Als je via iMessage regelmatig bijlagen verzendt kan het wel eens lastig zijn een bepaalde foto of een document terug te vinden. In deze tip leggen we uit hoe je bijlagen uit iMessage kunt vinden, beheren en verwijderen.

iMessage: bijlagen beheren

In iMessage kun je verschillende bijlagen meesturen, zoals foto’s, video’s, documenten en andere bestanden. Je kunt zelfs je locatie meesturen als bijlage. Na verloop van tijd kan de iPhone-opslagruimte die dit in beslag neemt erg groot worden. Je kunt dit controleren via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Berichten. Loopt het de spuigaten uit, dan kun je de bijlagen in iMessage bekijken en eventueel verwijderen.

iMessage-bijlagen bekijken op iPhone en iPad

Het bekijken en delen van eerder ontvangen bijlagen in iMessage gaat als volgt:

Open allereerst de iMessage-app op je iPhone of iPad. Tik op het gesprek waarvan je eerder binnengekomen bijlagen wil bekijken. Tik op de naam van de gesprekspartner en kies voor Info. Scroll omlaag. Onderaan vind je twee knoppen: Afbeeldingen en Bijlagen. Tik op de knop met de afbeeldingen en bijlagen die binnen het betreffende gesprek verzonden zijn.

Kies een item om een vergroting te bekijken. Je kunt naar links en rechts scrollen om meer bijlagen te bekijken. Eventueel kun je ook een lijst bekijken met alle binnengekomen bijlagen. Daarvoor tik je rechts onderin op het lijst-icoontje. Zie je een bijlage die je zou willen delen, dan kies je het deelicoontje linksonder.

Je kunt iMessage-bijlagen delen via AirDrop, WhatsApp, Mail of andere opties. Dit is afhankelijk van de apps die je hebt geïnstalleerd.

iMessage-bijlagen verwijderen op iPhone of iPad

Mocht je een bijlage willen verwijderen, neem dan de volgende stappen:

Ga met bovenstaande stappen naar de bijlage die je wilt verwijderen. Houd vervolgens de bijlage die je wil verwijderen ingedrukt. Er verschijnt vanzelf een menu met de opties Kopieer, Verwijder en Meer… Tik op de optie Verwijder. Bevestig dat je de betreffende bijlage ook echt wil verwijderen door op de optie Verwijder bijlage te tikken.

Snel iMessage-bijlagen verwijderen

Voor de bovenstaande methode moet je het gesprek met elke contactpersoon openen en kijken of er bijlagen zijn. Dat kost nogal wat tijd. Je kunt nog sneller iMessage-bijlagen verwijderen door de volgende stappen te nemen:

Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Berichten. Je ziet nu hoeveel ruimte in beslag wordt genomen door foto’s, video’s en dergelijke. Bekijk grote bijlagen, of tik op een categorie, bijvoorbeeld foto’s. Tik rechtsboven op Wijzig en tik alle items aan die je wilt verwijderen.

Meer iMessage-tips

iMessage is een behoorlijk handige Apple-dienst, met flink wat mogelijkheden. De berichtendienst werkt perfect om in contact te blijven met mensen die ook een iPhone, iPad of Mac hebben. Wil je meer uitleg over iMessage, lees dan onze uitgebreidere overzicht of onze tips: