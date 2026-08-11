Zo ontdek je welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone

Welke apps nemen veel opslagruimte in op je iPhone? Met deze tip ontdek je welke apps veel ruimte vragen en hoe je dit kunt verminderen, door bijvoorbeeld de cache van apps te verwijderen.

Apps worden steeds groter, terwijl de opslagruimte van je iPhone niet automatisch meegroeit. Het kan daardoor gebeuren dat je iPhone vol raakt. Hoe ontdek je welke apps ruimte innemen op je iPhone of iPad? Een app kan bijvoorbeeld extra data gedownload hebben of een streamingapp heeft nog heel veel offline opgeslagen video’s. Wij laten je zien hoe je dat checkt en hoe je ruimte vrij kan maken.

Waarom nemen apps zoveel opslagruimte in?

Als de opslagruimte van je iPhone of iPad bijna vol raakt, zul je een melding krijgen dat er niet genoeg ruimte is. Er zijn meerdere oorzaken voor het feit dat je iPhone-opslag vol raakt, maar dit zijn de belangrijkste boosdoeners:

Apps die veel iPhone opslagruimte in beslag nemen, zoals grafisch indrukwekkende games. Deze apps zijn van zichzelf al groot zodra je ze uit de App Store downloadt.

Apps die tijdelijke offline opslagbestanden (cache) aanleggen, zoals YouTube, Facebook en Apple Music. Dit zorgt ervoor dat je bij hernieuwd kijken of luisteren niet op de download hoeft te wachten. Ook nieuwsapps kunnen veel cache opslaan, zodat artikelen sneller geladen worden.

Apps die je de mogelijkheid geven om content offline op te slaan, zodat je onderweg zonder internetverbinding kunt kijken, zoals Netflix.

Apps die zelf niet zo groot zijn, maar wel veel data bevatten zoals podcasts en navigatie-apps.

Foto’s en video’s die op verschillende plekken worden bewaard, bijvoorbeeld in de Foto’s-app, maar ook in iMessage, WhatsApp en andere chat-apps.

Checken welke apps veel opslagruimte innemen

Via de instellingen kun je zien welke apps veel opslagruimte in beslag nemen. Apple geeft ook suggesties hoe je ruimte vrij kunt maken.

Dit werkt als volgt: Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Je kunt nu kijken hoe de opslagruimte op de iPhone wordt gebruikt. Bovenaan zie je een overzicht met hoeveel er in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is. Het duurt even voordat je alle apps te zien krijgt. De app met de meeste opslag staat bovenaan. Je kan dit nog sorteren op naam van de app en datum van laatste gebruik. Ondertussen kun je advies lezen welk type content veel ruimte in beslag neemt, zoals in dit geval offline video’s. Tik op een specifieke app om te zien hoeveel ruimte de app zelf inneemt. Je zou ruimte kunnen besparen door bij een navigatie-app kaartmateriaal weg te gooien van landen waar je de komende tijd niet op vakantie gaat. Vaak zijn de grootste apps vooral games en apps zoals Garageband, iMovie, Keynote en Pages. Ook kunnen er ongemerkt heel wat foto’s en video’s in berichtenapps zijn opgeslagen.

Om opslagruimte op je iPhone te creëren kun je jezelf afvragen of er apps zijn die je wel echt nodig hebt. Heb je veel grote apps op je toestel staan, zoals een game die je nooit meer speelt, dan kun je net zo goed deze app verwijderen. Dit bespaart niet alleen ruimte, maar je beginscherm ziet er ook meteen een stuk meer opgeruimd uit.

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Opslagruimte van apps vrijmaken: cache wissen

Het is niet altijd nodig om apps definitief te verwijderen. Sommige apps leggen hun eigen cache aan en gebruiken daardoor ongewild meer opslagruimte. In sommige gevallen is het mogelijk om de cache van een app te verwijderen en zo ruimte te creëren. Dit maakt apps bovendien vaak weer een stuk sneller. Een voorbeeld hiervan is Safari, waarbij je via Instellingen > Apps > Safari > Wis geschiedenis en websitegegevens de cache kan legen. Bij sommige apps vind je de cache-instellingen in de app zelf, bij andere moet je in de Instellingen-app zijn.

Een voorbeeld van een app die ook veel cache-data opslaat, is de Facebook-app. Wil je data vrijmaken, dan is het het makkelijkst om de app te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. De cache is dan weer helemaal leeg, wat een hoop vrije ruimte op je toestel op kan leveren. Je moet wel weer even opnieuw inloggen.

Ook kan het helpen om even je iPhone te herstarten. Dit maakt het werkgeheugen leeg en kan er zelfs toe leiden dat er weer opslagruimte wordt vrijgemaakt. Meer over het sneller maken van je iPhone door het werkgeheugen leeg te maken lees je in afzonderlijke tips.

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Foto’s en andere content binnen apps opruimen

Het helpt ook om de bezem te halen door je foto’s en andere content binnen apps. Verwijder eens wat oude foto’s of verplaats deze naar bijvoorbeeld een computer, clouddienst of externe opslag.

Wel is het verstandig om altijd een backup via iCloud te maken, mocht er bij het verplaatsen van foto’s iets misgaan. Daarnaast is het altijd handig om van dierbare foto’s een extra backup te hebben, bij voorkeur op een externe clouddienst die je niet zelf hoeft te beheren. Externe schijfjes kun je kwijt raken of kunnen corrupt raken, terwijl er bij clouddiensten altijd meerdere kopiëen worden bewaard. Kies wel een betrouwbare aanbieder.

Als je gebruikmaakt van iCloud-fotobibliotheek, dan kun je ook gebruikmaken van de optie om je toestelopslag te optimaliseren. Doordat je foto’s in iCloud opgeslagen staan, worden de originelen niet meer op je toestel zelf bewaard. Je kunt je foto’s te allen tijde bekijken, maar deze worden dan via je internetverbinding binnengehaald. Je vindt dit via Instellingen > Apps > Foto’s > iCloud-foto’s.. Je kunt deze optie ook vinden via de iCloud-instellingen door in de Instellingen-app op je profiel te tikken en naar iCloud > Foto’s te gaan. Met Optimaliseer iPhone-opslag zorg je dat niet alle foto’s in volledige resolutie op je toestel worden bewaard. Een snelle manier om ruimte vrij te maken is het leegmaken van de map Recent verwijderd in de Foto’s-app (zie afbeelding).

Je kunt bovendien grote documenten en bestanden online opslaan, zodat deze niet op je toestel zelf opgeslagen hoeven te worden. Je kunt daarvoor allerlei clouddiensten gebruiken, zoals Dropbox of iCloud. Luister je veel muziek en heb je veel nummers op je toestel staan, dan kun je wellicht overwegen om eens een streamingabonnement te nemen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Spotify of Apple Music, waardoor je ook nog eens opslagruimte bespaart.

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iCloud-opslag beheren en vergroten

Los van de opslag op je iPhone kan ook de iCloud-opslag volraken. Standaard heb je de beschikking over 5 GB opslag, maar met één of meerdere back-ups raakt die al snel vol. Je kunt op de iPhone zelf de iCloud opslagcapaciteit beheren en eventueel extra iCloud opslag bijkopen. Voor een vast bedrag per maand kun je je iCloud-opslag bijvoorbeeld upgraden van 200GB tot zelfs 12TB.

Bekijk ook iCloud-opslagruimte opruimen en beheren: zo maak je ruimte vrij Heb je te weinig iCloud opslagruimte? Zo kun je je iCloud opruimen en beheren, zodat je meer haalt uit de opslagruimte van 5GB, 50GB of meer. Met het vrijmaken van iCloud-opslag krijg je gratis extra iCloud-opslag en hoef je niet uit te breiden.

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