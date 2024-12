Heb je verlekkerd gekeken naar de vierde generatie Google Nest Learning Thermostat, maar baal je dat hij nog steeds niet goed met HomeKit samenwerkt? Dan is er een oplossing: met de Starling Home Hub krijg je Google's thermostaat toch werkend, ook met HomeKit. Je zult de thermostaat en de Hub uit de VS moeten halen.

Het is alweer een tijd geleden dat we schreven over de Starling Home Hub, de hub die ervoor zorgt dat de Google Nest-thermostaat en -rookmelders via HomeKit aan te sturen zijn. Met de komst van de 4e generatie Nest-thermostaat is er hernieuwde aandacht voor dit handige apparaatje. De Starling Home Hub heeft namelijk een firmware-update gekregen en biedt nu ondersteuning voor de nieuwste Nest-thermostaat. Maar let op als je van plan bent om de hub nu meteen aan te schaffen: je zult beide apparaten vanuit de VS moeten importeren. De Google Nest Learning Thermostat v4 met Matter-ondersteuning is namelijk speciaal voor de Amerikaanse markt ontwikkeld en komt vrijwel zeker niet naar Europa.

Europa blijft zitten met thermostaat uit 2015

Een woordvoerder van Google bevestigde ons dat de nieuwste Nest voor de Amerikaanse markt is bedoeld. Het geldt trouwens ook voor de goedkopere (niet-zelflerende) Nest-thermostaat uit 2020, die een Matter-update heeft gekregen maar ook niet in Europa verkrijgbaar is. De Matter-ondersteuning blijkt in de praktijk bovendien tegen te vallen, want je kunt als HomeKit-gebruiker bijna niets aanpassen.

Wij zullen het in Europa nog steeds moeten doen met de Nest Learning Thermostat v3 uit 2015, die al bijna tien jaar oud is. Voor de liefhebbers die hun hand niet omdraaien voor het importeren van producten uit de VS, is er de oplossing die we hieronder bespreken.

Starling Home Hub: Raspberry Pi in een kastje

De Starling Home Hub is in feite een Raspberry Pi, maar dan zonder dat je zelf hoeft te programmeren. Het kastje maakt de Nest-thermostaat en -rookmelders geschikt voor Apple’s HomeKit en werkt ook met de eerder verschenen modellen. Als je een van de oudere Nest-thermostaten gebruikt, kan het nog steeds zin hebben om een Starling-hub in huis te halen, zodat je meer dingen via HomeKit kunt regelen*. Hij wordt geleverd met een Amerikaanse stekker en kost $99 (plus invoer- en verzendkosten).

*Er zijn nog meer oplossingen om Nest met HomeKit te laten samenwerken, maar het voer te ver om die hier allemaal te bespreken.

Starling Home Hub voor de 4e generatie Nest-thermostaat

Stel dat je wel de sprong hebt genomen en de 4e generatie Nest-thermostaat uit de VS hebt gehaald. Wat heb je dan aan zo’n Starling-hub? Ten eerste is de Matter-ondersteuning erg beperkt op de nieuwe thermostaat. Je kunt de modus van de thermostaat wijzigen en de temperatuur aanpassen, maar dat is het wel zo’n beetje. Het wordt nog iets erger, omdat de bijbehorende Nest Temperatuursensor nog helemaal geen Matter ondersteunt. Daardoor kun je niet via HomeKit kijken wat de temperatuur in verschillende kamers is. Kortom: als HomeKit-gebruiker zit je opgescheept met een vrij simpele thermostaat, waar Google $279,99 voor vraagt. Je had in dat geval beter een goedkope wifi-thermostaat van een paar tientjes kunnen kopen.

Mensen die de Nest in combinatie met de Starling Home Hub installeren halen wél het maximale eruit. Maar nogmaals: dit is alleen voor de echte liefhebbers, want bovenop de $279 aanschafkosten van de thermostaat betaal je voor de hub nog eens $99 extra, plus invoer- en verzendkosten. Je bent daardoor rond de 500 euro om alles helemaal naar je zin te krijgen. Een gewone HomeKit-thermostaat zoals die van Tado of Netatmo is dan een stuk betaalbaarder en levert minder gedoe op.

Ben je gevallen voor het mooie uiterlijk van de Nest-thermostaat, dan biedt de Starling Home Hub je veel meer functies, die Matter normaal gesproken niet ondersteunt. Zo kun je de luchtvochtigheid meten, ventilatoren regelen en de temperatuursensoren uitlezen, zodat je zeker weet dat elke kamer de juiste temperatuur heeft. Ook kun je naadloos schakelen tussen vooringestelde waarden en aangeven welke temperatuursensor prioriteit krijgt. Kortom: veel meer Nest-functies die normaal alleen voor Android-gebruikers beschikbaar zijn, kun je nu volledig vanuit HomeKit gebruiken. Maar we betwijfelen of veel mensen de sprong zullen wagen. Er zijn voor HomeKit simpelweg eenvoudiger en goedkopere oplossingen.

Eerste klachten over nieuwe Nest-thermostaat

Ondertussen zijn er ook al de eerste klachten over de 4e generatie Nest. Het scherm is te zwak verlicht , waardoor mensen het niet kunnen aflezen. Google heeft het probleem erkend en komt binnenkort met een update. Met name ‘s avonds is het scherm niet goed verlicht, zo blijkt ook uit de reviews op Amazon. Daar krijgt de slimme thermostaat van Google een score 3 uit 5. Er zijn geen instellingen aanwezig om de helderheid van het scherm aan te passen, terwijl dat op eerdere generaties wel het geval was. Ook kun je niet meer op afstand zien of het systeem goed draait.