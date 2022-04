Met Berichten in iCloud zorg je ervoor dat alle iMessage-berichten gesynchroniseerd blijven tussen je apparaten. Ook worden de berichten opgeslagen in iCloud. Dit bespaart veel opslagruimte op je toestel. In deze tip lees je hoe je iMessage voor iCloud instelt op je iPhone, iPad en Mac.

Berichten via iCloud synchroniseren

Het voordeel van iMessage (ten opzichte van bijvoorbeeld WhatsApp), is dat het op al je Apple-apparaten beschikbaar is. Alle gesprekken worden gesynchroniseerd en dankzij iMessage in iCloud met end-to-end-encryptie in iCloud opgeslagen. Zet je deze functie aan, dan blijven al je gesprekken op al je apparaten synchroon, ook als je conversaties of foto’s of video’s verwijdert. We leggen je uit wat het verschil in werking is als je iMessage in iCloud inschakelt of juist uit zet en hoe je het configureert.

iMessage synchroniseren met iCloud

Als je op zowel je Mac als iPhone en iPad inlogt met hetzelfde Apple ID, kun je op alle apparaten gebruikmaken van iMessage. Je berichten komen dan ook op alle apparaten binnen en worden daarop lokaal bewaard en gedownload. Een backup van je conversatie maakt deel uit van je algehele iCloud-backup, die wel beveiligd is maar niet met end-to-end encryptie versleuteld is. Gebruik je Berichten in iCloud, dan worden alle conversaties via end-to-end-encryptie opgeslagen in iCloud. Je berichten zijn dan dus betere beveiligd dan in een iCloud-backup.

Heb je Berichten in iCloud aan staan, dan wordt een bericht dat je van je iPhone verwijdert, ook verwijderd van je andere apparaten. Pas hier wel mee op, want weg is weg. Je kunt geen backup meer terugzetten en je kunt door één foute handeling een complete conversatie wissen, die daarna niet meer terug te halen is. Gebruik je deze functie niet, dan worden alle nieuwe berichten wel naar je apparaten gestuurd, maar wordt alles bij het verwijderen van gesprekken niet synchroon gehouden.

Berichten in iCloud is beschikbaar op apparaten met iOS 11.4 en nieuwer en macOS High. Sierra 10.13.5 en nieuwer.

Berichten in iCloud inschakelen

Je kunt op elk moment het synchroniseren van iMessage via iCloud inschakelen. Dit werkt als volgt:

Op iPhone, iPad en iPod touch

Ga naar de Instellingen-app. Tik op je naam en kies iCloud. Zet de schakelaar bij Berichten aan.

Op de Mac

Open Berichten (iMessage). Ga in de menubalk naar Berichten > Voorkeuren > iMessage. Vink de optie Schakel Berichten in iCloud in aan om de functie in te schakelen.

Je kunt via dezelfde instelling ook Berichten in iCloud weer uitschakelen. Je kunt de functie per apparaat uitschakelen, dus je bepaalt zelf op welk apparaat je Berichten in iCloud gebruikt.

Het kan even duren voordat alle berichten na het inschakelen van de functie geüpload zijn in iCloud. Zorg ervoor dat je toestel met wifi verbonden is en sluit deze eventueel aan op de oplader. In de Berichten-app zie je onderaan de gesprekslijst de status van het synchroniseren.

Zo werkt Berichten in iCloud

Zodra je Berichten in iCloud inschakelt, werkt de Berichten-app op een aantal fronten net even iets anders:

Dankzij Berichten in iCloud worden alle berichtjes in iCloud opgeslagen, in plaats van op elk individueel toestel. Dit bespaart lokale opslagruimte op je iPhone, iPad en Mac.

Alle gesprekken op elk apparaat waarop Berichten in iCloud ingeschakeld is, blijven synchroon. Dat wil zeggen dat als je een bericht van je iPhone verwijdert, dat dit ook verdwijnt van je Mac en iPad. Zet je Berichten in iCloud uit, dan moet je gesprekken op elk individueel apparaat apart beheren. Bovendien zit er meer vertraging in het doorsturen van berichten naar al je apparaten als je deze functie uitgeschakeld hebt.

Al je berichten, waaronder tekstberichten, foto’s en video’s en audiobestanden, worden versleuteld in iCloud bewaard. Staat deze functie uit, dan wordt het alleen lokaal versleuteld opgeslagen en meegenomen in je reservekopie. Reservekopieën zijn daardoor wat groter als je deze functie uitgeschakeld hebt.

Heb je een nieuwe iPhone, iPad of Mac in gebruik, dan wordt je complete berichtengeschiedenis daarop getoond. Gebruik je Berichten in iCloud niet, dan worden alleen nieuwe berichten daarop zichtbaar.

Waar je rekening mee moet houden, is dat Berichten in iCloud ruimte inneemt in je iCloud-opslagruimte. Daarentegen worden er minder gegevens lokaal opgeslagen en is ook je iCloud-backup een stuk kleiner.

Synchronisatie van iMessage werkt niet?

Komen de berichten wel op het ene apparaat binnen, maar niet op het andere? Of heb je een ander probleem met iMessage? Bekijk dan onze tip over iMessage-problemen. Vaak helpt het om iMessage even uit te schakelen of om opnieuw in te loggen.

Bekijk ook iMessage werkt niet: oplossingen bij veelvoorkomende problemen Lukt het niet om iMessage te gebruiken en denk je dat er een storing is? In deze tip bespreken we mogelijke iMessage problemen en oplossingen om de berichtendienst weer werkend te krijgen op je iPhone, iPad en Mac.

Meer weten over iMessage? Bekijk dan onze lijst met de beste iMessage tips voor de Berichten-app!

Bekijk ook Haal alles uit iMessage met deze 15 handige tips Met iMessage verstuur je eenvoudig berichten naar andere Apple-gebruikers, maar iMessage en de Berichten-app zitten vol met handige opties. Met deze 15 tips haal je meer uit iMessage.