Als je naar smart home-platformen kijkt, heeft elk wel z’n sterke en zwakke punten. Amazon Alexa profiteert van de vele integraties en stemcommando’s, Apple HomeKit heeft wat minder keuze uit accessoires maar biedt wel veel mogelijkheden om HomeKit-automatiseringen te maken en Google Home… dat zit er een beetje tussenin. Het is ontstaan vanuit de Nest-thermostaten, waarmee Google na de overname mee aan de slag is gegaan. Opdrachten kun je geven via de Google Assistent, maar qua automatiseringen waren de mogelijkheden nog wat beperkt. Tot nu toe althans, want Google heeft een reeks nieuwe automatiseringen aangekondigd om een inhaalslag te maken.



Als HomeKit -gebruiker is er op dit gebied niets nieuws. Je kunt bijvoorbeeld de thermostaat uitzetten als er een raam wordt geopend. Als je de tv pauzeert worden automatisch de lampen feller gezet en als je deurslot vast zit gaat er een lampje knipperen. Je kunt ook de lampen aan laten doen als er iemand in een ruimte wordt gedetecteerd. Triggers zijn bijvoorbeeld het veranderen van de temperatuur of de luchtvochtigheid, het openen van een raam of deur, of het aansluiten van een apparaat op de oplader. Acties die je daaraan zou kunnen koppelen zijn het starten van een timer, het geven van een lichteffect of het aanpassen van het volume.

Door de nieuwe automatiseringen wordt Google Home een stuk slimmer. Zo kun je zorgen dat er rustgevende muziek gaat spelen of dat de tv aan gaat als de hond de kamer binnen komt. Via je Chromecast kun je zelfs regelen dat er een hondvriendelijke tv-show wordt afgespeeld. Je kunt zorgen dat dit maar een keer per dag gebeurt, als de hond voor de eerste keer in de kamer komt.

Wat echter niet zo slim is, is de manier waarop je nieuwe automatiseringen kunt maken en proberen. Hiervoor gebruik je de script editor, die alleen te gebruiken is als je je hebt aangemeld voor de Public Preview. Dit zal vooral mensen aanspreken die graag code schrijven en zal de rest van de gebruikers eerder wat afschrikken.

Wil je meer weten wat er is veranderd, dan heeft Google een reeks blogpostings voor je klaarstaan waarin ze de nieuwe functies aankondigen. Google Home is nog steeds niet compatibel met HomeKit, maar dankzij de komst van Matter kun je wel steeds meer accessoires met elkaar combineren. Mocht het automatiseren van een bepaalde actie niet lukken met HomeKit (bijvoorbeeld bij het eerder genoemde herkennen van je hond en het afspelen van een hondvriendelijke tv-show), dan kun je het vanaf nu ook met Google Home proberen.

Deze Google-producten hebben al ondersteuning voor Matter:

Speakers : Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio Schermen : Nest Hub (1e generatie), Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max

: Nest Hub (1e generatie), Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max Wifi-routers: Nest Wifi Pro (wifi 6E)