Zo zet je de klok van je Apple Watch een paar minuten vooruit

Je kunt de klok van de Apple Watch een paar minuten laten voorlopen, zodat je op tijd op afspraken komt. Ook bespreken we hoe je de tijd op de Apple Watch achteruit kunt zetten, want dit werkt op een iets andere manier.

Zet de tijd van je Apple Watch vooruit

Heb jij een chronisch probleem met te laat komen? Dan heeft de Apple Watch een handige functie: je kunt de klok standaard een paar minuten vooruit zetten. Via de instellingen van de Apple Watch kun je aangeven dat de klok een paar minuten voor moet lopen, bijvoorbeeld 5 minuten. Notificaties en waarschuwingen voor afspraken komen nog steeds op het juiste tijdstip binnen. Je ziet alleen een iets afwijkende tijdsweergave op het klokje en dat zorgt er hopelijk voor dat jij vaker op tijd op afspraken verschijnt.

We bespreken hieronder:

Let wel op dat het vooruit of achteruit zetten van je klok onverwachte gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor je automatiseringen.



Mensen die altijd problemen hebben om op tijd te zijn, kennen de truc om de klok iets vooruit te zetten misschien wel. Je kunt op je horloge de tijd een paar minuten vooruit zetten, maar ook op het klokje van het autodashboard of de wekkerradio op het nachtkastje. Als je vijf minuten eerder begint met voorbereidingen, ga je hopelijk wél op tijd de deur uit. Op de Apple Watch kun je de tijd in sprongen van één minuut vooruit zetten.

Apple Watch: tijd vooruit zetten: zo werkt het

De klok op de Apple Watch is erg nauwkeurig; nauwkeuriger zelfs dan die van je iPhone. Toch kun je redenen hebben om de klok iets vooruit te zetten, bijvoorbeeld als het je helpt om vaker op tijd op afspraken te komen.

Hiervoor moet je in de instellingen van je Apple Watch zijn:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Blader omlaag en tik op Klok. Tik op de balk met +0 min. Vervolgens komt er een klok tevoorschijn waarop je de tijd kunt aanpassen, bijvoorbeeld +5 minuten. Dit kan tot maximaal 59 minuten vooruit. Zodra je een keuze hebt gemaakt tik je op Stel in. De klok springt nu een paar minuten vooruit.

Tijd achteruit zetten op de Apple Watch

Het is niet mogelijk om de tijd achteruit te zetten met bovenstaande functie. Wil je een ander tijdstip op je Apple Watch zien, dan kun je beter de tijdzone wijzigen. Dit doe je het beste op de iPhone, waarbij de tijd op de Apple Watch meteen wordt aangepast aan de nieuwe tijdzone.

Wil je bijvoorbeeld – om welke reden dan ook – dat de Apple Watch altijd een uur achter loopt, dan kies je de tijdzone van Londen. Dit geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om een uur langer aan je bewegingsdoelen te werken. Je zou voor een tijdsverschil van 6 uur de tijdzone van New York kunnen kiezen, bijvoorbeeld als je werkt voor een bedrijf dat aan de oostkust van de VS gevestigd is en al je andere collega’s ook in die tijdzone zitten. Maar dat is minder praktisch.