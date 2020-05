Waar staat mijn auto?

Lees daarom snel hoe de parkeerfunctie in Apple Kaarten werkt, wat je ervoor nodig hebt, hoe je je parkeerlocatie kunt bekijken en hoe je aanvullende informatie zoals een foto of notitie kun toevoegen.



Goed om te weten: ben je in de buurt van je thuisadres dan zal de optie niet tevoorschijn komen in Kaarten. De app weet namelijk dat je thuis bent en dat de auto in de buurt is, tenzij je deze een paar straten verder parkeert.

Geparkeerde auto in Apple Kaarten

Om de parkeerfunctie te kunnen gebruiken gelden wel een aantal vereisten:

Je hebt een iPhone met iOS 10 of later nodig.

Je hebt een auto met Bluetooth-carkit of CarPlay-systeem nodig om de functie te gebruiken. De carkit kun je via Instellingen > Bluetooth koppelen met je iPhone.

Je moet Belangrijke locaties inschakelen. Dit doe je via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem > Belangrijke locaties. Zet de schakelaar aan.

Je iPhone herkent of je in de auto bent aan de hand van de verbinding, waarna de locatie opgeslagen wordt zodra je de verbinding verliest. In principe gebeurt alles automatisch, waardoor je vanzelf een melding op het toegangsscherm krijgt zodra je je auto geparkeerd en afgezet hebt.

Parkeerlocatie inschakelen

Wil je zeker weten of de functie aan staat, dan vind je in de Instellingen-app een schakelaar om de functie aan of uit te zetten:

Ga naar Instellingen > Kaarten. Zet de schakelaar bij Toon parkeerlocatie aan om gebruik te kunnen maken van deze functie.

Standaard staat de functie ingeschakeld, waardoor je er in principe geen omkijken naar hebt.

Geparkeerde auto opvragen met Siri

De makkelijkste manier om je auto terug te vinden is om het gewoon aan Siri te vragen. Vraag gewoon “Waar is mijn auto?” of “Waar staat mijn auto?” en je krijgt meteen een kaartje te zien zodat je er naartoe kunt lopen.

Parkeerlocatie bekijken in Apple Kaarten

In de Kaarten-app kun je te allen tijde de parkeerlocatie van je auto bekijken zodra deze opgeslagen is. Open de Kaarten-app en tik op de zoekbalk. Hieronder vind je niet alleen locaties in de buurt en bijvoorbeeld een route naar huis of werk, maar ook je geparkeerde auto. Tik hierop en je wordt naar de specifieke locatie gebracht. Met de Route-knop start je vervolgens een routebeschrijving naar de desbetreffende locatie.

Je kunt ook vanuit de Kaarten-widget de parkeerlocatie van je auto bekijken. De Kaarten-app bevat in totaal twee widgets: Kaarten: bestemming en Kaarten: dichtbij. Bij de eerstgenoemde widget wordt de parkeerlocatie van je auto weergegeven.

Foto en notitie toevoegen bij parkeerlocatie

Om je geparkeerde auto nog beter weer te geven, kun je in de Kaarten-app allerlei extra informatie toevoegen. Navigeer in de Kaarten-app naar je geparkeerde auto zoals hierboven omschreven en tik op Voeg foto toe om de locatie te voorzien van een foto van je eigen auto. Zo krijg je een beter beeld van de plek waar je je auto voor het laatst neergezet hebt. Sta je in een parkeergarage, dan kun je onder het kopje Notitie nog extra informatie toevoegen, zoals de verdieping of de sectie in de parkeergarage.

Parkeerlocatie verwijderen

Zodra je in je geparkeerde auto stapt en weer verbonden bent met je Bluetooth-carkit of CarPlay-systeem, wordt de locatie automatisch verwijderd. Je kunt ook zelf handmatig de opgeslagen plek uit de Kaarten-app verwijderen. Selecteer hiervoor je geparkeerde auto volgens de stappen bij het kopje Parkeerlocatie bekijken en tik onderaan op Verwijder auto. De opgeslagen locatie wordt meteen verwijderd.

Parkeerlocatie uitschakelen

Als je volgens bovenstaande stappen de opgeslagen locatie verwijdert is dit eenmalig. Bij een volgende parkeeractie zal Apple Kaarten weer gewoon je parkeerlocatie opslaan.

Om de functie volledig uit te schakelen doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Kaarten. Zet de schakelaar bij Toon parkeerlocatie uit.