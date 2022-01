Apple verraste vorig jaar voorjaar vriend en vijand door het Zoek mijn-netwerk open te stellen voor andere bedrijven, nog voordat de AirTag officieel aangekondigd was. Eén van de eerste bedrijven die meedeed was Chipolo, dat al bekend was van de diverse Bluetooth-trackers. De Chipolo ONE Spot is een speciale editie die exclusief werkt met Apple’s Zoek mijn-netwerk en nu heeft het bedrijf een tweede variant aangekondigd. De Chipolo CARD Spot is bedoeld voor in je portemonnee en heeft de vorm van een pinpas.



Chipolo CARD Spot voor je portemonnee werkt met Zoek mijn

De nieuwe Chipolo CARD Spot is een zwart ‘pasje’ die je eenvoudig in je portemonnee of pasjesmapje stopt. Het pasje is 2,4mm dik en heeft een batterijduur van twee jaar. Er zit dus geen vervangbare batterij in, maar Chipolo biedt wel een Renew & Recycle-programma. Je krijgt dan 50% korting op een nieuwe als de batterij van je huidige bijna leeg is. Er zit een speaker in met een vermogen tot 105 decibel en hij is ook waterbestendig met een IPX5-certificering.

Het handige van deze tracker is dat hij exclusief samenwerkt met Apple’s Zoek mijn-app en -netwerk. Dat betekent dat je de tracker terugvindt in het Zoek objecten-tabblad, waar ook je AirTags in staan. Als je je portemonnee met daarin de Chipolo CARD Spot ergens op straat verliest, gebruikt de tracker de verbinding met andere iPhones in de buurt om de locatie aan jou door te geven. Dit gaat anoniem, dus de eigenaren van iPhones in de buurt merken hier niks van.

Chipolo zegt er niets over, maar voor zover bekend werkt de tracker met Bluetooth en zit er geen U1-chip in.

Deze nieuwe Chipolo-tracker is de Zoek mijn-equivalent van de Tile Slim. Dat is eveneens een plat ‘pasje’ voor in je portemonnee, maar die werkt alleen met de app en het netwerk van Tile. De Chipolo CARD Spot is alleen beschikbaar in het zwart en kost €35,- per stuk. Je kan ze nu al pre-orderen, met levering in februari. Wil je besparen, dan kan je er ook twee voor €60 bestellen.

Lees ook onze eerdere review van de Chipolo ONE Spot.