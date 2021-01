Pauze apps voor Mac

Wanneer je veel achter de Mac zit herken je misschien wel dat je na een dag intensief werken wat last hebt van je armen en schouders. Dit kan een voorbode zijn van RSI. Om dit te voorkomen is het belangrijk om regelmatig een korte pauze te nemen na het typen. De Mac pauze-apps in dit overzicht zijn precies daarvoor bedoeld: ze herinneren je eraan wanneer het tijd is om een pauze te nemen. Zo voorkom je pijnklachten in nek, schouders, armen, polsen, handen en voorkom je vermoeide ogen. De meeste apps die we hieronder bespreken werken op basis van de Pomodoro-techniek. Dit houdt in dat je 25 minuten productief werkt en vervolgens vijf minuten pauze neemt. Als je dit vier keer hebt gedaan, ben je toe aan een wat langere pauze van 25 minuten. Zo kun je weer fris beginnen aan je volgende werksessie, waardoor je je beter kunt concentreren en minder snel last krijgt van lichamelijke problemen.

RSI en rustpauzes

Er zijn meerdere theorieën hoe RSI ontstaat, maar waarschijnlijk komt het door een aantal factoren: langdurige statische belasting, werkhouding, onvoldoende pauzes, lichamelijke conditie en werkdruk. Het wil niet zeggen dat na het wegnemen van deze factoren de kans op RSI nul is geworden, maar helpt wel bij het voorkomen ervan. Onderstaande apps helpen bij het regelmatig pauzes nemen wanneer je aan het werk bent. Daarmee neem je twee van de vijf genoemde factoren weg. Je zult zelf moeten letten op je werkhouding, lichamelijke conditie en werkdruk.

Be Focused

Be Focused is eenvoudig en dient alleen als wekker om je helpen herinneren dat het tijd is om een rustpauze te pakken. Standaard is ingesteld dat je na 25 minuten werken een melding krijgt om 5 minuten rust te pakken. Na vier keer een half uur krijg je de melding dat je een langere pauze kunt nemen van een kwartier. Je kunt allerlei instellingen aanpassen zoals de tijden die je werkt en pauze neemt of het geluid van de melding. Be Focused is gratis te downloaden en te gebruiken. In de App Store is ook een Pro-versie te vinden die je de mogelijkheid biedt om de app de synchroniseren met de bijbehorende app op de iPhone of iPad. Zo heb je altijd de timer bij de hand.

Focus To-Do

Focus To-Do is een iets uitgebreidere app. Hij is vergelijkbaar met de andere timer-apps, maar biedt wat extra mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld een to do-lijstje bijhouden in de app. Bij elk item op de lijst geef je aan hoe lang verwacht ermee bezig te zijn. Dit geef je aan met een aantal klokjes die staan voor 25 minuten werken. Na elke 25 minuten krijg je een melding dat je even pauze moet nemen. Ook in deze app kun je zien hoe productief je de afgelopen tijd bent geweest via de statistieken. Er is een betaalde versie beschikbaar, maar de gratis versie is prima te gebruiken. Focus To-Do Premium biedt je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de data te synchroniseren met de iOS-app of om een meer inzicht te krijgen in je statistieken.

Time Out

Time Out heeft als doel je gezond te houden door regelmatig pauzes te nemen. Dit doet de app door onderscheid te maken tussen ‘normale pauzes’ en ‘micropauzes’. De normale pauzes zijn standaard elk uur 10 minuten, maar deze kun je zo lang of zo kort maken als je zelf wil. Deze pauzes zijn bedoeld om even een echte pauze te nemen van de Mac door bijvoorbeeld een rondje te lopen of iets anders te gaan doen. De micropauzes zijn korter, namelijk 15 seconden en vinden standaard elk kwartier plaats. Deze zijn er bedoeld om even je spieren te ontspannen of met je schouders te draaien, zodat je vervolgens weer aan de slag kunt. Naast het waarschuwen voor pauzes kun je ook instellen dat de app bijhoudt wanneer je daadwerkelijk met je Mac bezig bent. Hiervoor zul je de app wel toestemming moeten geven. Wanneer je dit aan hebt staan, kan de app de momenten dat je geen gebruik maakt van je Mac registeren als natuurlijke pauze.

Tadama — Workflow Timer

Met de Tadama Workflow Timer kun je korte en lange pauzes naar eigen wens instellen. Zo kun je aangeven of je na elke 25 minuten werken een korte pauze wil, of dat je dit bijvoorbeeld na 45 minuten wil. Ook de lengte van deze pauzes kun je naar eigen wens instellen, evenals de hoeveelheid pauzes. Als het tijd is om een pauze te nemen, dan krijg je een timer in beeld waardoor je duidelijk ziet hoelang je nog pauze moet nemen. In de menubalk zie je tegelijkertijd een minimalistische timer lopen waarop je kunt zien hoelang je werksessie nog duurt. Standaard zorgt de app ervoor dat je na 25 minuten 5 minuten pauze neemt. Ben je toe aan 5 extra minuten pauze? Dan kun je met twee vingers over de trackpad swipen om deze minuten toe te voegen. De app is volledig gratis te downloaden.

Focus

De app Focus heeft wat weg van Focus To-Do, alleen is deze net iets eenvoudiger. De gratis versie geeft je alleen de mogelijkheid om een timer aan te zetten die na 25 minuten aangeeft dat je een rustpauze moet inlassen. Verder kun je verschillende statistieken inzien over hoe productief je bent geweest. De rest van de mogelijkheden zijn alleen te vinden in Focus Pro. Je krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een to do-lijst toe te voegen aan de app zodat je alles bij elkaar hebt. Ook werkt de app dan samen met je iPhone, iPad en Apple Watch.

Rest Time

Rest Time zorgt ervoor dat je vooraf duidelijk weet wanneer je pauze moet nemen. De app geeft je ruim voordat je pauze ingaat een melding dat het bijna tijd is om pauze te nemen. Zo kun je vooraf nog bepalen of je zelf ook toe bent aan de pauze of dat je een pauze overslaat mocht je nog druk bezig zijn. Als de pauze in is gegaan, wordt je Mac vergrendeld en is er een grote timer in beeld. Veeg je per ongeluk over je trackpad, dan zal de timer niet worden stopgezet. Moet je tijdens je pauze toch je Mac gebruiken, dan kun je met de special knop je Mac ontgrendelen. Rest Time is echter niet gratis te gebruiken, maar kost €12,99.

Healthier: Break Reminder

Healthier: Break Reminder doet eigenlijk precies hetzelfde al eerdergenoemde apps, maar heeft als extra feature dat het je tips geeft om te ontspannen. Als je pauze hebt verschijnt er bijvoorbeeld een stappenplan om je ogen rust te geven of hoe je een stijve nek kunt voorkomen. Ben je toe aan een motiverende quote? Dan kun je instellen dat je in plaats van de tips een quote in beeld krijgt.

Pomy

Pomy is een app die zich vooral richt op het voorkomen van vermoeide ogen. De app brengt een grote timer in beeld, die je kunt instellen om altijd prominent in beeld te hebben of naar de achtergrond te zetten. Ook in je menubalk krijg je timer die aftelt tot je een korte pauze moet nemen. En met kort bedoelen we ook echt kort. Na 20 minuten zal Pomy een scherm laten zien waarop staat dat je voor 20 seconden even weg moet kijken van je scherm. Pomy is volledig gratis te gebruiken.

HLTH

Deze Nederlandse app is niet per se bedoeld om je te helpen herinneren aan rustpauzes, maar kan wel helpen bij het verbeteren van je zithouding. HLTH kijkt via de camera van je Mac of je wel rechtop zit, niet te dicht naar je scherm zit te turen en of je armen wel in de juiste hoek rusten. De app geeft met meldingen waarschuwingen over je zithouding. Wees je wel bewust dat de app naar je kijkt via de camera, ook al denken we niet dat de maker hier slechte bedoelingen mee heeft.

Andere pauze-apps voor de Mac

De apps hieronder zijn vaak al wat ouder, maar zijn ook het overwegen waard.

AntiRSI (€6,99, macOS, 10.7+) - Deze app is special gericht op mensen die RSI willen voorkomen of het willen genezen. Door middel van timers in te stellen, krijg je en melding wanneer je je armen rust moet geven.

BreakTime (€5,49, macOS, 10.7+) - Een simpele app die je een melding geeft wanneer het tijd is om rust te nemen. Je kunt zelf instellen hoe lang je wilt werken en hoe lang deze pauzes moeten zijn.

iTimer: Focus & Pomodoro Timer (gratis, macOS + IAP , 10.11+) - Nog een simpele app, maar deze is wel gratis te gebruiken. Hij staat in de menubalk en geeft je een reminder als de rust moet nemen, maar bijvoorbeeld ook vijf minuten voordat je rust moet nemen, zodat je je werk af kunt ronden.

Tomato One - Free Focus Timer (gratis, macOS + IAP , 10.10+) - Dit is meer dan alleen een timer; de app is voorzien van een tabblad met statistieken waar je kunt zien hoe productief je bent geweest.

Ook op de iPhone kun je je concentratie verbeteren met apps.

