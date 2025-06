Sinds een aantal jaar ondersteunen de iPhone, iPad en Mac zogenaamde passkeys. Dat is een extra veilige inlogmethode, waarmee je met behulp van vingerafdruk of gezichtsherkenning in kan loggen bij online diensten. Je hebt dan geen wachtwoord of gebruikersnaam nodig, omdat alles veilig opgeslagen staat op je apparaat. Diverse diensten zoals X, Google, Nintendo, PlayStation, Microsoft, Amazon en PayPal maken al langer gebruik van passkeys. Vandaag heeft Facebook aangekondigd ook inloggen met passkey te ondersteunen.

Facebook inloggen veiliger met passkey

De nieuwe functie zit verstopt in het accountcentrum in de Facebook-app. Het helpt je om sneller in te loggen, bijvoorbeeld als je opnieuw moet inloggen in de Facebook-app na het installeren van een nieuwe iPhone. Heb je een passkey ingesteld, dan hoef je alleen maar je gezicht te scannen of je vingerafdruk te gebruiken om in te loggen. Afhankelijk van je instelling moet je je inlog mogelijk nog wel extra verifiëren (bijvoorbeeld op een ander apparaat of met een tweestapsverificatiecode). Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord blijft ook nog mogelijk, zelfs nadat je een passkey ingesteld hebt.

Om voor Facebook een passkey in te stellen, volg je deze stappen:

Open de Facebook-app op je iPhone. Tik rechtsonder op Menu en tik onderaan op Instellingen. Bovenaan staat het Meta Accountcentrum. Tik op Meer bekijken in Accountcentrum. Onder Accountinstellingen tik je op Wachtwoord en beveiliging. Bij het kopje Aanmelden en herstel vind je de nieuwe optie Passkey. Tik hierop. Tik op Passkey maken en volg de verdere stappen.

De passkey wordt opgeslagen in de Wachtwoorden-app, bij een nieuw opgeslagen account genaamd Meta. Het staat dus standaard niet bij je eventuele opgeslagen Facebook-logingegevens. Je kunt de Facebook-logingegevens wel overzetten naar de Meta-passkey.

Facebook laat weten dat het binnenkort ook mogelijk wordt om in Messenger in te loggen met je passkey, zodat je chats goed beveiligd zijn. Op de website wordt inloggen met een passkey nog niet ondersteund.