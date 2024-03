Door de komst van nieuwe EU-regels moet Apple het iOS-platform verder openstellen. Maar één onderdeel blijft daarbij nog ongemoeid: het feit dat je alleen via iCloud backups kunt maken van je iPhone. Apple geeft je een schamele 5GB opslagruimte gratis en dwingt je min of meer om tegen betaling meer opslag te kopen. Een alternatief is er namelijk niet.

Gedwongen winkelnering bij Apple

Het is regelmatig onderwerp van discussie: Apple biedt maar 5GB iCloud-opslag aan. Heb je meer ruimte nodig voor je iPhone-backups (en dat heb je), dan zul je ervoor moeten betalen. Apple geeft je bovendien niet de mogelijkheid om backups via andere opslagdiensten te maken. Dus heb je bij Dropbox een paar terabyte vrij, dan zul je alsnog voor je iPhone-backups gebruik moeten maken van de beperkte iCloud-opslag. Sinds Steve Jobs iCloud in 2011 aankondigde is de gratis opslag beperkt gebleven tot 5GB, terwijl cloudopslag steeds goedkoper is geworden. Dat is niet meer van deze tijd. Een nieuwe class action lawsuit probeert daar verandering in te brengen. Alleen Amerikanen kunnen eraan meedoen, maar de kans is nu wel toegenomen dat het ook op de Europese agenda komt.

De hoofdaanklager wordt vertegenwoordigd door advocatenkantoor Hagens Berman, zo valt te lezen bij Bloomberg Law. Dit advocatenkantoor spande eerder al diverse rechtszaken tegen Apple aan, waaronder eentje over prijsafspraken bij Apple Books, ter waarde van $560 miljoen. Amerikanen die betalen voor extra iCloud-opslag kunnen zich aansluiten via een formulier op de website van Hagens Berman.

‘Extra iCloud-opslag is pure winst voor Apple’

De aanklagers beweren dat Apple de iCloud-prijzen zodanig heeft verhoogd dat de dienst bijna pure winst genereert. Apple zou “het competitieve speelveld manipuleren” door alleen iCloud toe te staan voor backups van apparaten en andere opslagbehoeften. “Bezitters van een Apple-apparaat krijgen 5GB gratis iCloud-opslagruimte”, aldus de aanklacht. “Maar zoals blijkt uit de iCloud-inkomsten van Apple, vinden de meeste gebruikers dit onvoldoende en kopen ze een aanvullend iCloud-abonnement”.

Apple heeft iCloud uitgebreid met meer opslag en meer functies, maar heeft de prijzen niet verlaagd.

Dit is terug te zien in de cijfers: sinds Apple zich volop op diensten heeft gericht, groeit de omzet uit diensten vaak met dubbele cijfers. De nadruk in de rechtszaak ligt vooral op het feit dat iPhone-gebruikers maar één optie hebben als het gaat om online backups van hun apparaat. Het gaat hier om zogenaamde ‘beperkte bestanden’ (restricted files), zoals instellingen, apps en appgegevens. Je kunt hiervan alleen op iCloud backups maken.

Bij andere bestandstypes (accessible files) zoals foto’s en video’s kun je overigens wel gebruik maken van een zelfgekozen clouddienst om backups te maken. Je kunt bijvoorbeeld backups van foto’s maken op Google Drive of Microsoft OneDrive.

Verder heb je nog de mogelijkheid om een lokale backup op je Mac of pc te maken, maar ook dan ben je afhankelijk van Apple. De aanklagers vinden dat het mogelijk moet zijn om een full-service cloudoplossing te gebruiken, die dezelfde mogelijkheden biedt als iCloud.

Apple beperkt de concurrentie

“Er is geen enkele technologische of beveiligingsreden waarom Apple het gebruik van iCloud verplicht zou moeten stellen voor beperkte bestanden”, zo luidt de rechtszaak. Apple zal hier anders over denken en benadrukt graag de beveiligingsmaatregelen die ze in iCloud hebben ingebouwd. Maar volgens de aanklagers maakt Apple het onderscheid alleen om de concurrentie te beperken en het iCloud-product voor te trekken ten opzichte van concurrerende cloudplatforms.

In 2018 schreven we dat 5GB iCloud-opslag écht niet meer kan. Inmiddels zijn we zes jaar verder en hebben we te maken met steeds grotere fotobibliotheken en steeds mooiere games die veel ruimte innemen.