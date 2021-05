Nu de AirTag al bij een hoop mensen is afgeleverd, zijn we benieuwd waar jij de tracker zoal aan hebt vastgemaakt. Is het een sleutelbos of tas geworden, of heb je iets creatiefs gevonden?

Waar heb jij je AirTag aan vastgemaakt?

Je hoeft natuurlijk je AirTag niet vast te maken? Je kunt ‘m ook gewoon in je tas stoppen, zonder hanger of hoes. Je kunt de AirTag bijvoorbeeld met tape vastplakken in je scooter of aan de afstandsbediening van de tv. We zijn benieuwd welke toepassingen jij al bedacht hebt. Of misschien zit je nog steeds in twijfel waar je de AirTag voor zou willen gebruiken. Misschien kom je door deze poll wel op ideeën. Apple laat zelf op de website al allerlei toepassingen zien, zoals tassen en koffers, een knuffel en uiteraard ook aan een sleutelbos. Heb je een 4-pak van de AirTag gekocht, dan zijn er wel meer dingen te verzinnen waarbij een AirTag van pas kan komen.



In de poll noemen we ook huisdieren en kinderen, al is dat iets wat Apple zelf niet aanbeveelt. Dat heeft ermee te maken dat de AirTag minder goed werkt als het beweegt. Een kinderwagen met daarin een baby is dan nog wel een goed idee (al betwijfelen we dat je die vaak kwijtraakt), maar een hond of een kind op een kinderfietsje is zo beweeglijk dat je er in feite niet zoveel aan hebt. Als je met een vertraging van 1-2 minuten de locatie krijgt doorgestuurd is de kans groot dat het kind of het huisdier alweer op een andere plek is. Het is een van de vragen die we beantwoorden in onze AirTag FAQ

Genoeg gepraat, het is tijd om te stemmen! In de reacties kun je je andere ideeën kwijt.

Bekijk je dit artikel via de app? Dan vind je hier de poll.

Wil je meer met de AirTag doen, dan hebben we een paar tips om je op weg te helpen:

Bekijk ook AirTag instellen: zo ga je aan de slag met de slimme tracker Wil je de AirTag in gebruik nemen, dan moet je hem eerst instellen. In deze tip lees je alles over het koppelen van de AirTag, hoe je de AirTag instelt voor jouw voorwerpen en meer.

Ben je nog op zoek naar een geschikt accessoire voor je AirTag? Lees dan ons artikel met de beste AirTag-accessoires. Wil je nog de AirTag kopen, dan kan je terecht bij een groot aantal winkels.