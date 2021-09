Met WhatsApp kun je opslagruimte vrijmaken op je iPhone. Als je de app vaak gebruikt, zul je na verloop van tijd veel foto’s en video’s in de app hebben staan. Zeker als je ook in groepen zit waar veel wordt gedeeld. Hoewel de foto’s en video’s niet in je Foto’s-app staan, nemen de media alsnog ruimte in binnen WhatsApp.



Voorheen kon je via de WhatsApp statistieken alle foto’s en video’s te verwijderen. Het nadeel daarvan is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote bestanden van 5 jaar geleden en kleine foto’s die je vanochtend hebt ontvangen. WhatsApp heeft een nieuwe functie waarmee je makkelijker onderscheid maakt tussen foto’s, video’s en andere bestanden.

Stappenplan: opslagruimte vrijmaken met WhatsApp

Staat je WhatsApp vol met gesprekken waarin je heel veel foto’s, video’s en andere bestanden hebt doorgestuurd? Dan kan dat heel wat opslagruimte op je iPhone in beslag nemen. In enkele simpele stappen kun je dit opruimen. Voordat je dit doet, raden we aan om WhatsApp te updaten. Je doet dit via de App Store. Gedaan? Volg deze stappen:

Open WhatsApp en tik rechtsonder op het Instellingen-tabblad. Kies nu voor Opslag en data, gevolgd door Beheer opslag. Bekijk het overzicht van vaak doorgestuurde bestanden en grote bestanden door erop te tikken. Via de knop linksonder kun je bestanden sorteren op grootte, nieuwste of oudste. Onderdelen verwijderen? Tik rechtsboven op de knop Selecteer en vink alles aan wat je wil verwijderen. Bevestig je keuze en voilà.

Behalve het bekijken van alle grote bestanden, kun je dit ook per chat doen. Onderaan de pagina vind je al je chats, gesorteerd op grootte van alle in die chat gestuurde bestanden bij elkaar.

Het is helaas niet meer mogelijk om te kiezen om bijvoorbeeld alleen alle GIF-bestanden te verwijderen uit alle chats. De enige optie is dus om bestanden groter dan 5MB te verwijderen, of bestanden die vaak zijn doorgestuurd. Wel kun je per gesprek nog bekijken welke media er zijn verstuurd en hoeveel dit inneemt.

In de stemming om nog wat meer op te ruimen? In de algemene Instellingen-app van je iPhone kun je bij Algemeen > iPhone-opslag kun je zien hoeveel opslag de verschillende apps in beslag nemen. Is het echt te veel? Dan kun je gaan opruimen. Dit doe je niet via de optie Ruim op in de algemene Instellingen-app, want daarmee wordt alleen de app zelf verwijderd.

Naast opslagruimte vrijmaken met WhatsApp, kun je ook orde krijgen door te archiveren. Zo houd je je chatlijst overzichtelijk. Bekijk in onze aparte tip hoe je WhatsApp kunt opruimen.

