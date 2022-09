Meer energie besparen met Tado

Voor iedereen zijn energiekosten een punt van aandacht. Als je niet oppast ben je honderden euro extra per maand kwijt. Tado belooft al dat je met de slimme thermostaten normaal al 22% energie kunt sparen, maar de nieuwe functie Tado Balance moet dat percentage nu nog verder opkrikken naar 38%. Tado Balance zorgt ervoor dat je huis wordt verwarmd en gekoeld op het moment dat de energiekosten laag zijn. Het komt per direct beschikbaar in ongeveer de helft van de Europese landen waar Tado actief is, namelijk Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland.



Tado Balance: premium-functie van €30 per jaar

Maar voordat je extra energiekosten kunt besparen zul je wel eerst geld naar Tado moeten overmaken. Het gaat bij Tado Balance namelijk om een premium-functie die €4 per maand of €30 per jaar kost. De functie werkt als volgt: als de Tado-termostaat ziet dat je je huis over drie uur wilt opwarmen, maar dat de prijzen over een uur op z’n goedkoopst zijn, dan wordt al iets eerder begonnen met opwarmen. Er hoeft dan in het dure tijdvak minder hard gestookt te worden.

In het begin werkt het systeem alleen met bepaalde verwarmingssystemen, namelijk warmtepompen en airco’s (dus niet met gasgestookte cv’s). Later komt er ook ondersteuning voor warmwatertanks. Je kunt het een maand uitproberen. Klanten met Time-of-Use-energietarieven zoals aWATTar, Tibber of Octopus Agile zullen volgens Tado het meest profiteren van besparingen, dankzij de fluctuerende energieprijs waarmee zij te maken hebben. Je kunt in de app instellen in welke regio je woont en Tado Balance houdt dan automatisch rekening met de tarieven die in jouw regio gelden, ongeacht de energieleverancier. In de Tado-app voor iOS en Android kun je aangeven hoe fanatiek je je energiegebruik wilt aanpassen: Eco, Balance en Comfort.

Zwarte Tado-thermostaat en ‘dark mode’ in de app

Maar Tado heeft nog meer nieuws te melden. Ook nieuw is de zwarte variant van de Tado Slimme Thermostaat. Deze heeft de naam ‘Black Edition’ gekregen en past beter bij donkere interieurs. Deze komt zowel in bedrade als draadloze variant beschikbaar, waarbij je kunt kiezen uit een losse thermostaat of een starterkit. Hij komt in oktober beschikbaar in alle Europese landen. De prijzen zijn als volgt:

Draadloze starterkit: €249,99

Bedrade starterkit: €219,99

Uit gesprekken met de community bleek ook dat gebruikers graag een ‘dark mode’ in de Tado-app wilden zien en dat komt er ook: vanaf oktober 2022 kun je deze donkere modus inschakelen, zodat je ’s nachts de temperatuur kunt controleren zonder dat de kamer fel verlicht wordt. Uiteraard maakt het niet uit welke kleur thermostaat je hebt: de donkere modus in de app werkt voor elke gebruiker, zowel op iOS als Android.

De huidige Tado-thermostaten in wit bestaan sinds 2018 en zijn als starterkit rond de 200 euro verkrijgbaar. De draadloze versie is wat moeilijker verkrijgbaar. Daarnaast is er de slimme aircobediening waarvoor je meestal rond de 80 euro betaalt.