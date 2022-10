Google Nest Wifi Pro

Er waren geruchten dat de iPhone 14 wifi 6E zou ondersteunen, maar dat is er niet van gekomen. In plaats daarvan hebben we ‘gewone wifi 6’ waar je een speciale router voor nodig hebt om er optimaal gebruik van te maken. Google ontbrak lange tijd in het rijtje van wifi 6-routers, maar maakt nu een dubbele sprong vooruit: er is meteen ook ondersteuning voor de opvolger wifi 6E.



Na drie jaar heeft Google de mesh-routers een update gegeven en het resultaat is deze Google Nest Wifi Pro. Ze zijn niet alleen sneller, ze zien er ook heel anders uit dan het vorige model uit 2019. Het zijn glimmend gekleurde bolletjes in de kleuren Snow, Linen, Fog en Lemongrass. En er zit van alles in: Nest Wifi Pro doet ook dienst als Thread border router , zodat al je Thread -apparaten verbinding ermee kunnen maken. De HomePod was trouwens al te gebruiken als Thread border router.

En nu Matter 1.0 officieel van start is gegaan kun je binnenkort ook je Nest Wifi Pro-router gebruiken als Matter-hub. Daarmee kun je al je Matter-geschikte accessoires verbinden, dus ook de Eve-accessoires die voorheen alleen met HomeKit aan te sturen waren. Je kunt daardoor makkelijker je accessoires beheren en apparaten toevoegen aan je smart home. Omdat Matter 1.0 is dinsdag officieel van start is gegaan, is dit niet onmiddellijk mogelijk. Maar het is mooi dat het eraan komt.

Google Nest Wifi Pro: stabieler en sneller

De nieuwe Nest-routers werken op drie frequentiebanden: 2,4, 5 en 6 GHz. Vooral die laatste heeft een grotere bandbreedte dan de huidige frequenties en dat levert een hogere snelheid en minder interferentie op. Voor apparaten die nog niet wifi 6E ondersteunen zorgt de Nest Wifi Pro ervoor dat je wifi 5 kunt gebruiken. De router analyseert constant de netwerkprestaties en optimaliseert de verbinding, belooft Google. Ook wordt er prioriteit gegeven aan activiteiten die hogere bandbreedte vereisen, zoals videobellen en streamen. Zijn er verbindingsproblemen, dan meldt de vernieuwde Google Home-app dit en geeft ook meteen oplossingen om het te fixen.

De vorige Nest Wifi-router met wifi 5 ondersteunde snelheden tot 2,2 Gbps terwijl deze nieuwe nu een gecombineerde snelheid van maximaal 4,2 Gbps biedt. Hij heeft twee ingebouwde twee 1 GB-poorten per router voor bedrade verbindingen. Eén router dekt volgens Google een ruimte van 120 vierkante meter. De exacte dekking is afhankelijk van obstakels zoals tussenmuren.

Installatie vereenvoudigd

De installatie van deze nieuwe routers moet ook een stuk makkelijker gaan, dankzij stapsgewijze instructies in de Google Home-app. Je kunt met de app ook een snelheidstest doen, gastnetwerken maken en wachtwoorden delen. De router heeft enkele beveiligingsfuncties, zoals het blokkeren van content voor je kinderen en een melding als zich een vreemd apparaat heeft aangemeld. Google voorziet de Nest Wifi Pro regelmatig van automatische prestatie- en beveiligingsupdates. Ouders kunnen in de Google Home-app apparaten toewijzen aan bepaalde gezinsleden en vervolgens de wifi-verbinding op elk moment onderbreken voor die apparaten.

Verkrijgbaarheid Google Nest Wifi Pro

De Nest Wifi Pro gaat op 27 oktober in de verkoop. Je kunt nu al een pre-order plaatsen via de Google Store en ze komen vanaf dat moment ook beschikbaar bij andere winkels. Er zijn vier glimmende kleuren: Snow, Linen, Fog en Lemongrass. In feite zijn dit twee wittinten, een blauwe en een gele tint). Het lijkt erop dat in Nederland alleen de kleur Sneeuw (Snow) aangeboden zal worden en dat is prima, want dit is de meest neutrale kleur.

Hij is in Nederland te koop vanaf 219,99 euro per stuk en 329,99 euro voor een set van twee. Uitbreiding met een Wifi Punt is bij deze nieuwe generatie niet meer noodzakelijk; je kunt hiervoor extra Wifi Router plaatsen. Heb je een klein huis, dan is een enkele router voldoende.

En er is nog meer om naar uit te kijken: later deze week gaat Google een groot event organiseren waar de Pixel 7 smartphone officieel wordt onthuld. Daarnaast gaat Google een Pixel smartwatch op de markt brengen.