Je kunt naast audioberichten in WhatsApp ook een videobericht opnemen en versturen. Dit is een toegankelijkere manier om snel een video op te nemen, die rechtstreeks in het gesprek afgespeeld wordt.

Veel mensen zijn al bekend met de audioberichten in WhatsApp. Sterker nog, je hebt mensen die bijna alleen nog maar gesproken berichten in WhatsApp versturen. Voor die mensen is er nu goed nieuws: je kan ook snel een videobericht opnemen en in de chat versturen. Nu vraag je je misschien af: wat is het verschil met een gewone video? En hoe maak je een WhatsApp videobericht? Dat laten we je in deze tip zien.

De optie om een videobericht in WhatsApp te maken, wordt op dit moment nog uitgerold. Mogelijk is de functie voor jou nog niet beschikbaar. Zie je de optie via onderstaande stappen niet, zorg dan dat je de nieuwste versie van WhatsApp hebt. Eventueel kun je WhatsApp verwijderen en opnieuw installeren, maar vergeet van tevoren niet om eerst een backup van WhatsApp te maken

Wat is het verschil tussen een WhatsApp videobericht en het opnemen van een video?

Als je een video-opname naar iemand wil sturen, kun je natuurlijk al jarenlang een filmpje van jezelf opnemen en deze los versturen. Maar een videobericht maakt het allemaal net iets gestroomlijnder. Waar een opgenomen video een los bestand is die je apart moet opnemen en verzenden, gaat het bij een videobericht een stuk soepeler. Ook het bekijken ervan gaat makkelijker: hij wordt meteen in het gesprek zelf afgespeeld, zonder dat je erop hoeft te tikken. Je kunt dus tijdens het bekijken en beluisteren van een videobericht, ook alvast een berichtje terug typen. Het is daardoor wat toegankelijker dan het opnemen van een aparte video.

Videobericht in WhatsApp maken

Het maken van een videobericht in WhatsApp lijkt op het maken van een audiobericht. Het werkt zo:

Open WhatsApp en ga naar de chat waarin je het videobericht wil versturen. Tik rechtsonder een keer op de knop met de microfoon. Deze wisselt nu naar een videocamera.

Hou vervolgens de knop met de videocamera ingedrukt. Op het scherm wordt met drie seconden afgeteld en het opnemen begint automatisch. Neem nu je videobericht op. Je kunt naar links vegen om het opnemen te annuleren. Veeg omhoog om het opnemen vast te zetten en handsfree je videobericht te maken. Laat los om te verzenden of tik op de verzendknop als je het bericht handsfree opgenomen hebt.

Vervolgens wordt het videobericht in een rond venster verstuurd en verschijnt hij tussen de gewone berichtjes in de chat. Standaard wordt een videobericht zonder geluid meteen afgespeeld. Tik op het ronde videobericht om er ook geluid bij te horen. De video wordt dan iets groter, maar nog wel in het gesprek zelf, afgespeeld. Aan de buitenste ring zie je hoe lang de video ongeveer nog duurt. Het is niet mogelijk om door een video heen te scrollen. Belangrijk is dus dat je het als verzender niet al te lang maakt. Het is dus vooral bedoeld voor korte berichtjes. Na het afspelen wordt het rondje van het videobericht vanzelf weer kleiner.

Vanaf iOS 17 kun je ook in FaceTime een videobericht maken.