Wat moet je doen als je iPhone-scherm strepen laat zien? Het kan veroorzaakt worden door een ondeskundige reparatie of door een hardware-probleem bij een van de connectoren. We leggen in deze tip uit wat je kunt doen.

Strepen op het iPhone-scherm: hoe kan dat?

Het gebeurt wel eens dat het scherm van je iPhone strepen vertoont. Deze kunnen zowel licht als donker zijn en zowel horizontale als verticale strepen komen voor. Wat je kunt doen bij strepen op het scherm leggen we hieronder uit.

Stap 1: iPhone herstarten

De kans is groot dat de strepen worden veroorzaakt door een hardwareprobleem. Toch is het verstandig om eerst even je iPhone te resetten . De strepen kunnen namelijk ook ontstaan door een softwarefout of door een tekort aan geheugen. Het is een kleine moeite en het lost veelvoorkomende problemen op.

Het is daarom aan te raden om je iPhone even te resetten. Gewoon voor de zekerheid, om uit te sluiten dat het met een tijdelijke vastloper te maken heeft. Hoe je dat doet, lees je in de tip iPhone resetten.

Bekijk ook Hoe reset ik mijn iPhone? Dit zijn de verschillende mogelijkheden voor iPhone resetten Wil je je iPhone resetten, dan kan dat op twee manieren. We leggen hier beide reset-methoden voor de iPhone uit, omdat het soms nodig is de iPhone te herstarten.

Stap 2: Hardware controleren

De strepen kunnen ontstaan als je bijvoorbeeld je toestel laat vallen en het scherm kapot gaat, maar ook zonder ongelukje kan je toestel defect gaan. De schermstrepen kunnen ook ontstaan nadat je zelf reparaties aan het scherm hebt uitgevoerd. Is dat het geval, dan heeft iFixt wat tips wat je hieraan kunt doen om te troubleshooten. Meestal wordt het veroorzaakt door elektrostatische lading die tijdens het knutselen is ontstaan, maar het kan ook gaan om stof op de kabels of een beschadigde IC-connector.

Stap 3: Garantie controleren

Zijn de iPhone-schermstrepen spontaan verschenen en valt je toestel nog binnen de garantie, dan kun je er het beste mee naar de Apple Store. Zij kunnen je het snelste helpen, maar je kunt ook bij de winkel of provider terecht waar je je iPhone hebt gekocht.

Is je iPhone tussen de één of twee jaar oud, dan heb je waarschijnlijk nog steeds recht op een kosteloze reparatie dankzij het Europese consumentenrecht. In onze uitleg over iPhone garantie lees je alles over de garantie op je toestel en over het consumentenrecht.

Bekijk ook iPhone-garantie: dit moet je weten over garantie op iPhones Hoe is de iPhone garantie geregeld bij Apple? Geldt de iPhone garantie ook in het buitenland? Is AppleCare iets anders dan gewone garantie? Kortom: je leest hier alles over de garantie op je iPhone.

Stap 4: Laten repareren

Is je toestel ouder dan twee jaar of zijn de strepen op het scherm ontstaan door een ongelukje, dan kun je hem waarschijnlijk tegen betaling laten repareren. In dat geval hoeft meestal alleen het scherm vervangen te worden. Voor de beste service kun je een afspraak maken in de Apple Store. Een alternatief is een Apple Service Provider of een onofficiële reparateur. In onze tip over iPhone reparatie lees je alles wat je hierover moeten weten.

Bekijk ook iPhone reparatie: wat zijn de kosten en beste opties? Een iPhone reparatie kan je behoorlijk wat geld kosten. Wij leggen de beste opties uit om je kapotte iPhone te laten repareren en weer als nieuw te krijgen. Wat zijn de kosten van een iPhone reparatie en wat zijn de voordelen van onafhankelijke reparateurs?

Je kunt natuurlijk ook je iPhone van de hand doen en overstappen naar een nieuwe iPhone. Welke toestellen op dit moment actueel en de beste aankoop zijn lees je in onderstaand artikel.