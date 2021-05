Ben je je AirTag kwijtgeraakt, dan kun je deze in Verloren modus zetten. Anderen kunnen dan meehelpen om jouw AirTag terug te vinden. Dit is hoe het werkt.

AirTag in Verloren modus zetten

Met de AirTag kun je belangrijke voorwerpen in de gaten houden. Zo kun je kijken of je fiets nog steeds voor de deur staat en checken of je je tas misschien bij een vriend hebt achtergelaten. Je AirTag zoeken kan op verschillende manieren: door op de kaart te kijken, een geluidje af te spelen of door er naartoe te navigeren. Ben je echter je AirTag kwijtgeraakt en heb je geen idee waar je moet zoeken, dan kun je deze ook in Verloren modus (Lost mode) zetten.

Wat is de Verloren modus van de AirTag?

Staat jouw AirTag in Verloren modus en loopt er een andere Apple-gebruiker voorbij, dan zal deze via Bluetooth verbinding maken en de locatie doorgeven. Dit gebeurt anoniem. De andere persoon krijgt jouw naam en contactgegevens niet te zien (tenzij je dit zelf bewust hebt ingevuld).

Als de AirTag buiten bereik is van jouw eigen iPhone, dan zal het Zoek mijn-netwerk de locatie doorgeven met hulp van honderdduizenden Apple-devices die in gebruik zijn. Dit gebeurt uiteraard alleen op het moment dat er iemand langs loopt. Zijn er geen andere Apple-apparaten in de buurt, dan zal Zoek mijn alleen de laatst geziene locatie tonen. Zet je de AirTag in Verloren modus, dan kan iemand met een NFC-toestel informatie opvragen over de eigenaar en contact opnemen. Dankzij een eerlijke vinder krijg je je spullen dan hopelijk weer terug.

Zo kun je een AirTag als verloren markeren

Open de Zoek mijn-app op je iPhone en ga naar het tabblad Objecten. Tik op de AirTag die je als zoekgeraakt wilt markeren. Blader omlaag en tik onder het kopje Verloren modus op Schakel in. Controleer je gegevens en vul je contactgegevens en een eventuele boodschap in. Dit kan alleen als de AirTag buiten bereik is van jouw iPhone. Tik op Activeer. Bekijk het informatiescherm over de volgende stappen. Tik op Ga door.

Wat gebeurt er als de AirTag Verloren modus actief is?

De AirTag staat nu in Verloren modus en kan door anderen worden gevonden. Als iemand jouw tas, sleutelbos of de losse AirTag vindt, kan hij/zij een NFC-toestel er tegenaan houden om meer informatie op te vragen. Er verschijnt dan een link naar een website met jouw boodschap en telefoonnummer.

Aanvankelijk zullen nog maar weinig mensen weten wat ze met een rondslingerende AirTag moeten doen. Het is dan altijd verstandig om ook nog een traditioneel kofferlabel met goed leesbare tekst aan je tas te hangen. Of stop een kaartje binnenin de tas, zodat de eerlijke vinder weet hoe hij/zij jou kan bereiken.

Bovendien kun je de locatie van de zoekgeraakte AirTag zien, dankzij het Zoek mijn-netwerk. Wil je hier niet aan meedoen omdat het data kost, dan kun je dit uitschakelen. Goed om te weten: je iPhone legt toch al verbinding met iCloud en Zoek mijn en de extra data die de AirTag van iemand anders veroorzaakt is te verwaarlozen.

Heb je de AirTag in Verloren modus gezet, dan kun je ook nog ervoor kiezen om Melding indien gevonden in te schakelen. Je krijgt dan een waarschuwing als je in de buurt van je item bent.

Wat als er geen andere Apple-apparaten in de buurt zijn?

Met honderden miljoenen Apple-devices wereldwijd is de kans groot dat er vroeg of laat iemand langs jouw zoekgeraakte AirTag loopt en de locatie doorgeeft. Maar wat als de AirTag in een afgelegen gebied ligt, waar maar eens per week iemand langs komt? In dat geval krijg je de laatst geziene locatie op de kaart te zien. In een afgelegen gebied is de kans ook wat kleiner dat iemand spontaan je verloren item mee naar huis neemt, dus het kan best zijn dat je tas of sleutelbos nog steeds op dezelfde plek is.

