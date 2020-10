Netatmo heeft een nieuwe Slimme Modulerende Thermostaat in Nederland uitgebracht. Deze nieuwe thermostaat zorgt voor een nauwkeurigere regeling van de temperatuur in huis en werkt ook met OpenTherm.

Er zijn diverse HomeKit-thermostaten op de markt die allemaal verschillende functies en mogelijkheden bieden. Sommige zijn modulerend, maar er zijn ook systemen die werken met een aa/uit-systeem. Het voordeel van modulerende thermostaten is dat ze de temperatuur gelijkmatig verhogen, terwijl een aan/uit systeem de verwarming naar bijvoorbeeld 22 graden laat stijgen en bij het bereiken van de temperatuur uitschakelt. Modulerende thermostaten zijn dus nauwkeuriger en schieten niet door in de temperatuur, waardoor het onnodig warmer zou worden. Ook voorkomt een modulerend systeem onnodig energieverbruik. De nieuwe Netatmo Slimme Modulerende Thermostaat is zo’n geavanceerde thermostaat en is nu in Nederland verkrijgbaar.



Netatmo Slimme Modulerende Thermostaat in Nederland met HomeKit

De nieuwe thermostaat lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. De grootste vernieuwingen zijn dus de modulerende regeling en de ondersteuning voor OpenTherm. OpenTherm is een communicatieprotocol dat in veel Nederlandse cv-ketels gebruikt wordt. Het zorgt voor de verbinding tussen de thermostaat en je cv-ketel. Met OpenTherm wordt zowel de verwarming als het sanitair water geregeld. De nieuwe Netatmo-thermostaat regelt dus alle vormen van verwarming.

Alle slimme functies van de oorspronkelijke Netatmo-thermostaat zijn behouden gebleven. De regeling van de temperatuur past zich aan aan jouw leefstijl. Aan de hand van vijf vragen bij het instellen past de thermostaat zich aan. Er zijn drie instellingen, namelijk Comfort, Nacht en Eco. De Auto-Adapt-functie zorgt ervoor dat de verwarming zich aanpast aan het weer en ook de mate van isolatie van je huis.

De Netatmo Slimme Modulerende Thermostaat werkt ook met HomeKit, zodat je met Siri de temperatuur kan verhogen. Ook kun je de thermostaat via de Woning-app automatiseren in combinatie met andere HomeKit-accessoires, zoals lampen en sensoren. De thermostaat werkt ook met de Slimme Radiatorknoppen van Netatmo, zodat je de temperatuur in afzonderlijke ruimtes kunt regelen. De thermostaat bedien je via de Home + Control-app van moederbedrijf Legrand.

Qua design ziet de thermostaat er identiek uit in vergelijking met de standaardversie. Het is een vierkant wit kastje, die je kan personaliseren met een eigen kleurtje dankzij de vier zelfklevende strips. De thermostaat zelf is draadloos en kan je dus ook op tafel of een andere plek in huis zetten, maar het Relais sluit je bedraad aan op het stroomnet via de boileradapter. De nieuwe Slimme Modulerende Thermostaat van Netatmo kost zo’n €240.