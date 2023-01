Naast alle nieuwe producten en software-updates, kijken we ook vooruit naar wat 2023 voor jaar voor Apple gaat worden. Welke nieuwsgebeurtenissen staan centraal en wat voor jaar wordt 2023 voor Apple? In deze vooruitblik geven we vijf voorspellingen voor Apple in 2023.

Apple in 2023: vijf voorspellingen

2022 was wat ons betreft een gemengd jaar voor Apple. Er kwamen veel nieuwe producten bij, maar de verbeteringen waren vaak klein. Echte grote verrassingen zaten er niet bij en ook qua software was het niet altijd even spectaculair. Ook kwam Apple regelmatig in aanvaring met overheidsinstanties, concurrenten én haar eigen fans, met alle gevolgen van dien. Maar hoe komt Apple in 2023 in het nieuws? Welke onderwerpen voeren de boventoon en welke ontwikkelingen gaan we in 2023 zien? In dit artikel kijken we naar het grote plaatje. Dus niet de nieuwste geruchten over de iPhone 15 of welke verbetering de nieuwe Apple Watch dit jaar krijgt, maar de nieuwsontwikkelingen en -gebeurtenissen die we verwachten, inclusief onze voorspellingen.

#1 Apple gedwongen tot grote wijzigingen door regelgeving

In onze vooruitblik van vorig jaar voorspelden we al dat Apple’s machtspositie geregeld ter sprake zou komen in 2022. Met de kennis van nu is dat nog zacht uitgedrukt. En in 2023 gaan we de eerste resultaten zien van de discussies rondom Apple’s (al dan niet aanwezige) machtsmisbruik. Een goed voorbeeld is de invoering van de universele oplaadpoort. Hoewel dit pas in 2024 in gaat, lijkt Apple in 2023 de stap te gaan zetten wat betreft de iPhone. De iPhone 15 krijgt vermoedelijk usb-c en in de jaren daarna volgen de andere producten die nog Lightning hebben, zoals de AirPods. Het zou ons overigens ook niets verbazen als de Magic-accessoires voor de Mac in 2023 nieuwe versies met usb-c krijgen. Misschien wel tegelijkertijd met nieuwe Macs die Apple gaat uitbrengen.

Een ander voorbeeld van de grote wijzingen die Apple door gaat voeren als gevolg van regelgeving, is de mogelijkheid om apps buiten de App Store te kunnen installeren. Volgens bronnen gaat Apple met iOS 17 alternatieve App Stores toestaan in de EU, als voorsprong op de invoering van de Digital Markets Act in de EU. Apple ligt ook nog op andere gebieden onder een vergrootglas, zoals het toestaan van andere webbrowserengines op iPhone en iPad en alternatieve betaalmethodes via NFC. Webbrowsers moeten op de iPhone en iPad nu nog allemaal gebruikmaken van Apple’s WebKit, terwijl Apple Pay de enige toegestane mobiele betaalmethode is. Daar wil de EU verandering in brengen en 2023 zou zomaar het jaar kunnen worden waarin dat gaat gebeuren. Of dat een goede of slechte ontwikkeling is, valt over te discussiëren.

#2 2023 het jaar van Apple’s AR/VR-headset (en nu echt)

Vorig jaar voorspelden we nog dat Apple in 2022 voor het eerst sinds jaren een compleet nieuwe productcategorie zou introduceren, dankzij de komst van de AR/VR-headset. Zoals we allemaal weten is dat er niet van gekomen, maar de kans is erg aannemelijk dat 2023 dan toch het jaar gaat worden. Volgens de meest betrouwbare bronnen wil Apple deze lente de nieuwe AR/VR-headset aan gaan kondigen, nog voor de WWDC. Daarbij hoort ook het besturingssysteem xrOS, wat zou staan voor “extended reality”. Of het product meteen enorm aan gaat slaan, valt nog te betwijfelen. Volgens geruchten wordt het in eerste instantie een niche-product, met een vrij hoog prijskaartje. Maar dat Apple er vol op in gaat zetten, twijfelen we niet over. Het zou zelfs aandacht afsnoepen van Apple’s andere producten en software-updates.

#3 Hardware: minder grote updates, einde van Intel

Want over hardware gesproken: 2023 zou voor Apple een minder spannend jaar worden. De belangrijkste producten krijgen nog steeds nieuwe versies, maar niet alle productcategorieën zouden aan bod komen. Nieuwe AirPods worden niet verwacht en ook voor de Apple TV hoef je niets nieuws te verwachten. 2022 werd al gekenmerkt als een jaar waarin vooral spec-bumps de boventoon voerden, maar in 2023 lijkt dat met Apple’s bestaande producten nog veel meer het geval te zijn. We hopen ook dat Apple qua productupdates vooral de focus gaat leggen op producten die een update nodig hebben en niet alleen maar updaten “omdat het kan” (we kijken naar jou, M2 13-inch MacBook Pro). Grote verrassingen verwachten wij op dit vlak dan ook niet, naast Apple’s eerdergenoemde mixed reality-headset. Meer over de Apple-producten van 2023 lees je in ons overzicht.

Wat we in ieder geval verwachten in 2023, is dat Apple afscheid gaat nemen van de Intel-chip in de Mac. Oorspronkelijk had Apple dit plan al voor eind 2022. Maar momenteel heeft Apple nog een krachtige Mac mini en de Mac Pro met Intel in het assortiment. Binnenkort komen hiervoor Apple Silicon-versies in de plaats, waarmee de transitie van Intel naar Apple’s eigen Mac-chips eindelijk afgerond is. Apple startte de overgang in 2020 en we verwachten dat het na ruim twee en een half jaar dan eindelijk afgerond is. Een belangrijk moment voor Apple, omdat ze daarmee voor geen enkele Mac meer afhankelijk zijn van de ontwikkelingen bij Intel.

#4 Software: minder vernieuwingen, hopelijk meer stabiliteit

Betrouwbare bronnen stellen dat de ontwikkeling van xrOS, het besturingssysteem van de mixed reality-headset, ten koste gaat van onder andere iOS 17, iPadOS 17 en macOS 14. Dat wil zeggen dat er minder spannende verbeteringen in zitten dan oorspronkelijk misschien gepland was. Maar dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo erg. We zien namelijk liever dat Apple gaat focussen op stabiliteit en kwaliteit van de software. En als we naar het verleden kijken, zien we dat dat vaak het geval is bij software-updates die minder grote verbeteringen hebben. We hebben daarom goede hoop dat Apple in 2023 zorgt voor minder bugs in de software-updates.

We denken daarom ook dat de WWDC 2023, waar Apple ieder jaar de software-updates aankondigt, minder zal draaien om de nieuwste iOS-, iPadOS- en watchOS-update, en meer om xrOS, de samenwerking tussen alle Apple-producten en eventueel wat nieuwe Macs. Je ziet de laatste jaren al dat steeds vaker dat samenwerking tussen je Apple-apparaten steeds belangrijker wordt en dat zal in 2023 nog veel meer spelen, mede door de (daar is ‘ie weer) mixed reality-headset.

#5 Meer nieuwe diensten en hopelijk meer naar Nederland

Apple zet al jarenlang in op diensten, simpelweg omdat daar doorlopend van gebruikers veel geld aan te verdienen valt. En bovendien zorgt dit ervoor dat gebruikers bij Apple-producten blijven, omdat je bij diensten niet zo snel overstapt. In 2023 komt daar een dienst bij, of in ieder geval als aanvulling op een bestaande dienst: Apple Music Classical. Nu denken we niet dat heel 2023 in het teken staat van Apple Music Classical, maar het zou ons niets verbazen als Apple meer in gaat zetten op bestaande diensten. Denk aan een uitbreiding op Apple Arcade, een groeiend Apple TV+-aanbod (met misschien wel meer bestaande content) of extra functies voor iCloud+. Concrete aanwijzingen zijn hier nog niet voor, maar feit is wel dat diensten steeds belangrijker worden.

Het is dus logisch voor Apple om hierin te blijven investeren. Zeker nu er bij de producten zelf steeds minder vernieuwd wordt. Apple zou bijvoorbeeld aan meer financiële diensten werken en komt dit jaar in de VS ook nog met Apple Pay Later. Bovendien bemoeit Apple zich steeds meer met sportlicenties, die dan exclusief via Apple TV+ en de Apple TV-app te bekijken zijn. Daar gaan we in 2023 zeker meer van horen.

Tegelijkertijd hopen we ook dat Apple bij de diensten ook andere landen dan de VS niet uit het oog verliest. Want een nadeel van een sterke focus op diensten, is dat niet elke dienst gemakkelijk wereldwijd uit te rollen is. Dat zien we bij de eerder genoemde sportlicenties, maar ook bij de financiële diensten. De makkelijkste uitbreiding naar Nederland en België is Apple Fitness+ en daarbij ook de duurste Apple One-bundel. Apple Fitness+ bestaat nu al heel wat jaar en is ook al enige tijd in landen om ons heen te gebruiken, gewoon met ondertiteling. Dat kan ook prima in Nederland, want wij zijn wel wat gewend qua ondertitelingen (in tegenstelling tot Duitsland). Wij hebben dan ook goede hoop dat Apple Fitness+ nog dit jaar naar Nederland komt.

