Hoe werkt de HomePod met berichten, notities, herinneringen en agenda-afspraken? In deze tip lees je over persoonlijke verzoeken op de HomePod (mini) en welke opdrachten je kunt geven om notities, berichten en herinneringen te maken en te bewerken. Bij elk onderwerp geven we suggesties voor vragen.

Persoonlijke verzoeken op HomePod gebruiken

Je kunt de HomePod en HomePod mini gebruiken als een persoonlijke assistent. Naast algemene vragen of lokale opdrachten, kun je ook commando’s geven die voor jouw persoonlijke account gelden. Dit heet persoonlijke verzoeken op de HomePod. Zo kun je berichten sturen, herinneringen instellen, een boodschappenlijstje afvinken en zelfs een WhatsApp-bericht sturen. Je gebruik hiervoor Siri op de HomePod. De meeste mensen zullen met Siri de muziek bedienen op de HomePod, maar je kunt er nog veel meer mee doen en in deze tip leggen we de mogelijkheden uit.

Mogelijkheden van persoonlijke verzoeken op HomePod

Met de functie persoonlijke verzoeken is er veel meer mogelijk met de HomePod. De HomePod maakt daarvoor gebruik van jouw Apple ID-account en de aanwezigheid van je iPhone in het wifi-netwerk waar de HomePod mee verbonden is. Dit zijn de mogelijkheden die je kan gebruiken:

Dagoverzicht: Krijg een persoonlijk overzicht met het weerbericht op jouw locatie, je agenda-afspraken, eventuele reistijd, herinneringen en meer. Het nieuwsbericht wordt in Nederland helaas niet ondersteund.

Berichten versturen en laten voorlezen via iMessage

Herinneringen instellen, op laten lezen en afvinken

Nieuwe notities maken

Agenda-afspraken opvragen en toevoegen

Siri Shortcuts gebruiken

Apps met Siri-ondersteuning van je iPhone gebruiken, zoals WhatsApp

Andere Apple-apparaten opzoeken

Dit heb je nodig voor persoonlijke verzoeken met de HomePod

Voor de persoonlijke verzoeken op de HomePod heb je wel een aantal dingen nodig:

HomePod of HomePod mini

iPhone of iPad binnen hetzelfde wifi-netwerk

Siri op de iPhone of iPad moet in dezelfde taal staan als op de HomePod. Vanaf HomePod-softwareversie 15.2 werkt Siri op de HomePod ook in het Nederlands

Actieve internetverbinding

Bekijk ook HomePod nu snel in Nederland? Siri vanaf 15.2 ook in Nederlands op de HomePod (mini) Vanaf software-update 15.2 kan de HomePod eindelijk Nederlands. Apple voegt dit toe een de aankomende software-update. Het lijkt er daardoor op dat de speaker zeer binnenkort ook in Nederland te koop is, zo ontdekte iCulture.

De belangrijkste voorwaarde om de persoonlijke verzoeken te gebruiken en dus berichten en meer te kunnen sturen via de HomePod, is dat de taal van Siri op alle apparaten hetzelfde moet zijn. Siri op je iPhone of iPad mag dus in het Nederlands staan, zolang de HomePod dat ook is. Gebruik je liever Engels, dan moet je voor beide apparaten de Engelse taal kiezen.

Stemherkenning met de HomePod

De HomePod en HomePod mini hebben ook stemherkenning. Hierdoor weet de HomePod wie er binnen het huishouden tegen hem praat, zodat meerdere gebruikers elk hun eigen account kunnen gebruiken voor de persoonlijke verzoeken. In het Nederlands wordt stemherkenning helaas nog niet ondersteund. Dat betekent dat alleen het account van de hoofdgebruiker (degene die het HomeKit-huis aangemaakt heeft) gebruikt wordt om de persoonlijke verzoeken af te handelen.

Een voorbeeld:

Tim en Lisa wonen samen en hebben allebei een iPhone. Ze hebben ook een HomePod mini in huis, die toegevoegd is aan het HomeKit-huis dat door Tim geconfigureerd is. Zowel Tim als Lisa kunnen berichtjes sturen via de HomePod, maar alle berichten worden verstuurd vanaf het account van Tim. Lisa kan alleen berichten sturen als de iPhone van Tim verbonden is met het wifi-netwerk waar ook de HomePod mee verbonden is. Is Tim niet thuis en heeft hij zijn iPhone mee, dan kan Lisa geen persoonlijke verzoeken met de HomePod doen. Naar de iPhone van Tim wordt altijd een melding gestuurd als er een persoonlijk verzoek met de HomePod gedaan wordt.

Persoonlijke verzoeken op HomePod inschakelen

Om met de HomePod berichten te kunnen versturen, herinneringen te maken en meer, moet je de functie eerst inschakelen. Dat doe je zo:

Open de Woning-app op de iPhone. Hou de tegel van de HomePod ingedrukt en scroll naar onderen. Onder het kopje Siri vind je een optie Persoonlijke verzoeken. Tik hierop. Zet de schakelaar per HomePod aan waarop je de persoonlijke verzoeken wil gebruiken. Onderaan kan je ook de Activiteitmeldingen inschakelen. Van elk persoonlijk verzoek krijg je een melding op de iPhone die hier aangegeven staat.

Controleer ook nog de volgende instellingen op de iPhone of iPad:

Zorg ervoor dat de iPhone of iPad met hetzelfde wifi-netwerk verbonden is.

Zet de locatievoorziening voor de iPhone of iPad aan via Instellingen > je naam > Zoek mij en zet de locatie op Dit apparaat.

Ga naar Siri en zoeken en zet daar Luister naar ‘Hé, Siri’, Druk op de zijknop/thuisknokp voor Siri en Sta Siri toe bij vergrendeling aan.

Berichten op de HomePod versturen

Je kunt met de HomePod een berichtje sturen, ze laten voorlezen en alternatieve berichtenapps gebruiken. Zeg bijvoorbeeld deze opdrachten:



‘Stuur een bericht naar Lisa met de tekst ‘Hallo, hoe is het”

‘Lees mijn ongeopende berichten voor’

‘Lees mijn bericht van Lisa voor’

Als iemand kort na het versturen van jouw bericht een antwoord stuurt, hoor je op de HomePod ook een geluidje om aan te geven dat je een nieuw bericht hebt. Deze wordt niet automatisch opgelezen.

WhatsApp op de HomePod

Standaard werkt het met iMessage, maar ook andere chatapps kunnen hier gebruik van maken. De enige voorwaarde is dat de app ondersteuning moet hebben voor Siri en dat de schakelaar bij Gebruik met Vraag het aan Siri ingeschakeld is. Je schakelt dit in via Instellingen > Siri en zoeken en gaat dan naar de desbetreffende app.

Vervolgens gebruik je deze opdrachten bij de HomePod:



‘Stuur een bericht via WhatsApp’

‘Verstuur een WhatsApp-bericht naar Lisa’

Siri zal vanzelf vragen wat je in het bericht wil zetten en leest het altijd voor voordat het verstuurd wordt.

Herinneringen op de HomePod

De HomePod (mini) kan zowel nieuwe herinneringen maken, herinneringen afvinken en bestaande herinneringen oplezen. Stel bijvoorbeeld deze vragen:



‘Herinner me aan schoonmaken’

‘Markeer de herinnering stofzuigen als voltooid

‘Wat zijn mijn herinneringen voor vandaag?

‘Voeg melk toe aan mijn lijst Boodschappen’

Als je een todo-app op je iPhone hebt die Siri-ondersteuning biedt, kun je ook die app gebruiken. Zeg bij je opdracht dan de naam van de app erbij.

Notities op de HomePod

Met de HomePod kun je nieuwe notities maken of tekst toevoegen aan een bestaande notitie. Je moet dan wel de juiste titel weten. Dit werkt als volgt:



‘Maak een nieuwe notitie genaamd Kerstcadeau’

‘Voeg HomePod mini toe aan mijn notitie Kerstcadeau’

Agenda op de HomePod

Siri op de HomePod kan je voorlezen wat je agenda-afspraken voor de dag zijn, maar je kan ook vragen naar specifieke afspraken of een nieuwe afspraak toevoegen. Dat werkt zo:



‘Wat zijn mijn afspraken voor vandaag?’

‘Wanneer heb ik de lunch met Craig?’

‘Voeg een afspraak aan mijn agenda toe voor maandagochtend om 10:00 genaamd Vergadering’

Persoonlijke verzoeken uitschakelen

Er zit bij bovenstaande opdrachten ook een risico aan. De HomePod kan namelijk in het Nederlands geen onderscheid maken tussen de stem van de eigenaar en andere personen, vanwege het gebrek aan Nederlandse stemherkenning. Daardoor kunnen bezoekers voor de grap allerlei herinneringen instellen, in je notities neuzen of een schunnig berichtje naar een vriend sturen. Heb je meerdere HomePods in huis, dan kun je dit ook per HomePod uitzetten.

Wat je wel kunt doen is het uitschakelen van persoonlijke verzoeken. Je kunt dan ook zelf niet meer werken met berichten, herinneringen en notities.

Uitschakelen doe je via de Woning-app:

Open de Woning-app. Hou de HomePod ingedrukt. Scroll naar onderen tik op Persoonlijke verzoeken. Zet de schakelaar uit voor de HomePod waar je de persoonlijke verzoeken wil deactiveren.

