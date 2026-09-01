Sommige iOS-apps slaan informatie op in iCloud, zodat je toegang hebt vanaf een andere iDevice of Mac. In deze tip leggen we uit hoe je appgegevens uit iCloud wist, bijvoorbeeld van apps die je niet meer gebruikt.

Heel veel apps maken gebruik van iCloud om allerlei gegevens op te slaan. Denk bijvoorbeeld aan het synchroniseren van bestanden in Pages, Numbers of Keynote, zodat ze op al je apparaten beschikbaar en up-to-date zijn. Ook games maken hier vaak gebruik van, om je scores en voortgang op te slaan. Je hebt de meest recente gegevens dan meteen paraat als je een app installeert op een nieuw apparaat. In deze tip laten we je zien hoe je dergelijke appgegevens uit iCloud kunt verwijderen, bijvoorbeeld om extra ruimte vrij te maken.

App data uit iCloud verwijderen op de iPhone en iPad

De meest handige manier is om de gegevens te verwijderen via de Instellingen-app. Hou er wel rekening mee dat als je appgegevens uit iCloud verwijdert, dit permanent is. Er is geen prullenbak om de gegevens weer uit terug te halen. Je verliest dus mogelijk gegevens in de app die je gebruikt, als dit niet lokaal op je toestel beschikbaar is.

Appgegevens uit iCloud verwijderen werkt als volgt: Ga naar Instellingen > je naam > iCloud. Tik bovenaan de pagina op Opslag. Wacht tot de lijst met apps onderin het scherm is geladen. Tik op de app waarvan je bestanden wilt verwijderen. Achter de naam zie je hoeveel opslagruimte de appgegevens in iCloud innemen. Afhankelijk van de app zie je nu een knop Verwijder gegevens uit iCloud, Wis van iCloud of Schakel uit en verwijder van iCloud. Tik op de rode knop om alle gegevens te verwijderen (let op, dit is permanent!). Bij sommige apps, zoals Pages, kun je ook de documenten per stuk verwijderen. Veeg het bestand dat je wil verwijderen naar links en tik op Verwijder.

Appgegevens uit iCloud wissen op de Mac

Ook op de Mac kun je dergelijke gegevens verwijderen, zelfs van apps op je iPhone en iPad. Dat werkt zo:

Open Systeeminstellingen > Je naam > iCloud. Klik bij Opslag op Beheer. Kies een app waarvan je de gegevens uit iCloud wil wissen. Klik daarna op Verwijder van iCloud.

Appgegevens uit iCloud verwijderen via apps

Een andere manier is om de appgegevens te verwijderen via de app zelf. Dat kan alleen bij apps die losse gegevens in iCloud opslaan en synchroniseren, waaronder Pages, Numbers, Keynote en soortgelijke apps met losse bestanden. Bij de meeste van deze apps zie je een overzicht van alle opgeslagen bestanden zodra je hem opent. Verwijder dan het bestand, waarna hij ook meteen van al je apparaten verwijderd wordt. De methode verschilt dus per app, dus check goed in de app hoe dit in zijn werk gaat.

Wil je bepalen welke apps in iCloud gegevens mogen opslaan? In onze tip over apps voor iCloud Drive lees je er alles over.