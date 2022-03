Wil je bestanden uit de Notities-app exporteren, zodat je ze in een andere app kunt opslaan? Met de tips uit dit artikel exporteer je alle notities uit de Notities-app op de Mac naar PDF, tekst of een ander gangbaar formaat.

Notities exporteren op de Mac

Heb je heel wat notities in Apple’s Notities-app gemaakt, maar wil je overstappen naar een andere app? Of moet je er een delen met iemand die geen Apple-apparaten gebruikt? Dan wil je de notities exporteren naar een ander gangbaar formaat. Dat doe je op de Mac of op de iPhone.

Notities exporteren naar pdf

Het exporteren van notities naar PDF is de gemakkelijkste methode die standaard al aanwezig is in de Notities-app op de Mac. Je exporteert alles per stuk op deze manier. Dit kan op een Mac, maar ook op een iPhone of iPad. Het werkt nogal verschillend, dus we leggen het apart van elkaar uit.

iPhone en iPad

Er zit geen duidelijke knop in de Notities-app op je iPhone of iPad om een notitie als PDF-bestand te exporteren. Toch is het mogelijk zonder extra apps te downloaden. Zo werkt het:

Open de Notities-app en kies de notitie die je wilt exporteren. Tik rechtsboven op de drie puntjes om het actiemenu te openen. Selecteer Druk af. Wees gerust, we gaan niet echt iets afdrukken. Houd je vinger kort ingedrukt op de preview van je ‘afdruk’. Laat los als de preview opent en tik er dan eenmaal op. Tik op het deelmenu en kies een manier waarop je wil delen. Er wordt automatisch een PDF aangemaakt.

Helaas worden notities niet altijd beeldschoon geëxporteerd. Wel worden al je afbeeldingen meegenomen.

Mac

Op de Mac is een eenvoudigere manier om je notities te exporteren als PDF-bestand. Zo doe je dat:

Open de Notities-app en kies de notitie die je wilt exporteren. Open het menu en kies Archief. Klik op Exporteer als PDF. Kies eventueel een nieuwe naam en geef aan waar je het nieuwe bestand wil opslaan. Klik daarna op Bewaar.

Je hebt nu een backup van één losse notitie. Herhaal deze stappen voor alle notities die je wilt exporteren.

Notities exporteren naar tekst

Wil je de notities omzetten naar bestanden met platte tekst, dan heb je daarvoor software van derden voor nodig. Notes Explorer van Writeapps is een gratis app die al je notities omzet naar .txt-bestanden. Dit werkt uiteraard alleen als het gaat om notities met alleen tekst. Je kunt bijvoorbeeld ook tekeningen en handgeschreven tekst opnemen in een notitie. Die neemt Notes Explorer uiteraard niet mee.

Notes Explorer vind je hier. De app is gratis te gebruiken.

Als je de app opstart, leest deze alle losse notities in de Notities-app en maakt van elke notitie een apart .txt-bestand. Het is belangrijk dat je de app toestemming geeft tot de mappen waarin je wil schrijven.

Notities exporteren naar andere apps

Via het deelmenu van de Notities-app kun je losse notities ook naar allerlei andere apps exporteren. Dit werkt ook op de iPhone, iPad en Mac. Kies de gewenste notitie en ga in het deelmenu bijvoorbeeld naar Telegram. De notitie wordt dan als normale tekst overgezet (dus niet als PDF).

Op de iPhone kies je in het deelmenu de optie Telegram, Evernote of een andere app om een notitie over te zetten naar een andere app.

Notities importeren in de Notities-app

Het omgekeerde is trouwens ook mogelijk: je kunt notities importeren in de Notities-app op de Mac. Je kunt bestanden in de volgende formaten importeren:

TXT

RTF

RTFD

HTML

Evernote XML Export (ENEX)

Het importeren van notities gaat als volgt:

Klik in de zijbalk van de Notities-app op je Mac en kies een map waarin je de notities wilt importeren (iCloud of Op mijn Mac). Kies uit de menubalk Archief > Importeer notities. Selecteer één of meer notities die je wilt importeren of kies een map. Eventueel kun je de mappenstructuur intact houden. Klik op Importeer.

Wist je dat je naast notities maken ook documenten kunt scannen met de Notities-app? Hiervoor maakt Apple gebruik van slimme technologie om het resultaat te optimaliseren. Hoe het werkt, lees je in onze tip.

