Waarom een AirTag-houder voor je fiets?

Er zijn heel wat mensen die de AirTag willen vastmaken aan hun fiets. Misschien niet zozeer om een klopjacht op een eventuele dief te maken, maar vooral als je in een drukke fietsenstalling staat en geen idee hebt waar je je karretje hebt neergezet. Het vastmaken van een AirTag aan je fiets is nog wel een uitdaging. De meeste hoesjes zijn bedoeld voor sleutelbossen en tassen en zijn niet geschikt om de AirTag strak aan een stang vast te maken of onder je zadel te plakken. Met de houders die we hier bespreken lukt dat wel. We bekijken er twee: de AirTag Bike Holder van New Things Lab en de AirTag Bike Mount van Device Therapy.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny) met aanvullende info door Bas van der Ploeg (@basvanderploeg). De test is uitgevoerd in mei 2021. Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. De AirTag-houder van New Things Lab is beschikbaar gesteld door de maker, de AirTag-houder van Device Therapy is zelf aangeschaft door onszelf.



Optie 1: AirTag-fietshouder van New Things Lab (Delft)

3D-geprint in zwart

Bestaat uit twee delen, met open achterkant

Bevestiging met 2 schroeven (meegeleverd)

Geschikt voor stang van 25 tot 32mm

Verkrijgbaar voor €20 bij Get New Things

Ontwerper Nyckle Sijtsma uit Delft zag meteen mogelijkheden in een fietshouder voor de AirTag. Hij ontwierp een houder die uit twee delen bestaat en die je aan een stang met een diameter van 25 tot 32 cm kunt vastmaken. Aan de buitenkant staat een soort zendsymbooltje, om duidelijk te maken dat er een tracker in zit. Dit zou een fietsendief die niet de juiste schroevendraaier bij zich heeft kunnen afschrikken.

Deze houder wordt gemaakt met een industriële 3D-printer met de MultiJet Fusion-techniek van HP. Dit maakt de fabricage relatief duur, vandaar de prijs van 20 euro.

De achterkant van de houder is open, maar door de houder aan de stang vast te houden staat de AirTag nog niet helemaal bloot aan de weersomstandigheden. De IP67-behuizing van de AirTag zou er tegen moeten kunnen, maar ik zou toch liever een wat meer gesloten model hebben want als er water langs de stang loopt, loopt het ook de houder in.



Helaas, deze houder past niet onder mijn zadel en de stang daaronder is te dik.

Het idee is dat je de tracker aan de zadelpin vastmaakt. Ik heb alleen mijn zadel zo laag afgesteld, dat er bij mij geen ruimte is. Ik zocht naar andere plekken, maar elke stang van mijn fiets (een transportfiets van het merk BSP) bleek te dik. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de voorvork.



De AirTag-houder aan de voorvork: dit past wel.

Het is vrij eenvoudig om de AirTag in de houder te stoppen, maar ik vond het wel een beetje een gedoe om de houder te bevestigen. Voor het aandraaien van twee schroeven hoef je natuurlijk niet gestudeerd te hebben, maar toen een van de boutjes uit mijn hand glipte lag ik toch wel even op mijn knieën op de stoep om het onderdeeltje terug te vinden…

De ontwerper presenteert het product als de fietshouder die Apple niet gemaakt heeft. Dat klinkt nogal zelfverzekerd, alsof Apple verplicht is om fietsaccessoires te maken en alsof dit dan de ultieme fietshouder is met dezelfde uitstraling als een Apple-accessoire. Maar dat is niet zo: de AirTag-houder van New Things Lab is 3D-geprint en dat zie je duidelijk. Het materiaal is wat ruig en geribbeld. Niet erg, zeker omdat dit voor buitenshuis is bedoeld, maar wel duidelijk een product uit een 3D-printer. Designer Nyckle Sijtsma heeft gekozen voor “duurzame Nylon PA12 – bekend om zijn hoge treksterkte en grote slagvastheid. Ontworpen voor langdurig gebruik buitenshuis.” Dit is inderdaad een betere kwaliteit dan het PLA-filament dat normaal voor 3D-printen wordt gebruikt.

Optie 2: AirTag-fietshouder van Device Therapy (Canada)

3D-geprint in zwart of wit

Verkrijgbaar met rode of witte reflector-sticker

Ook zelf te maken als je een 3D-printer hebt

Gesloten behuizing, bestaat uit bakje met schroefdeksel

Sluit met draaimechisme en door vastbinden

Bevestiging met tiewrap (meegeleverd)

Verkrijgbaar voor ca. €19 via Etsy*

*Ik bestelde op 10 mei en betaalde €7,11 plus €7,75 verzendkosten, in totaal €14,86. Ik kreeg op 18 mei geleverd, dus een week later. Er werden geen extra kosten zoals douanekosten in rekening gebracht. Ondertussen is de prijs wat omhoog gegaan naar €10,65 vanwege beter reflector-materiaal en ben je in totaal €18,39 kwijt (zie uitleg verderop).

De AirTag Bike Mount wordt gemaakt door Mark, een IT’er en knutselaar uit Montréal die zich tot nu toe vooral met custom Game Boys bezighield. Op zijn website Device Therapy vind je voorbeelden van zijn andere projecten. Geen designer van huis uit dus, maar wel iemand die weet waarover hij het heeft.

Deze houder is in feite een doos met deksel, die je op elkaar schroeft. Ik bestelde de zwarte versie met rode reflector. Bij ontvangst bleek die reflector in feite een sticker te zijn. Op basis van de foto’s (zoals deze) had ik eerder een echte reflector verwacht, een kleine teleurstelling. In de praktijk reflecteert de sticker ook minder dan gehoopt. Bij de juiste lichtinval schijnt hij een beetje, maar het is veel minder dan bij bijvoorbeeld de trappers. Het is meer een gekleurde sticker.

Update: Inmiddels heeft Mark ons laten weten dat de reflector-sticker zal worden vervangen door een groter stuk reflecterend materiaal op basis van 3M Diamond Grade-sheeting, wat ook voor verkeerssignalering wordt gebruikt. Dit is echter wel iets duurder, vandaar de prijsverhoging.

De bevestiging is echter zo gepiept. Je stopt de AirTag in het ‘doosje’, schroeft deze dicht en steekt de tiewrap er doorheen. Je kunt de houder vervolgens op allerlei plekken vastmaken. Omdat ik een rode reflectiesticker heb, koos ik de achterkant van de zadelstang. Bij deze houder past dat wel, omdat een tiewrap immers heel smal is. Wil je op een later moment de AirTag op een andere plek bevestigen, dan heb je een nieuwe tiewrap nodig, maar dat lijkt me geen probleem.

Deze houder zelf is gesloten. Er zitten twee gaatjes in, die worden gesloten door de tiewrap erin te steken. Helemaal waterdicht is het natuurlijk niet, maar het is goed genoeg.

Zelf een fietshouder maken

Het leuke van de fietshouder uit Canada is dat je ‘m ook zelf kunt maken als je een 3D-printer hebt. De maker heeft namelijk het 3D-bestand op Thingiverse gezet. Sympathiek, want daarmee bespaar je niet alleen verzendkosten, maar ook wachttijd.

Ik vroeg Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) hoeveel het zelf maken van een dergelijke AirTag-houder ongeveer kost. Hij berekende het als volgt op basis van het 3D-bestand van Thingiverse:

1 kg PLA filament = €19,50

1 AirTag-houder = 6 gram

= ongeveer 12 cent

Bas: “Het printen van de boven- en onderkant kost in totaal ongeveer een uur. En er komt nog een reflectorsticker bij. Die zijn waarschijnlijk een paar cent op AliExpress.”

De AirTag-houder uit Delft is gemaakt van Nylon. Dat is iets duurder qua materiaal (€32,50 voor 0,5 kg), aldus Bas. Omdat de maker het design niet vrij beschikbaar stelt, is het lastiger om in te schatten wat het in totaal kost om te maken, vooral ook omdat er een industriële 3D-printer wordt gebruikt. Dit zijn printers met een aanschafprijs van rond de €100.000.

Update: eerder beweerden we dat de kostprijs wel rond de €1 zou liggen, maar dat is niet het geval, de kosten liggen veel hoger heeft de maker ons laten weten.

Het lijkt nu alsof de makers van deze houders gigantische winst maken, maar er komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen de pure materiaalkosten. Je moet ook nog rekening houden met de kosten van de 3D-printer zelf, het maken van het ontwerp en de extra kosten die bij een dergelijke handel komen kijken, zoals verpakkingen, logistiek en support. Verder is het wel zo reëel als de makers er ook nog iets aan verdienen. En ook belangrijk om je te realiseren: massaproductie is op deze manier niet echt mogelijk.

Over massaproductie gesproken: Bas verwacht dat er op AliExpress binnenkort genoeg bike mounts voor een habbekrats verkrijgbaar zullen zijn. Daar zou je ook op kunnen wachten.

Naast de genoemde bike mount die je zelf kunt printen zijn er op Thingiverse nog wel meer te vinden, zoals deze:

Daarnaast zijn er nog wel meer producten online te vinden, zoals deze MyTaggr van acrylaat die zo is ontworpen dat hij moeilijk los te halen is. Daarbij is de AirTag zelf wel onbeschermd, dus de belofte van de maker dat het “discreet” is valt wat ons betreft wel mee.

Welke fietshouder bevalt het best?

In deze review hebben we alleen de twee genoemde fietshouders daadwerkelijk getest. Beide fietshouders hebben zo hun voor en nadelen en zijn verschillend qua insteek. De AirTag-houder uit Delft maakt met een herkenbaar logo duidelijk dat er een tracker in zit. Een dief moet dan denken: “Oh, deze fiets wordt getrackt en ik heb niet de juiste schroevendraaier bij me om de tracker los te maken.” Bij de houder uit Canada zullen veel mensen denken dat het gewoon een simpele reflector is en niet vermoeden dat er een AirTag in zit.

Welke aanpak het best werkt? Dat is nu nog moeilijk in te schatten.

De AirTag-houder uit Delft heeft de volgende voordelen:

Gemaakt van Nylon, een duurder materiaal

Lastiger los te maken door een dief

Iets verfijnder ontwerp

Sneller geleverd

Support your locals

De AirTag-houder uit Canada heeft daarentegen ook wat voordelen:

Gesloten behuizing

Dubbelfunctie als reflector

Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

Supersnel te bevestigen met tiewrap

Tiewrap makkelijk te vervangen

Vrijwel overal te bevestigen

Score 7 AirTag fietshouders ca. 20 euro Voordelen + Strak bevestigd aan de fiets, bungelt niet

Goede oplossing om je AirTag vast te maken Nadelen – De houders zijn wat prijzig, waardoor ze op zichzelf al de moeite waard zijn om te stelen

Zelf printen is goedkoper, maar dan moet je wel een 3D-printer hebben

Conclusie AirTag-fietshouders

Uiteindelijk is er één AirTag-houder die ik op mijn fiets heb laten zitten en dat is de AirTag Bike Mount uit Canada. Ik heb het liefst een onopvallende houder, ik vind het handig dat deze tegelijk als reflector dienst doet en kon deze veel gemakkelijker bevestigen. Maar als ik een 3D-printer had gehad, zou ik er zelf eentje gemaakt hebben. Voor een klein accessoire zoals dit is 3D-printen een perfecte oplossing.

De AirTag-houder uit Delft is ook niet slecht, maar hij paste niet aan mijn zadelstang waardoor ik op de voorvork was aangewezen. Ook vond ik het open design minder handig. De AirTag zelf is waterbestandig, maar bij dit halfopen ontwerp kan er best wat water langs de stang in de houder stromen.

