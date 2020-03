iCloud-opslag opruimen

De beperkte hoeveelheid iCloud-opslag die je van Apple krijgt zit al snel vol. Heb je meerdere iPhones en iPads, dan nemen de backups vaak meer dan een gigabyte in beslag en gebruik je iCloud ook voor foto’s en documenten dan raakt de opslag nog sneller vol. Hoog tijd om eens goed te kijken naar het opruimen en beheren van je iCloud-opslag.

iCloud-gebruik bekijken

Zo kun je zien hoeveel iCloud-opslag in gebruik is:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenaan het scherm op je Apple ID en vervolgens op iCloud. Selecteer Beheer opslag om te kijken hoeveel je in gebruik hebt. Kies voor Wijzig opslagabonnement om je opslag uit te breiden.

Bekijk ook Controleren hoeveel iCloud-opslagruimte nog vrij is Wil je checken hoeveel iCloud opslagruimte er nog vrij is? Ga kijken op de desktop of op iPhone of iPad, waar je ziet hoe de iCloud opslagruimte wordt gebruikt.

Zie je alleen duurdere opties, dan kun je tikken op Downgrade-mogelijkheden om te zien of er ook goedkopere opties zijn. Voor veel mensen zal 50GB voldoende zijn. Tip: je kunt ook je iCloud-opslag delen met het gezin.

Ben je van plan om iCloud als belangrijkste online opslagmedium te gebruiken, dan is 200GB of 2TB misschien te overwegen. Je kunt ook kijken naar het aanbod van Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Google Foto’s (onbeperkte opslag voor foto’s) of Flickr.

Vooral foto’s nemen veel ruimte in beslag, dus daarvoor zou een gespecialiseerde foto-opslagdienst een betere keuze kunnen zijn, zodat je ruimte op iCloud vrijhoudt. Lees hiervoor ons overzicht met cloudopslagdiensten en onze tip over het maken van fotobackups. met

Bekijk ook De beste cloudopslagdiensten voor iPhone en iPad Welke clouddiensten voor iPhone en iPad zijn de beste? Wij bekeken de verschillende diensten en wijzen aan welke de beste zijn. Waar krijg je veel gratis opslag? Bij welke zit het goed met je privacy?

iCloud-backups bekijken

iCloud wordt vooral gebruikt voor backups van je iPhone en iPad. Als je een iCloud-backup inschakelt zal er elke dag automatisch een reservekopie van je iPhone worden gemaakt.

Via Instellingen > [jouw account] > iCloud > Beheer opslag > Reservekopieën kun je zien hoeveel ruimte de backups in beslag nemen. De meeste backups van iDevices die je intensief gebruikt zijn enkele gigabytes groot. Gebruik je je iDevice nauwelijks voor apps, dan zal de backup tussen de 50MB en 1GB groot zijn.

Je kan ook voor elke reservekopie kiezen van welke apps er een backup gemaakt moet worden. Je doet dit op de iPhone zelf. Hoe minder apps je meeneemt in de backup, hoe kleiner deze wordt. Ga naar Instellingen > [je naam] > iCloud > Beheer opslag > Reservekopieën en kies je huidige apparaat. Zet de schakelaar uit bij de app die je niet mee wil nemen in de backup.

Oude iCloud-backups verwijderen

Zie je in de lijst met backups nog een oud apparaat staan, bijvoorbeeld een iPhone 5 die je al lang niet meer gebruikt, dan kun je de backup gerust weggooien. Dit doe je via Instellingen > [je naam] > iCloud > Beheer opslag > Reservekopieën. Tik de betreffende backup aan en kies voor Verwijder reservekopie. Er zal in de toekomst ook geen nieuwe backup meer worden gemaakt voor dit apparaat, tenzij je de oude iPhone weer in gebruik neemt. Op een aparte pop-up kun je nog bevestigen dat je het maken van backups voor dit apparaat wilt uitschakelen.

Hoeveel iCloud-opslag heb je nodig?

Heb je maar één iPhone, dan heb je meestal voldoende aan de 5GB gratis opslagruimte. Bij meerdere iPhones en iPads heb waarschijnlijk behoefte aan meer opslagruimte. Heb je een iPhone en een iPad en een redelijk gevulde fotobibliotheek, dan is 50GB waarschijnlijk de beste optie. Maak je deel uit van een gezin, dan is 200GB mogelijk de voordeligste optie. 200GB en 2TB kan je namelijk delen met gezinsleden. Als je de kosten deelt, heb je relatief voordelig extra veen iCloud-opslag. In onze tip lees je hoe je iCloud-opslag kunt kopen en vergroten.

Bekijk ook Zo kun je iCloud opslag uitbreiden, vergroten en upgraden Is je iCloud opslag volgeraakt en wil je deze uitbreiden of blijkt juist dat je veel te veel opslag hebt? In deze tip leggen we uit hoe je je iCloud opslagruimte kunt vergroten en verkleinen.

Goed om te weten: Apple slaat bij een backup alleen de data van apps op, niet de apps zelf. Dat hoeft ook niet, omdat de app voor iedereen hetzelfde is en bij het terugzetten van een backup weer gemakkelijk uit de App Store kan worden gehaald.

Aanvullende persoonlijke data zoals scores van spelletjes worden wel in iCloud bewaard en bij gebruik van een backup teruggezet. Wil je weten welke apps de meeste ruimte innemen in een backup, dan moet je dus niet kijken naar de grootte van de app zelf, maar naar de aanvullende data.

Wat zit er in iCloud-opslag?

iCloud wordt voor allerlei toepassingen gebruikt. Je bent als iPhone- en iPad-gebruiker behoorlijk afhankelijk van iCloud-opslag, tenzij je iCloud alleen gebruikt om gegevens te synchroniseren, zoals je contacten en agenda.

Talloze apps gebruiken deze opslagruimte namelijk om allerlei data te bewaren. Deze gegevens tellen mee voor je iCloud-opslag:

Backups van je iPhone, iPad en iPod touch

Allerlei data van apps, zoals accountinfo, scores van games en instellingen.

Documenten die je zelf iCloud Drive hebt bewaard.

E-mail (bij iCloud-mail), Gezondheid-data, notities, herinneringen en allerlei andere info die je via de standaard-apps op de iPhone en iPad gebruikt.

Foto’s van de iCloud-fotobibliotheek.

Berichten in iMessage (indien iMessage in iCloud ingeschakeld is)

Apps, muziek en andere media die je via iTunes hebt gekocht worden in iCloud bewaard, maar nemen geen ruimte in beslag. Apple registreert alleen dat je een bepaalde app of een bepaald muzieknummer hebt aangeschaft. Apple hoeft dan maar één exemplaar van een muzieknummer of app te bewaren, in plaats van miljoenen kopieën van alle Apple-gebruikers die allemaal hetzelfde zijn. Alleen de persoonsgebonden data van een app (bijvoorbeeld scores in games) worden in iCloud bewaard, maar die nemen nauwelijks ruimte in.

Datagebruik per toepassing bekijken

Via de instellingen van je iPhone kun je zien hoeveel opslagruimte er nog vrij is op je toestel en op iCloud. Je kunt ook zien hoeveel data bepaalde apps in beslag nemen. Vooral bij chatapps zoals WhatsApp en Berichten kan er ongemerkt heel wat opslagruimte in beslag genomen worden door foto’s en video’s die je hebt uitgewisseld.

Bij sommige apps kun je data verwijderen, bijvoorbeeld bij een app waarmee je tv-series kijkt. De manier van verwijderen wisselt per app. Sommige laten je direct vanuit de instellingen individuele bestanden verwijderen, maar bij andere apps verwijder je in één keer de opgeslagen iCloud-bestanden. Het resultaat is hetzelfde: je kan op deze manier makkelijk je iCloud-opslag opruimen.

Bekijk ook Zo verwijder je appgegevens uit iCloud Sommige iOS-apps slaan informatie op in iCloud, zodat je toegang hebt vanaf een andere iDevice of Mac. In deze tip leggen we uit hoe je appgegevens uit iCloud wist, bijvoorbeeld van apps die je niet meer gebruikt.

iCloud-gegevens van een app verwijderen:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > [je naam] > iCloud > Beheer opslag. Kies de app waarvan je de iCloud-gegevens wil verwijderen. Tik op de rode knop Verwijder gegevens.



Als je gebruikmaakt van iCloud-fotobibliotheek, merk je dat deze veel ruimte inneemt in je iCloud-opslag. Als je je iCloud opslag wil opruimen, is dit dus een goede plek om te kijken. Je kunt dit opruimen door individuele foto’s en video’s van je iPhone of iPad te verwijderen. Ze verdwijnen dan uit iCloud en van al je apparaten. Wil je foto’s wel bewaren, maar niet in iCloud? Dan kun je ze lokaal opslaan (bijvoorbeeld op een Mac of pc). Je kan ze ook in een andere opslagdienst voor foto’s opslaan.

Bekijk ook Foto's verwijderen van je iPhone en iPad Hoe verwijder je snel alle foto's van je iPhone of iPad, zonder dat je het allemaal stuk voor stuk moet selecteren? Deze tip legt uit hoe je met een simpele handeling honderden of zelfs duizenden foto's tegelijk van een iPhone en iPad wist.

Wil je alle foto’s in één keer verwijderen? Dat kan ook:

Ga naar Instellingen > [je naam] > iCloud > Beheer opslag > Foto’s. Tik op Schakel uit en verwijder.

Mail opruimen

De Mail-app bevat lokale data, maar laat alle e-mail ook op de server staan. Dat zorgt ervoor dat het beschikbaar is op al je mobiele apparaten en computers. Het opruimen van je mailbox kun je het beste op de desktop doen. Maar op de iPhone is er ook een slimme manier om de benodigde opslagruimte van je e-mail snel te verlagen: gooi e-mailtjes met grote bijlagen weg. Schakel hiervoor de slimme mailbox ‘Bijlagen’ in. Dit doe je als volgt:

Open de Mail-app. Tik linksboven op Postbussen. Tik rechtsboven op Wijzig. Blader omlaag en vink de optie Bijlagen aan. Vink eventueel Alle in prullenbak ook aan als je je prullenbak snel wilt leegmaken. Er zijn nog meer slimme mailboxen die je misschien wilt opruimen, zoals concepten of verstuurde mail. Tik op Gereed. Ga naar Bijlagen en ruim alle mailtjes met grote bijlagen op. Tip: kijk ook eens in de speciale mailboxen die je handmatig in Gmail hebt aangemaakt. Vaak zitten er berichten in die je toch niet wilt bewaren.

Je kunt in de Mail-app op de iPhone de mailberichten niet sorteren op grootte. Dat kan wel op de desktop, waar je bovendien een lokale backup kunt maken van mailberichten met grote bijlagen. Zo hou je toch een archief, zonder dat je jarenlang dezelfde mailtjes met grote bijlagen hoeft te synchroniseren.

Tenslotte

Het opruimen van je iCloud-opslagruimte komt ook van pas als je een nieuwe iPhone in gebruik gaat nemen. Het maken en terugzetten van een backup duurt veel korter als je niet alle documenten, ebooks, films en andere mediabestanden hoeft te backuppen en terugzetten. Met twee iOS-apparaten moet je genoeg hebben aan de 5GB iCloud-opslag. Zo niet, dan raden we aan om wat extra iCloud-opslag erbij te kopen. Dat is het afgelopen jaar goedkoper geworden en het kan gemakkelijker zijn dan een externe harde schijf, die je niet altijd bij de hand hebt. Lees ook onze tip over het vergroten van je iCloud-opslag.

