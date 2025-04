Veertien jaar geleden bracht Google de eerste versie van de Nest-thermostaat uit. Het was een van de eerste slimme thermostaten die leert van jouw gebruik en automatisch allerlei instellingen voor je verwarming aanpast. Sindsdien is het aanbod van slimme thermostaten flink gegroeid, waarvan een aantal ook standaard met HomeKit werken (in tegenstelling tot de Nest-thermostaten). Maar nu heeft Google slecht nieuws: er komt een einde aan Nest-thermostaten in Europa.

Einde aan Nest-thermostaten in Europa

Google zegt dat Europese verwarmingssystemen ervoor gezorgd hebben dat er geen nieuwe modellen van de Nest-thermostaten meer verkocht gaan worden. Google moet elk nieuw model zo aanpassen zodat deze geschikt is voor de Europese markt, maar die moeite wil het bedrijf niet meer nemen. We zagen de afgelopen jaren al vaker dat nieuwe modellen niet naar Europa kwamen. In plaats daarvan adviseert Google om te kiezen voor andere thermostaten die werken met Google Home, zoals de thermostaten van Tado.

De twee laatste Europese modellen, de Nest Learning Thermostat (3rd gen, 2015) en de Nest Thermostat E (2018) worden nog wel in Europa verkocht zolang de voorraad strekt. Ook krijgen deze modellen nog ondersteuning met software-updates en verliezen ze nog geen functionaliteit. Maar dat kan uiteindelijk wel gaan veranderen, zoals dat straks ook bij de oudere Nest-thermostaten gaat gebeuren.

Google stopt ondersteuning oude Nest-thermostaten

Tegelijkertijd maakt Google namelijk bekend dat de Nest Learning Thermostat (1st gen, 2011), de Nest Learning Thermostat (2nd gen, 2012) en de Nest Learning Thermostat (2nd gen, Europe version, 2014) vanaf 25 oktober 2025 geen ondersteuning meer krijgen. Er komen geen software-updates meer en bediening op afstand en met de Google Assistent is dan niet meer mogelijk. De thermostaten blijven wel functioneren, maar voor bediening kan je ze alleen lokaal gebruiken. Bestaande schema’s blijven functioneren en je kan deze op het apparaat zelf nog aanpassen. Verbonden functies, zoals het kijken of je thuis bent of niet, stoppen wel met werken. Google heeft een pagina die je helpt om het juiste model te identificeren.

Als alternatief noemt Google dus de Tado Thermostat X, die je met 50% korting kan krijgen dankzij een samenwerking met Google. Gebruikers van de getroffen oudere Nest-thermostaten krijgen daar vanzelf bericht van.