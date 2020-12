Vanaf watchOS 7.2 kun je op de Apple Watch je cardioniveau bekijken. Ook krijg je een waarschuwing als je cardioconditie te laag is. In deze tip lees je wat dit betekent en hoe je dit instelt.

De Apple Watch houdt allerlei gegevens over je gezondheid bij. Denk aan je hartslag en waarschuwt daarbij ook voor een onregelmatig ritme en geeft een melding als je zonder beweging plots een hoge of lage hartslag hebt. Vanaf watchOS 7.2 en iOS 14.3 kun je ook het cardioconditieniveau bekijken. Dit staat ook wel bekend als je VO2max. In deze tip lees je hoe het cardioniveau op de Apple Watch werkt en hoe je een cardiofitnesswaarschuwing in kan stellen.

Wat is cardioconditie op Apple Watch?

Je cardioconditie, ook wel cardiofitness of VO2max genoemd, kan een belangrijke indicatie zijn van je algemene lichamelijke conditie. De waarde, die uitgedrukt wordt in VO2max, geeft de hoeveelheid zuurstof aan die je lichaam tijdens een activiteit kan verwerken. De juiste waarde is afhankelijk van geslacht en leeftijd: hoe ouder je wordt, hoe lager dit niveau ligt. De Apple Watch hield je VO2max waarde bij tijdens intensievere workouts, maar vanaf watchOS 7.2 en iOS 14.3 wordt dat ook bijgehouden tijdens wandelingen gedurende de dag.

Je Apple Watch kan bovendien een melding geven bij een lage VO2max. Ook dat kun je vanaf watchOS 7.2 instellen op je Apple Watch.

Cardioconditie instellen op de Apple Watch

Om de verbeterde functie in te stellen, moet je een aantal gegevens invullen zoals je leeftijd, geslacht en andere informatie. Dat doe je via de Gezondheid-app. Zorg er allereerst voor dat je Apple Watch draait op watchOS 7.2 of nieuwer en je iPhone of iOS 14.3 of nieuwer. Volg daarna deze stappen:

Open de Gezondheid-app. Tik onderaan op Gegevens. Zoek naar Cardioconditie. Tik op de optie die in beeld verschijnt. Scroll iets naar onderen. Onder het kopje Haal meer uit Gezondheid zie je een optie om de cardioconditieniveaus in te stellen. Tik daar op de blauwe knop Configureer.

Lees de informatie en tik op Volgende. Controleer de reeds ingevulde gegevens over je geslacht, leeftijd, gewicht en lengte of wijzig ze. Scroll naar onderen en geef eventueel aan of je één van de genoemde medicijnen gebruikt die je hartslag kunnen beïnvloeden.

Tik daarna op Volgende. Lees de informatie over de facturen die je cardioconditie kunnen beïnvloeden en tik op Volgende. Lees de verdere informatie en bekijk info over je meest recente resultaat. Tik daarna weer op Volgende.

Je kan nu een waarschuwing instellen als je cardioconditieniveau laag is. Tik op Schakel meldingen in als je dat wil. Als je conditieniveau laag blijft, krijg je elke vier maanden een melding.

Wil je de meldingen toch liever uitschakelen? Dan doe je dat via de Watch-app op de iPhone. Ga dan naar Hart en schakel Cardiofitnessmeldingen uit.

Cardioconditieniveau bekijken in Gezondheid-app

In de Gezondheid-app kun je de gegevens van je cardioconditie bekijken. Apple deelt dit in in vier categorieën: laag, minder dan gemiddeld, meer dan gemiddeld of hoog. Je bekijkt het als volgt:

Open de Gezondheid-app. Tik onderaan op Gegevens. Zoek naar Cardioconditie. Tik op de optie die in beeld verschijnt. In de grafiek zie je de gemeten waardes. Je kan eventueel onderaan Zet in favorieten aantikken om de waardes direct vanuit het Overzicht-scherm te bekijken.

