Met Apple's Uitnodigingen-app kun je in een paar tikken mooie digitale uitnodigingen versturen voor je eigen feestje. In deze gids lees je wat je daarvoor nodig hebt, wat de mogelijkheden zijn en hoe de Uitnodigingen-app werkt.

Als je een feestje wil geven, wil je natuurlijk dat alleen al de uitnodiging indruk maakt. Een mooie uitnodiging nodigt immers uit (haha!) om daadwerkelijk te komen en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Je kunt natuurlijk zelf iets maken met een mooie poster of flyer, maar er zijn ook tools voor een interactieve digitale uitnodigingen. Apple’s Uitnodigingen-app is daar een goed voorbeeld van. Deze app, die sinds februari 2025 beschikbaar is, biedt iedereen de mogelijkheid om mooie digitale uitnodigingen te maken en in deze gids nemen we alles wat je moet weten met je door.

Apple’s Uitnodigingen-app in het kort: dit kun je ermee

Dit zijn de belangrijkste functies van de Uitnodigingen-app:

Maken en versturen van uitnodigingen voor feestjes, activiteiten en meer

Zie wie er wel en niet naar je feestje komt

Voeg de datum, locatie, het weer, een muziekafspeellijst en meer toe

Iedereen kan foto’s toevoegen met een gezamenlijk foto-album

Werkt samen met Apple Kaarten, Weer, Apple Music en de Foto’s-app

Voeg een omschrijving toe en geef updates voor alle genodigden

Uitnodigingen aanmaken en versturen vereist iCloud+

Reageren op uitnodiging kan door iedereen (e-mailadres vereist)

Waarvoor kun je Apple Uitnodigingen gebruiken?

Je kunt de Uitnodigingen-app voor allerlei doeleinden gebruiken. Ben je binnenkort jarig en wil je dat eens goed vieren? Of ben je onlangs verhuisd en wil je vrienden en bekenden uitnodigen voor een housewarming? Met de Uitnodigingen-app kun je daar een mooie en passende uitnodiging voor maken. Het kan dus voor verschillende situaties van pas komen.

De app is echter geen Datumprikker: mensen kunnen niet stemmen op verschillende data, zodat je gezamenlijk kan bepalen welke dag het beste uit komt. Als organisator kies je dus zelf een datum, maar je kunt vervolgens wel zien wie er allemaal wel en niet komen.

Dit heb je nodig voor Apple Uitnodigingen

Om zelf uitnodigingen te maken met Apple Uitnodigingen, heb je het volgende nodig:

iPhone met iOS 18 of nieuwer

Apple Uitnodigingen-app uit de App Store Je kunt ook uitnodigingen maken via de webversie van iCloud

Abonnement op iCloud+

De app is helaas alleen beschikbaar op de iPhone. Wil je op de iPad of Mac een uitnodiging maken, dan moet je dat via de webversie van iCloud doen.

Bekijk ook iCloud in de browser: dit kun je doen met iCloud-webtoegang Heb je je eigen iPhone, iPad of Mac niet bij de hand, maar moet je toch bij de gegevens in iCloud? In dit artikel leggen we je uit hoe je iCloud gebruikt in elke browser van een computer (Windodws of Mac), iPhone of iPad. De webversie van iCloud biedt ook nog andere extra opties.

Om te reageren op een uitnodiging, heb je het volgende nodig:

iPhone, iPad, Mac, Android-toestel, Windows-pc of ander apparaat met een internetverbinding

E-mailadres (Apple Account niet vereist)

Ontvang je een uitnodiging, dan wordt de uitnodiging op een website getoond met alle informatie die je nodig hebt. Om je beschikbaarheid door te geven, moet je wel een e-mailadres invoeren. Dat hoeft geen Apple Account te zijn.

Zo gebruik je Apple Uitnodigingen

Apple’s Uitnodigingen-app werkt heel eenvoudig. Omdat de app de meest eenvoudige manier is, leggen we het daarvoor uit. Gebruik je de webversie, dan kun je dezelfde mogelijkheden gebruiken, maar je vindt ze mogelijk wel net op een andere plek.

Open de Uitnodigingen-app op je iPhone. Tik op de knop om je eerste uitnodiging te maken of tik rechtsboven op het plusje. Kies eerst een mooie achtergrond met Voeg achtergrond toe. Er zijn standaardachtergronden met emoji (zoals een passende voor Koningsdag), maar ook diverse fotografische achtergronden voor allerlei soorten feestjes. Het leukste is om zelf een eigen foto te kiezen. Tik hiervoor op Foto’s en zoek de foto op. Geef het evenement een naam. Kies de datum en tijd. Je kunt ervoor kiezen om geen tijd in te vullen. Zet daarvoor de schakelaar bij Hele dag aan.

Heeft het feestje een eindtijd, zet de schakelaar bij Inclusief eindtijd dan aan.

Heeft je feestje meerdere tijdslots, dan kan je dat helaas niet invullen.

Voer de locatie van het evenement in door te tikken op Locatie. Er wordt automatisch een kaartje uit Apple Kaarten toegevoegd. Voeg eventueel een beschrijving toe. Je kunt hier vertellen waarom je een feestje geeft, maar ook al het andere wat je eventueel over je feestje kwijt wil. Tip: Je kunt hier bijvoorbeeld ook een link plakken naar een online verlanglijstje als het om een verjaardag gaat. Tik op Maak album aan om een gedeeld fotoalbum toe te voegen. Iedereen kan dan (achteraf) foto’s van of over het feestje toevoegen. Instellingen voor het gedeelde album kun je wijzigen in de Foto’s-app, waar hij automatisch toegevoegd wordt als gedeeld album. Tik op Voeg afspeellijst toe om een afspeellijst uit Apple Music toe te voegen of te maken. Je kan ook een gezamenlijke afspeellijst maken, zodat anderen nummers toe kunnen voegen. Zet daarvoor de afspeellijst om in een gezamenlijke afspeellijst via de Muziek-app. Tik op Voorvertoning om te kijken hoe je uitnodiging eruit ziet. Tik op Volgende als je tevreden bent. Je kunt nu mensen op twee manieren uitnodigen: door handmatig een gast uit te nodigen of door een link te versturen. Als je direct een persoon uitnodigt, krijgt diegene daar een melding van. Je kunt de uitnodiging via elke willekeurige chatapp delen door de link in een bericht of e-mail te plakken. Wil je gasten goedkeuren (om te voorkomen dat willekeurige mensen zich aanmelden), zet de schakelaar bij Keur gasten goed dan aan.

Als je een uitnodiging eenmaal aangemaakt en verstuurd hebt, kun je nog enkele instellingen wijzigen:

Open de uitnodiging als organisator. Tik bovenin op de drie puntjes, gevolgd door Instellingen evenement. Wijzig de gewenste instellingen: Extra gasten : Je kunt hier aangeven of iemand bijvoorbeeld een +1 of +2 mee mag nemen.

: Je kunt hier aangeven of iemand bijvoorbeeld een +1 of +2 mee mag nemen. Keur gasten goed : Voorkom dat iemand zich aanmeld die niet gewenst is.

: Voorkom dat iemand zich aanmeld die niet gewenst is. Verwijder voorvertoning van achtergrond : De voorvertoning met de achtergrond wordt pas zichtbaar als iemand de uitnodiging heeft geopend met een geverifieerd e-mailadres of vanuit een privélink.

: De voorvertoning met de achtergrond wordt pas zichtbaar als iemand de uitnodiging heeft geopend met een geverifieerd e-mailadres of vanuit een privélink. Dupliceer/Annuleer/Pauzeer/Verwijder evenement: Je kunt hier het event wissen, annuleren of dupliceren. Met de pauzeerknop voorkom je dat meer mensen zich aanmelden.

Notitie versturen

Als organisator kun je na het versturen van de uitnodiging nog updates geven door middel van notities. Iedereen die gereageerd heeft op de uitnodiging, krijgt een melding als er een nieuwe update is. Deze notities worden als updates toegevoegd aan de uitnodiging en je kan ook nog de eerdere notities bekijken. Het werkt zo:

Open als organisator de uitnodiging. Tik op Verstuur een notitie. Typ het bericht en tik op Verstuur notitie.

Nieuwe updates verschijnen boven de beschrijving van het evenement.

Uitnodiging ontvangen? Dit kun je doen

Heb je een Apple Uitnodiging ontvangen, dan kun je een aantal dingen doen:

Beschikbaarheid opgeven : laat weten of je komt (Gaat), dat je het nog niet weet (Misschien) of dat je helaas af moet zeggen (Gaat niet).

: laat weten of je komt (Gaat), dat je het nog niet weet (Misschien) of dat je helaas af moet zeggen (Gaat niet). Naam en foto wijzigen : Bij het doorgeven van je beschikbaarheid, kun je instellen hoe je naam getoond wordt en welke foto daarbij staat.

: Bij het doorgeven van je beschikbaarheid, kun je instellen hoe je naam getoond wordt en welke foto daarbij staat. Extra gasten : Geef aan hoeveel gasten je nog meeneemt (indien mogelijk)

: Geef aan hoeveel gasten je nog meeneemt (indien mogelijk) Bericht toevoegen : Bij het opgeven van je beschikbaarheid, kun je ook een extra bericht toevoegen. Deze is voor iedereen die uitgenodigd wordt zichtbaar.

: Bij het opgeven van je beschikbaarheid, kun je ook een extra bericht toevoegen. Deze is voor iedereen die uitgenodigd wordt zichtbaar. Gastenlijst bekijken: Heb je aangegeven naar het evenement te zullen komen, dan kan je ook de gastenlijst bekijken en zie je wie er nog meer komt.

Hou er dus wel rekening mee dat je moet inloggen met je Apple Account of dat je een e-mailadres moet opgeven als je je beschikbaarheid wil doorgeven en de uitnodiging wil bekijken.

Indien mogelijk, kun je bij het bekijken van de uitnodiging luisteren naar de gekoppelde afspeellijst, de locatie bekijken (via Apple Kaarten) of luisteren naar de toegevoegde afspeellijst.

Wil je de uitnodiging toevoegen aan je agenda, tik dan rechtsboven op het Agenda-knopje, controleer de opties en tik op Voeg toe.

Apple Uitnodigingen FAQ: vragen en antwoorden

Heb je nog een vraag over de Uitnodigingen-app en de mogelijkheden? Dan vind je hieronder mogelijk het antwoord:

Hoeveel uitnodigingen kan ik aanmaken? Je kunt een onbeperkt aantal uitnodigingen aanmaken en versturen, zolang je abonnee bent van iCloud+. Hoeveel mensen kan ik per evenement maximaal uitnodigen? Per evenement kun je maximaal 100 mensen uitnodigen. Het is dus minder geschikte voor grote buurtfeesten of feestjes van verenigingen. Kan iedereen een uitnodiging accepteren? Iedereen die een link naar de uitnodiging krijgt, kan deze accepteren. Er is geen Apple Account vereist. Wel moet diegene een e-mailadres toevoegen zodat de organisator hem of haar kan goedkeuren. Waarom is er geen iPad- of Mac-versie? De Uitnodigingen-app is alleen beschikbaar voor de iPhone, maar Apple heeft niet gezegd waarom dat is. Dat zien we de laatste jaren echter al vaker: de Dagboek-app van iOS 17 is bijvoorbeeld ook alleen maar beschikbaar voor de iPhone. Mogelijk wordt er op een later moment alsnog een iPad- of Mac-versie gemaakt. Er is ook geen variant voor de Apple Watch. Waarom maakt Apple dit? Er zijn toch al genoeg van zulk soort apps? Je vraagt je misschien af waarom Apple überhaupt zelf een eigen Uitnodigingen-app gemaakt heeft, aangezien er in de App Store al veel apps zijn om af te spreken met vrienden en uitnodigingen te maken. Apple heeft zelf niet gezegd waarom ze deze app gemaakt hebben, maar een van de redenen kan zijn om extra waarde te geven aan iCloud+ en haar eigen diensten verder onder de aandacht te brengen, zoals Apple Music en Apple Kaarten. Sommige ontwikkelaars van soortgelijke apps zijn dan ook niet blij. Partiful, een bekende app voor het maken van uitnodigingen, deelt een screenshot van App Store-richtlijnen, waarin staat dat apps met eigen ideeën moeten komen en niet zomaar een idee van een andere app moeten kopiëren en overnemen. Daarmee wil de app suggereren dat Apple’s eigen Uitnodigingen-app mogelijk tegen de App Store-regels is. Het uitbrengen van een app in een bepaalde bestaande categorie is echter niet nieuw. Er is zelfs een hele term voor bedacht, genaamd Sherlocking. Deze term wordt gebruikt als bijvoorbeeld Apple een populaire appcategorie gebruikt om zelf een eigen app te maken. Dat zagen we bijvoorbeeld eerder al met dagboekapps (Apple Dagboek-app), wachtwoordenapps (Apple Wachtwoorden-app) en apps om samen te werken aan projecten (Apple’s Freeform).