Zo ontdek je welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone

Apps worden steeds groter, terwijl de opslagruimte van je iPhone niet automatisch meegroeit. Het kan daardoor gebeuren dat je iPhone vol raakt. Hoe ontdek je welke apps ruimte innemen op je iPhone of iPad? Dat lees je in deze tip!

Waarom nemen apps zoveel opslagruimte in?

Als de opslagruimte van je iPhone of iPad bijna vol raakt, zul je een melding krijgen dat er niet genoeg ruimte is.

Er zijn meerdere oorzaken voor het feit dat je iPhone-opslag vol raakt, maar dit zijn de belangrijkste boosdoeners:

Apps die veel iPhone opslagruimte in beslag nemen, zoals grafisch indrukwekkende games.

Apps die tijdelijke offline opslagbestanden (cache) aanleggen, zoals YouTube, Facebook en Apple Music. Dit zorgt ervoor dat je bij hernieuwd kijken of luisteren niet op de download hoeft te wachten.

Apps die je de mogelijkheid geven om content offline op te slaan, zodat je onderweg zonder internetverbinding kunt kijken, zoals Netflix.

Apps die zelf niet zo groot zijn, maar wel veel data bevatten zoals podcasts en navigatie-apps.

Foto’s en video’s die op verschillende plekken worden bewaard, bijvoorbeeld in de Foto’s-app, maar ook in iMessage, WhatsApp en andere chat-apps.

Checken welke apps veel opslagruimte innemen

Via de instellingen kun je zien welke apps veel opslagruimte in beslag nemen. Apple geeft ook suggesties hoe je ruimte vrij kunt maken.

Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone opslag. Je kunt nu kijken hoe de opslagruimte op de iPhone en op iCloud worden gebruikt. Onder het kopje Opslag zie je hoeveel er in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is. Het duurt even voordat je alle apps te zien krijgt. De app met de meeste opslag staat bovenaan. Ondertussen kun je advies lezen welk type content veel ruimte in beslag neemt, zoals in dit geval offline video’s. Tik op een specifieke app om te zien hoeveel ruimte de app zelf inneemt. Je zou ruimte kunnen besparen door kaartmateriaal weg te gooien van landen waar je de komende tijd niet op vakantie gaat. Vaak zijn de grootste apps vooral games en apps zoals Garageband, iMovie, Keynote en Pages. Ook kunnen er ongemerkt heel wat foto’s en video’s in berichtenapps zijn opgeslagen.

Om opslagruimte op je iPhone te creëren kun je jezelf afvragen of er apps zijn die je wel echt nodig hebt. Heb je veel grote apps op je toestel staan, zoals een game die je nooit meer speelt, dan kun je deze net zo goed verwijderen. Dit bespaart niet alleen ruimte, maar je beginscherm ziet er ook meteen een stuk meer opgeruimd uit.

Opslagruimte van apps vrijmaken: cache verwijderen

Het is niet altijd nodig om apps definitief te verwijderen. Sommige apps leggen hun eigen cache aan en gebruiken daardoor ongewild meer opslagruimte. In sommige gevallen is het mogelijk om de cache van een app te verwijderen en zo ruimte te creëren. Dit maakt apps bovendien vaak weer een stuk sneller. Een voorbeeld hiervan is Safari, waarbij je via Instellingen > Safari > Geavanceerd > Websitedata de cache kan legen. Bij sommige apps vind je de cache-instellingen in de app zelf, bij andere moet je in de Instellingen-app zijn.

Een voorbeeld van een app die veel cache-data opslaat, is de Facebook-app. Wil je data vrijmaken, dan is het het makkelijkst om de app te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. De cache is dan weer helemaal leeg, wat een hoop vrije ruimte op je toestel op kan leveren.

Een slimme manier om snel veel cache-data te wissen is met de zogenaamde film-truc, die we uitleggen bij onze tips voor opslagruimte vrijmaken op iPhone en iPad.

Ook kan het helpen om je iPhone te rebooten. Dit maakt het werkgeheugen leeg en kan er zelfs toe leiden dat er weer opslagruimte wordt vrijgemaakt. Meer over een snelle methode om je werkgeheugen leeg te maken, lees je in de tip hieronder.

Foto’s en andere content binnen apps opruimen

Het helpt ook om de bezem te halen door je foto’s en andere content binnen apps. Verwijder eens wat oude foto’s of plaats deze over naar bijvoorbeeld een computer of clouddienst, mocht je deze toch willen bewaren. Wel is het verstandig om eerst een back-up te maken via iTunes of iCloud, mocht er bij het verplaatsen van foto’s iets mis gaan. Het maken van een back-up zorgt er vaak ook voor dat eventuele tijdelijke opslag gesynchroniseerd wordt en er weer ruimte op je iPhone wordt vrijgemaakt. Een snelle manier om je foto’s op te ruimen is door het album ‘Recent verwijderd’ leeg te maken (zie afbeelding).

Als je gebruikmaakt van iCloud-fotobibliotheek, dan kun je ook gebruikmaken van de optie om je toestelopslag te optimaliseren. Doordat je foto’s in iCloud opgeslagen staan, worden de originele niet meer op je toestel zelf bewaard. Je kunt je foto’s wel te allen tijde bekijken, maar deze worden dan via je internetverbinding binnengehaald. Je vindt deze optie bij Instellingen > iCloud > Foto’s.

Je kunt bovendien ook documenten en bestanden in online opslaan, zodat deze niet op je toestel zelf opgeslagen hoeven te worden. Je kunt daarvoor allerlei clouddiensten gebruiken, zoals Dropbox of iCloud. Luister je veel muziek en heb je veel nummers op je toestel staan, dan kun je wellicht overwegen om eens een streamingabonnement te nemen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Spotify of Apple Music, waardoor je ook nog eens opslagruimte bespaart.

iCloud-opslag beheren en vergroten

Los van de opslag op je iPhone kan ook de iCloud-opslag volraken. Standaard heb je de beschikking over 5 GB opslag, maar met één of meerdere back-ups raakt die al snel vol. Je kunt op de iPhone zelf de iCloud opslagcapaciteit beheren en eventueel extra iCloud opslag bijkopen. Voor een vast bedrag per maand kun je je iCloud-opslag bijvoorbeeld upgraden naar 200GB of zelfs 1TB.

