Netatmo voegt open raam-detectie toe aan radiatorknoppen

Netatmo radiatorknop herkent open raam

De Franse fabrikant heeft de functie toegevoegd aan de bestaande slimme radiatorknoppen. Het gaat ervoor zorgen dat je minder verstookt, door tijdig te ontdekken of er een raam openstaat. De temperatuur wordt dan automatisch aangepast. Ook kan de radiator de verwarming helemaal uitschakelen. Je hebt hier geen aparte deur- of raamsensor voor nodig. De verandering in temperatuur wordt opgemerkt door de ingebouwde sensoren in de knop. Een speciaal algoritme herkent de verandering in temperatuur. Je krijgt via de Netatmo Energy-app ook een seintje.



Na het sluiten van het raam schakelt de Netatmo Smart Radiator Valve weer automatisch in. Dit gebeurt 30 minuten nadat het geopende raam is gedetecteerd. Je kunt dit aanpassen in de Netatmo Energy-app. Je kunt dus zelf kiezen of de verwarming helemaal uit moet, of niet.

De functie wordt gratis toegevoegd aan de knoppen. Je hoeft er dus geen maandabonnement voor af te sluiten, of te betalen voor premium-functies, zoals bij concurrent Tado het geval is.

Lees meer over slimme radiatorknoppen in ons overzicht.