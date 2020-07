Hoe verwijder je snel alle foto's van je iPhone of iPad, zonder dat je het allemaal stuk voor stuk moet selecteren? Deze tip legt uit hoe je met een simpele handeling honderden of zelfs duizenden foto's tegelijk van een iPhone en iPad wist.

Foto’s verwijderen van iPhone en iPad

Je wilt opslagruimte op de iPhone vrijmaken en wilt daarom heel veel foto’s tegelijk verwijderen. Hoe kun je snel alle foto’s verwijderen, zonder dat je ze definitief kwijtraakt? Deze tip legt twee manieren uit om het sneller te doen. Daarnaast leggen we uit hoe je foto’s definitief verwijdert.

Een foto verwijderen van iPhone of iPad

Wil je een foto verwijderen van de iPhone or iPad, dan is dat heel eenvoudig:

Open de foto die je wilt verwijderen. Tik op het prullenbak-icoon en bevestig het verwijderen.

De foto komt nu terecht in de map ‘Recent verwijderd’ in de Foto’s-app. Daar blijven ze tot 40 dagen staan en worden daarna automatisch verwijderd. Je hebt dus nog even de mogelijkheid om een per ongeluk verwijderde foto terug te halen. Wil je ze ook hieruit verwijderen, lees dan verder.

Foto’s definitief verwijderen van iPhone en iPad

Foto’s die je hebt verwijderd vind je terug in de map ‘Recent verwijderd’. Je kunt wachten tot de foto’s vanzelf uit dit mapje verdwijnen, maar wil je een bepaalde foto écht zo snel mogelijk verwijderen, dan kan dat ook:

Open de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Ga naar het Albums-tabblad. Blader naar beneden en tik op Recent verwijderd. Tik rechtsboven op Selecteer en tik op de foto’s die je definitief wilt verwijderen. Tik op Verwijder en bevestig je keuze.

De foto is nu definitief verdwenen en is ook niet meer terug te vinden in iCloud. Als je rechtsboven op Selecteer tikt, maar geen specifieke foto(‘s) kiest, dan kun je linksonder in een keer alles verwijderen.

Meerdere foto’s verwijderen van iPhone of iPad

Tip: maak eerst een back-up van alle foto’s voordat je ze verwijdert van je iPhone of iPad. We hebben hiervoor twee gidsen:

Je kunt heel gemakkelijk meerdere foto’s selecteren op de iPhone of iPad, zodat je daarna meerdere foto’s kunt e-mailen of delen. Dit is ook dé manier om meerdere foto’s te verwijderen.

Maar wat als je honderden foto’s uit de camerarol wilt wissen? Dan is het selecteren van alle foto’s misschien te veel werk. Gelukkig is er een snellere manier om meer foto’s tegelijk te selecteren.

Een niet zo bekende manier om snel honderden foto’s te wissen, is gewoon op de iPhone te vinden.

Open de Foto’s-app en tik op het Foto’s-tabblad linksonder. Tik rechtsonder op Alle foto’s. Gebruik nu twee vingers om een klein beetje uit te zoomen tot je 5 foto’s naast elkaar ziet.

Tik rechtsboven op Selecteer en veeg met je vingers over alle foto’s die de prullenbak in moeten. Kies rechtsonder voor het prullenbakje en bevestig je keuze.

In feite doe je niks anders dan normaal, maar je merkt al gauw dat het verwijderen van foto’s vele malen sneller gaat.

Foto’s verwijderen met een app: Gemini

Een andere manier om snel al je foto’s te verwijderen van een iPhone of iPad is met de app Gemini. Maar let daarbij op dat ook meteen alle foto’s van iCloud worden verwijderd. Je raakt dus al je foto’s kwijt (tenzij je eerst een backup op een ander opslagmedium hebt gemaakt).

Foto’s op de iPhone verwijderen via de Mac

Wil je snel alle foto’s van een iPhone (of iPad) verwijderen, dan kun je daarvoor ook de Fotolader-app op de Mac gebruiken. Zo werkt het:

Start de app Fotolader op de Mac, te herkennen aan het appicoon hiernaast. Sluit de iPhone of iPad met een kabeltje aan op de Mac. Wacht tot de iPhone of iPad verschijnt in de Fotolader-app. Alle foto’s zullen na een paar seconden in beeld verschijnen. Klik op Importeer alles als je eerst een backup van alle foto’s wilt maken (aanbevolen).

Is de backup klaar, dan kun je twee dingen doen: selecteer met de rechtermuisknop een losse foto en verwijder deze. Of selecteer met de muis meerdere foto’s en verwijder ze daarna tegelijk. Alle foto’s worden van de iPhone of iPad gewist.

Wil je meer weten over de Foto’s app voor iPhone? Bekijk dan onze uitgebreide gids waar we het haarfijn aan je uitleggen.