AirTag: veelgestelde vragen en leuke weetjes

Eerder kon je op iCulture al onze AirTag ontdekkingen lezen. Daarin verklapten we interessante details die je misschien nog niet waren opgevallen. In deze AirTags FAQ gaan we wat dieper in op specifieke vragen die je wellicht hebt.

Zijn er vragen die nog niet aan de orde zijn gekomen, laat het dan weten via de link voor artikelfeedback onderaan deze pagina. Mogelijk kunnen we het antwoord voor je achterhalen. Maar hou er rekening mee dat de AirTags nog niet in de winkel liggen en dat we ze binnenkort pas echt goed kunnen testen. Heel specifieke details zijn daardoor niet altijd te checken.

#1 Wat is de AirTag?

De AirTag is een tracker om spullen terug te vinden. Het is een rond schijfje die je aan een sleutelbos vastmaakt, of in je jaszak of tas stopt. Via de Zoek mijn-app kun je vervolgens je spullen terugvinden. De AirTag voorkomt dat jij belangrijke spullen kwijtraakt. Laat je altijd alles slingeren, dan kan de bijbehorende iPhone-app je naar het zoekgeraakte item leiden. Dit kan met pijlen of met geluidjes.

#2 Wat maakt de AirTag uniek?

Er zijn wel meer trackers waarmee je spullen kunt terugvinden. Het bijzondere van de AirTag is dat de tracker een signaal uitstuurt, dat door andere Apple-apparaten kan worden opgepikt. Dit geldt overigens ook voor andere trackers die meedoen aan Apple’s Zoek Mijn-netwerk. Via de Zoek mijn-app kun je de locatie achterhalen.

Verder zit er een U1-chip in, waardoor je nauwkeuriger kunt zoeken met Ultra-Wideband.

#3 Hoeveel AirTags kan ik koppelen?

Je kunt zoveel AirTags aanschaffen als je wilt, maar je kunt er slechts 16 koppelen aan een Apple ID.

#4 Wat kost een AirTag?

In Nederland betaal je €35 per stuk voor de AirTag, of €119 voor een pak van vier stuks. Wil je een hangertje voor aan je tas, dan komen er nog extra kosten bij. Behalve bij Apple kun je de AirTag binnenkort ook bij andere winkels zoals Amac vinden.

#5 Waar en wanneer koop ik een AirTag?

De AirTag is verkrijgbaar bij de Apple Store maar ook bij retailers zoals Amac. De prijs is voorlopig overal hetzelfde.

De AirTag is vanaf 23 april 2021 14:00 uur in pre-order te bestellen en wordt geleverd vanaf 30 april.

#6 Kan een AirTag je ongemerkt volgen?

De AirTag heeft een privacyfunctie om te voorkomen dat je ongemerkt gevolgd wordt. Iemand kan dus niet ongezien een AirTag in je tas stoppen, om vervolgens jouw locatie te tracken. Als er steeds een onbekende AirTag bij jou in de buurt is, krijg je een melding van de Zoek mijn-app dat er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Je kunt dan deze AirTag uitschakelen. Heb je geen iPhone of iPad, dan speelt de AirTag na verloop van tijd een geluidje af, om je te alarmeren dat hij steeds in de buurt. Als de AirTag op jouw eigen Apple ID staat geregistreerd krijg je uiteraard geen melding.

#7 Kun je AirTags delen?

Heb je een gezamenlijke autosleutel, cameratas, of een ander duur item dan is het (voorzover wij weten) niet mogelijk om die te delen met meerdere huisgenoten. De tracker zal dan aan het Apple ID van één van de gebruikers gekoppeld moeten zijn. Eventueel zou je twee of meer AirTags eraan kunnen hangen, zodat iedereen zelf het item kan volgen.

Geef je je autosleutel aan een vriend of familielid en hangt er een AirTag aan, dan kan de antistalking-functie in actie komen, om te waarschuwen dat er ongemerkt een AirTag meebeweegt. Dit kun je voorkomen door Gezinsdeling te gebruiken en trackers van familieleden toe te staan. Voor leden buiten je gezin kun je de waarschuwingen voor ongewenst tracken uitschakelen.

#8 Wat is de batterijduur van de AirTag?

De AirTag gaat een jaar mee op een batterij. Elke AirTag wordt standaard al geleverd met een batterij, die geactiveerd wordt zodra je een plastic lipje lostrekt. De AirTag is dus meteen klaar voor gebruik.

#9 Wat gebeurt er als de batterij bijna leeg is?

Er zit geen schermpje op de AirTags en er zijn ook geen lampjes die de batterijstatus aangeven. Je krijgt echter op de iPhone een melding als de batterij bijna leeg is en aan vervanging toe is. Apple heeft nog niet aangegeven bij welk percentage je de melding krijgt.

#10 Welk type batterij zit in de AirTag?

Apple gebruikt in de AirTag een standaard knoopcelbatterij van het type CR2032. Deze kun je gemakkelijk kopen bij allerlei winkels voor een paar euro.

#11 Hoe kan in de AirTag-batterij vervangen?

Je kunt de batterij gemakkelijk vervangen door het metalen deel in te drukken en een stukje te draaien. Vervolgens haal je de oude batterij eruit en stop je een nieuwe erin. De standaard CR2032-knoopcelbatterijen zijn niet oplaadbaar.

#12 Wat als een dief de AirTag-batterij eruit haalt?

Apple benadrukt dat de AirTag vooral bedoeld is voor het terugvinden van zoekgeraakte spullen en niet als tracker voor gestolen spullen. Als iemand jouw tas steelt en niet weet dat er een tracker in zit, dan zou je de locatie van de tas gewoon kunnen volgen en je tas terug kunnen halen (al dan niet met hulp van de politie).

Wordt de batterij eruit gehaald, dan krijg je alleen de laatst bekende locatie te zien.

#13 Wat als mijn AirTag wordt gestolen?

Als iemand jouw dure AirTag aan een tas ziet hangen, ben je misschien bang dat de tracker wordt gestolen. Een ander heeft er echter niets aan. De AirTag is gekoppeld aan jouw Apple ID en kan niet zomaar worden gereset. Je zult eerst de AirTag uit jouw account moeten verwijderen, voordat een andere persoon ‘m kan koppelen aan een volgend account.

#14 Kan ik de AirTag verkopen/doorgeven aan iemand anders?

Dat kan, maar dan moet je de AirTag wel eerst weghalen uit je account. Dit doe je eenvoudig door in de Zoek mijn-app naar het tabblad Objecten te gaan. Veeg over de AirTag die je wilt verwijderen en tik op het prullenbakje.

#15 Kan ik de AirTag gebruiken voor kinderen en huisdieren?

Het kan wel, maar Apple raadt het af. Wat het tracken van kinderen betreft verkoopt Apple liever een Apple Watch met Family Setup. Wat het tracken van huisdieren betreft moet je zorgen dat je huisdier binnen het bereik van het Zoek mijn-netwerk blijft. Maar heeft Apple nog andere redenen, bijvoorbeeld angst voor claims bij zoekgeraakte personen of huisdieren.

#16 Is de AirTag krasgevoelig?

De eerste reviewers melden dat er na kort gebruik al krasjes op de AirTag te vinden zijn. Je kunt dit voorkomen door de AirTag in een hoesje te stoppen.

#17 Is er beschermfolie voor de AirTag?

Een screenprotector is niet nodig voor de AirTag, want er is geen scherm aanwezig. Maar wil je de glimmende kant beschermen tegen krasjes, dan zou je beschermfolie er overheen kunnen plakken. Hier vind je een voorbeeld van een ‘AirTag skin’. Ook zou je een hoesje kunnen kiezen waar de hele AirTag in verstopt kan worden.

#18 Wat zijn de afmetingen van de AirTag?

De AirTag heeft een diameter van 3,19 cm en is 8 mm dik. Het is dus een vrij dik schijfje, die je niet zomaar in je portemonnee kunt stoppen. Wil je een platte tracker, dan kun je beter bij andere merken zoals Tile kijken.

#19 Wat is het gewicht van de AirTag?

De AirTag weegt 11 gram.

#20 Is de AirTag stof- en waterbestendig?

Ja, de AirTag heeft een rating van IP67, wat inhoudt dat hij het 30 minuten lang overleeft in water van 1 meter diep. Dat is bijzonder want de AirTag is gemakkelijk open te maken. In het hands-on artikel van CNET wordt hier meer aandacht aan besteed. Onderdompelen blijkt geen probleem.

#21 Weet Apple nu altijd waar ik ben?

Nee, Apple benadrukt de privacyfuncties van de AirTag. Alleen jij weet wat de locatie is van de AirTag. Alle communicatie is met end-to-end versleuteling beveiligd. De AirTag zendt een Bluetooth-ID uit, maar die wisselt regelmatig om te voorkomen dat winkels bijvoorbeeld kunnen herkennen dat jij weer eens langs bent geweest.

#22 Kan ik de AirTag laten graveren?

AirTags die je bij Apple bestelt kun je laten voorzien van een eigen opdruk. Er is dus niet echt sprake van graveren. Er is ruimte voor drie letters of twee emoji, waarbij je niet mag kiezen voor schunnige combinaties. Als je je AirTag bij andere winkels zoals Amac koopt is dit niet mogelijk.

#23 Wat als ik mijn tas of sleutelbos kwijt ben?

Ben je spullen kwijt en is er een AirTag aan bevestigd, dan kun je het terugvinden door in de Zoek mijn-app te kijken op het tabblad Objecten. Je ziet op de kaart waar de AirTag het laatst is gesignaleerd. Je kunt er naartoe navigeren en een geluidje afspelen.

#24 Wat als ik de AirTag zelf kwijt ben?

Het kan ook gebeuren dat de AirTag zelf helemaal zoek is geraakt en geen signaal meer geeft. Je zet de tracker dan in de Verloren-modus. Dit heeft als gevolg dat er een speciale NFC-modus wordt ingeschakeld, waarbij je de AirTag kan aantikken om nadere informatie op te vragen. Je kunt

#25 Kan een vriend met Android-toestel ook AirTags gebruiken?

Nee, om een AirTag te kunnen gebruiken heb je een iPhone en een Apple ID nodig. Apple heeft geen Zoek mijn-app uitgebracht voor Android en voor het in gebruik nemen van de AirTag zul je een iPhone moeten hebben.

De vinder van een AirTag kan met een Android-smartphone de eigenaar achterhalen, maar alleen als er NFC in het toestel zit. Hij of zijn hoeft alleen het toestel tegen de AirTag te houden. Er wordt dan een webpagina in de browser geopend waar je het serienummer van de AirTag ziet en het bericht dat de eigenaar heeft achtergelaten. Hier kun je bijvoorbeeld een telefoonnummer achterlaten, zodat de vinder contact met je kan opnemen. Dit werkt op alle toestellen met NFC, dus ook iPhones.

#26 Wat als mijn AirTag op een andere verdieping ligt?

Als de AirTag precies onder of boven jou ligt, op een andere verdieping, kan het lastig zijn om de tracker terug te vinden. Gelukkig is daar rekening mee gehouden: je krijgt een melding dat je waarschijnlijk op een hogere of lagere verdieping moet kijken.

#27 Welke chips en sensoren zitten er in de AirTag?

Hoewel we niet weten op welke chip de AirTag zelf draait, weten we wel dat er componenten in zitten voor NFC, Bluetooth en Ultra-Wideband. Wat UWB betreft gaat het om de U1-chip, die speciaal bedoeld is voor nauwkeurige locatiebepaling.

#28 Hoe werkt nauwkeurig zoeken bij de AirTag?

Als je een iPhone 11 of nieuwer hebt kun je gebruik maken van Nauwkeurig zoeken. Waarschijnlijk heb je hier al wel afbeeldingen gezien. Je krijgt op het scherm te zien in welke richting je moet lopen en of je dichtbij bent. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van allerlei sensoren in de iPhone, waaronder de gyroscoop, de bewegingssensor en de U1-chip voor Ultra Wideband.

Omdat UWB alleen in de iPhone 11 en nieuwer zit werkt het niet op oudere toestellen. Op die oudere toestellen moet je op de kaart en aan de hand van geluidjes je AirTag terugvinden. Voor slechtzienden werkt Nauwkeurig zoeken met VoiceOver, zodat ook blinde en slechtziende mensen weten in welke richting je moet lopen.

#29 Werkt de AirTag met AR?

Apple gebruikt ARKit voor nauwkeurig zoeken, maar je hoeft niet via de camera van de iphoen rond te kijken in een virtuele omgeving. Op de iPhone zie je alleen een pijl die de richting aangeeft.

#30 Hoe kan ik de AirTag vastmaken?

Je kunt de AirTag in een jas, broekzak of tas stoppen. Wil je de AirTag ergens aan vastmaken, dan zul je een hoesje of houder moeten kopen. Deze zijn in elke denkbare prijsklasse en in allerlei materialen te koop.

#31 Welke AirTag-houder is de beste?

Er is heel wat keuze uit AirTag-accessoires. Je kunt het zo duur maken als je wilt. Apple verkoopt zelf verschillende sleutelhangers (vanaf €39) maar je kunt ook bij goedkopere en duurdere merken terecht, zoals Belkin en Hermès. De hangertjes zijn zo simpel dat je ze ook merkloze exemplaren van een paar euro kunt kopen.

#32 Welke AirTag-hoesjes verkoopt Apple zelf?

Je hebt keuze uit drie modellen, in de vorm van een sleutelhanger of een tashanger en gemaakt van leer of kunststof:

Leren AirTag-sleutelhanger in rood, bruin of donkerblauw leer: 39 euro

Leren AirTag-hanger in rood of bruin: 45 euro

AirTag-hanger in polyurethaan: 35 euro

#33 Hoe werkt koppelen van de AirTag?

Als je AirPods gebruikt, weet je ook hoe je de AirTag kunt koppelen. Dit werkt op dezelfde manier. Je houdt de tracker in de buurt van de iPhone en er verschijnt automatisch een pop-up met een verzoek om te koppelen. Daarna kun je op al je apparaten met hetzelfde Apple ID de locatie zien.

#34 In welke kleuren is de AirTag verkrijgbaar?

De AirTag is alleen verkrijgbaar in één kleurstelling: aluminium met een witte plastic achterkant.

#35 Wat is het bereik van de AirTag?

Het bereik van de AirTag is vergelijkbaar met Bluetooth Low Energy. Apple heeft hier geen details over gegeven, maar het maximum Bluetooth-bereik is ongeveer 100 meter (zonder muren en andere obstakels). Een AirTag moet dus binnenshuis goed te vinden zijn, tenzij je heel ruim woont.

#36 Hoe luid klinkt de AirTag?

Apple heeft geen specificaties gegeven over het aantal decibellen dat de AirTag produceert. Maar uit de eerste hands-on YouTube-video’s is af te leiden dat het geluid redelijk luid is. Voor slechthorenden kan het misschien wat minder goed te horen zijn.

#37 Wat als een dief de antistalking uitschakelt?

De AirTag is niet bedoeld als diefstaltracker, maar toch verzinnen mensen allerlei creatieve scenario’s hoe een dief je te slim af kan zijn. Zo ontvingen we een vraag wat er gebeurt als je de AirTag aan je fiets vastmaakt, die vervolgens wordt gestolen. De dief krijgt dan een antistalking-melding en kan op die manier de AirTag uitschakelen. Dat zou kunnen, maar de melding verschijnt momenteel na drie dagen (dit kan later veranderen). Je hebt dus even de tijd om je fiets terug te vinden.

#38 Werkt de AirTag met de Apple Watch?

Nee, de Zoek mijn-app laat alleen de locatie van vrienden zien en geen iPhones, iPads of objecten. Je kunt wel met Siri vragen waar je spullen zijn.

#39 Werkt de AirTag met Siri?

Ja! Je kunt tegen Siri zeggen ‘Hé Siri. Zoek mijn portemonnee’. Ligt hij in de buurt, dan zal er een geluidje afgaan om je makkelijker te laten zoeken.

#40 Wat zijn de prijs en releasedatum van de AirTag?

De AirTag is vanaf vrijdag 23 april om 14:00 uur te bestellen bij Apple. Andere winkels volgen daarna waarschijnlijk snel. Dit zijn de prijzen: