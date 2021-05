Wil je screenshots of schermvideo's maken van je Apple TV? Lees dan lees in deze tip hoe dat moet met behulp van QuickTime Player of Xcode.

Apple TV screenshots maken

Je kunt het scherm van je iPhone of Apple Watch gemakkelijk vastleggen door een screenshot te nemen. Maar wist je dat je ook van het beeld van je Apple TV een screenshot kunt maken? Daarvoor gebruik je geen knoppencombinatie op de Siri Remote, maar gebruik je gratis software op je Mac. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Screenshots maken van je Apple TV via QuickTime

Om zo eenvoudig mogelijk het scherm van je Apple TV vast te leggen, maak je gebruik van QuickTime Player. Dit programma gebruikt je Mac normaalgesproken om mp4-bestanden af te spelen, maar je kunt het ook inzetten om opnames te maken. Hiervoor gebruik je meestal de ingebouwde FaceTime-camera van je Mac. Deze invoerbron kun je eenvoudig aanpassen naar je Apple TV, zodat je schermafbeeldingen en -video’s kunt maken. De enige vereiste is dat je Apple TV is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk als je Mac.

Met onderstaande stappen maak je een screenshot via QuickTime:

Start QuickTime Player op de Mac. Je het vinden door te zoeken op QuickTime via Spotlight. Als het is geopend, zie je de naam van het programma in de menubalk verschijnen. Ga in de menubalk naar Archief > Nieuwe filmopname. Je ziet nu het beeld van de FaceTime-camera. Onder in het midden van het beeld zie je de player. Vlak naast de rode opnameknop vind je een omlaagwijzend pijltje. Klik daarop en selecteer onder het kopje Camera je Apple TV.

Op je Mac wordt nu het scherm van je Apple TV weergegeven. Door je muis naar de menubalk te bewegen, verdwijnt het opnamebalkje.

Om een screenshot te maken druk je op Command + Shift + 5 op het toetsenbord van je Mac. Kies voor de optie Leg geselecteerd venster vast. Klik daarna op het beeld en je screenshot is gemaakt.

De screenshot wordt op je bureaublad opgeslagen.

Schermopnames maken van de Apple TV met QuickTime

Op een soortgelijke manier kun je schermopnames van de Apple TV maken, als je bijvoorbeeld een ingewikkelde handeling wilt uitleggen of een workshop wilt maken. Je kunt daarbij de microfoon van je Mac gebruiken of een externe microfoon aansluiten op je iMac of MacBook. Onder het kopje Microfoon in het menu van de player kun je deze selecteren. Druk vervolgens op je rode opnameknop om een schermopname te beginnen.

Screenshots maken via Xcode

Een wat omslachtige, maar eveneens effectieve manier om een screenshot te maken op de Apple TV 4K is met het programma Xcode. Xcode is gratis te downloaden uit de Mac App Store (link), maar is wel een forse app. Xcode is zo’n 12GB groot, dus deze heb je niet in een paar seconden gedownload. Als je apps maakt voor iPhone en iPad heb je deze natuurlijk al op je Mac staan.

Zorg ervoor dat de Apple TV 4K en de Mac met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden zijn. Vervolgens maak je via de volgende stappen een screenshot.

Open Xcode en klik in de menubalk op Window > Devices and Simulators. Start nu je Apple TV 4K op en ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en apparaten > Remote-app en apparaten. Je Apple TV verschijnt automatisch in Xcode. Klik daar op Pair with Apple TV.

Op je televisie verschijnt een zescijferige code in beeld. Voer deze in in Xcode en klik op Connect. Je Mac en Apple TV zijn nu met elkaar verbonden. Om een screenshot te maken klik je vervolgens in Xcode op Take Screenshot.

De screenshot van je televisie wordt vervolgens op je bureaublad geplaatst. Je kunt vervolgens met Voorvertoning of Snelle weergave wat aanpassingen doen aan de afbeelding.

We hebben nog meer tips over het maken van screenshots op de iPhone en iPad en het maken van screenshots op de Apple Watch.