anders is tussen MagSafe en Qi2. In onderstaande tabel zie je de belangrijkste voor- en nadelen samengevat.

Techniek Voordelen Nadelen MagSafe – Officiële Apple-producten en/of goedgekeurd door Apple

– Maximaal 25 Watt – Duurder door Apple-tax en hoge licentiekosten

– Werkt alleen met iPhone/AirPods Qi2 – Goedkopere laders

– Veel meer keuze uit accessoires

– Gemakkelijker voor fabrikanten om te maken

– Werkt ook met Android – Maximaal 15 Watt

– Meer onzekerheid over productkwaliteit, iedereen kan het maken

Verschillen tussen MagSafe en Qi2

Qi2 werd gepresenteerd op de jaarlijkse techconferentie CES 2023. De nieuwe oplaadvariant maakt draadloos opladen sneller en veiliger. Qi2 werkt net als MagSafe met magnetische ringen die jouw smartphone in juiste positie brengen op de draadloze oplaadspoel. Op deze manier treedt er zo weinig mogelijk verlies op tijdens het laden. Bij gewone Qi-laders is geen sprake van een magneet, waardoor de smartphone niet goed op de lader kan liggen en het opladen minder efficiënt plaatsvindt.

Het vermogen waarmee kan worden opgeladen is wel verschillend:

Techniek Max. wattage voor iPhone opladen Qi 7,5 Watt Qi2 15 Watt MagSafe 12 Watt (iPhone 12 mini en iPhone 13 mini)

15 Watt (iPhone 12 t/m iPhone 15)

25 Watt (iPhone 16 en nieuwer)* *Nieuw type MagSafe-oplader vereist

Op MagSafe-goedgekeurde laders is opladen tot 25 Watt mogelijk, terwijl dit bij Qi2 maximaal 15 Watt is. Heb je een iPhone 8 t/m iPhone 11, dan kun je de bovengenoemde laders ook gebruiken, maar dat is het wattage altijd maximaal 7,5 Watt.

Heb jij een ouder toestel, zoals de iPhone 11? Die is ook met een Qi2-lader op te laden, maar alleen op een snelheid tot 7,5 Watt. Hier is dus geen snelheidswinst te halen ten opzichte van de bestaande Qi-laders. De hoge laadsnelheden kunnen alleen worden behaald op iPhones die Qi2-ondersteuning aanbieden en dit geldt voor de iPhone 12 en nieuwer.

De verschillen tussen MagSafe en Qi2 zijn relatief klein, zeker omdat je de komende jaren nog te maken krijgt met de 15 Watt-variant van MagSafe. Apple heeft al een 25 Watt MagSafe Charger uitgebracht, maar veel andere fabrikanten zullen voorlopig nog 15 Watt MagSafe-accessoires blijven aanbieden. Het duurt wel even voordat er nieuwe iPhone-laders voor op je bureau en in de auto verschijnen.

MagSafe of Qi2, welke moet je hebben?

Je kan dus als Apple-gebruiker net zo goed voor Qi2-accessoires kiezen van merken als Mophie, Anker en Belkin. Er is ondertussen genoeg keuze en Qi2-laders zijn over het algemeen iets goedkoper. Dat komt omdat fabrikanten geen licentiekosten aan Apple hoeven te betalen. Wil je snel draadloos kunnen opladen, dan zul je de nieuwere 25 Watt MagSafe-laders moeten hebben, maar die zijn nog vrijwel niet te koop. Alleen Apple verkoopt momenteel de nieuwe MagSafe Charger van 25 Watt.

