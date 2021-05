Cache van apps wissen

Er zijn iPhone-apps die een cache aanleggen, bijvoorbeeld een nieuwsapp die wil zorgen dat eerder gelezen snel kunnen worden geladen. Een grote cache-opslag heeft ook nadelen. De app kan er trager door worden en de app neemt meer ruimte in dan noodzakelijk is. Hoeveel ruimte een app in beslag neemt is gemakkelijk te achterhalen. Loopt het de spuigaten uit, dan kun je de app cache wissen met de stappen in dit artikel.

Er zijn wel eens spookverhalen geweest van apps die enorme problemen opleverden, zoals de inmiddels verdwenen app AppSniper . Die zorgde ervoor dat het maken van een iTunes-backup urenlang duurde, omdat de app bij intensief gebruik wel 50.000 losse icoontjes moest opslaan. De plaatjes zelf namen nauwelijks ruimte in beslag, maar omdat het er zoveel waren duurde het uren om ze allemaal te synchroniseren. Dit is een programmeerfout van de maker van de app, waar je zelf niet zoveel aan kunt doen.

Maar er zijn ook situaties waar je wel invloed op hebt, bijvoorbeeld als je een app heel intensief gebruikt. Als je elke dag een nieuwsapp gebruikt, die alle foto’s en teksten in de cache opslaat dan kan dat na een paar maanden behoorlijk wat geheugen in beslag nemen. Goed geprogrammeerde apps ruimen dit na verloop van tijd op of geven je de mogelijkheid om automatisch of handmatig de cache te wissen.

Safari cache wissen

Safari heeft een cache die aardig kan groeien. Via de algemene instellingen van de iPhone kun je dit wissen:

Ga naar Instellingen > Safari. Tik op Wis geschiedenis en websitedata.

Wil je meer informatie zien, dan ga je naar Instellingen > Safari > Geavanceerd > Websitedata. Je ziet nu precies voor elke website hoeveel data er wordt bewaard. Vaak is het maar een paar MB’s per website. Je kan hier ook per website de gegevens verwijderen. Veeg over een item om het te wissen.

App cache leegmaken bij andere apps

Veel apps bieden de mogelijkheid om zelf de cache te legen. Soms gaat dat automatisch, maar het komt ook voor dat je het handmatig kunt doen. RSS-apps zijn een goed voorbeeld van apps die relatief veel data bewaren in cache. Vaak bewaren ze artikelen én plaatjes waardoor het behoorlijk wat ruimte kan innemen. Maar ook andere apps bieden soms de mogelijkheid om cache te wissen. In het voorbeeld hieronder zie je de mogelijkheden voor Slack.

Hoe dit werkt is vaak per app verschillend omdat de menu’s en instellingen anders zijn. Vaak kun je de instellingen vinden door op een tandwiel-icoontje te drukken. Je kunt soms ook instellingen van apps vinden via de algemene Instellingen-app, bijvoorbeeld Instellingen > Facebook.

iCulture app cache wissen

In de iCulture-app (link) hebben we een mooie oplossing gevonden om te zorgen dat de cache niet te groot wordt. Je kunt de cache ook handmatig legen, zodat alle eerder gelezen artikelen uit het geheugen worden gewist. Je kunt deze artikelen in een later stadium natuurlijk nog steeds lezen in de app, maar je hebt er dan wel een internetverbinding voor nodig. Het artikel zal opnieuw worden opgehaald van onze server.

Het leegmaken van de cache in de iCulture-app werkt als volgt:

Open de iCulture-app. Tik op de knop Meer > Instellingen. Onderaan de pagina zie je de optie Leeg cache.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!