OWC, een bekende fabrikant van docks en andere randapparatuur, heeft een uitgebreide 14-port Thunderbolt 3 Dock. Wij hebben deze OWC Thunderbolt 3 Dock getest en vertellen je of hij je geld waard is.

Als je een MacBook-gebruiker bent, dan is de kans groot dat je ooit een keer de behoefte krijgt aan een usb-hub of dock. Veel MacBooks hebben maar een beperkt aantal poorten en zelfs als je de duurste MacBook Pro hebt, kunnen we ons voorstellen dat je toch de behoefte hebt aan extra poorten. Het aanbod van usb-hubs en docks voor je MacBook is groot. De afgelopen jaren hebben wij al enkele exemplaren getest en de OWC Thunderbolt 3 Dock met 14 poorten is één van de meest uitgebreide die we getest hebben.



Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in mei 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. Het geteste model van de Dockcase betrof de gewone variant van de Explorer Edition en is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

OWC Thunderbolt 3 Dock met 14 poorten in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de OWC Thunderbolt 3 Dock met 14 poorten:

Grote Thunderbolt-dock met eigen stroomvoorzien

Verkrijgbaar in zilver en spacegrijs, met zwarte bovenkant

14 verschillende poorten

Voorkant: microSD-slot, SD-kaartslot, koptelefoonaansluiting, usb-a (USB 3.1 Gen 1), usb-c (USB 3.1 Gen 2)

Achterkant: 4x usb-a (USB 3.1 Gen 1), S/PDIF Digital Audio Output, Gigabit Ethernet, 2x Thunderbolt 3 usb-c (85W PD), mini DisplayPort, stroomaansluiting

Geen hdmi-poort

Afmetingen: 2,5 x 8,9 x 23 centimeter

Gewicht: 500 gram

Prijs: ongeveer €239,-

Wat meteen opvalt aan de Thunderbolt 3 Dock is dat hij aan de grote kant is en best wel zwaar is. Dat vinden we geen probleem, aangezien dit dock vooral bedoeld is voor op je bureau op je (thuis)kantoor. De dock heeft ook zijn eigen stroomkabel, waar een behoorlijk groot stroomblok aan zit. Dat is niet geheel ongebruikelijk voor dergelijke docks, maar het stroomblok is bij deze OWC Thunderbolt 3 Dock bijna net zo groot als de dock zelf. Als je alle kabels netjes weg wil werken, kan dat bij sommige opstellingen wel voor een kleine uitdaging zorgen.

Het design van de dock ziet er verder wel mooi uit, mede dankzij de aluminium afwerking rondom. Er is een zilveren en spacegrijze variant, die mooi past bij de meeste MacBooks. De bovenkant is van glimmend zwart plexiglas en daar zijn we wat minder van gecharmeerd, omdat het wel wat krasgevoelig is en er snel wat vies uit ziet. Maar belangrijker dan het design zijn natuurlijk de specs van deze dock.

Voor professionele gebruikers biedt de dock bijna elke poort die je nodig hebt. De meeste poorten zijn ook voorzien van goede prestaties. Zo zijn gaat het bij de vijf usb-a-poorten om versies met de USB 3.1 Gen 1-specificatie en hebben twee daarvan een hoge stroomtoevoer. Wat we wel jammer vinden, is dat dit dock maar één gewone usb-c-poort heeft (USB 3.1 Gen 2) en twee Thunderbolt 3-poorten. We hadden liever een usb-a-poort opgegeven voor een extra usb-c-poort, aangezien steeds meer devices de overstap maken naar usb-c en die aansluiting toekomstbestendiger is.

Displaymogelijkheden met OWC Thunderbolt 3 Dock

Gebruik je een extern scherm met Thunderbolt-display, dan sluit je deze aan op één van de twee Thunderbolt 3-poorten achterop. Vervolgens gebruik je de andere Thunderbolt 3-poort om je MacBook erop aan te sluiten. Dat betekent ook dat je meteen beide Thunderbolt 3-poorten achterop kwijt bent. En door het ontbreken van een hdmi-aansluiting, betekent dit ook dat je in de meeste gevallen maar één extern scherm kan gebruiken. Een manier om dit toch mogelijk te maken, is door een ander scherm direct aan de MacBook zelf aan te sluiten of om de mini DisplayPort te gebruiken. Maar dat vinden wij toch wat minder toegankelijk.

In onze test konden we goed uit de voeten met de beschikbare poorten en heeft het alles wat we nodig hebben, maar voor wie iets toekomstbestendigers zoekt met meer usb-c-poorten of meer diversiteit met bijvoorbeeld hdmi, kan wellicht beter uit de voeten met alternatieve hubs. Hou er ook rekening mee dat deze OWC Thunderbolt 3 Dock niet de meest up-to-date specs heeft, omdat deze al in 2020 uitgebracht is.

De ingebouwde Thunderbolt 3-poort met Power Delivery kan tot 85W aan stroomtoevoer geven aan je MacBook. Je hebt daardoor maar één kabel nodig die van de dock naar je MacBook gaat, zodat alles in één keer aangesloten is én je MacBook opgeladen wordt. De benodigde kabel wordt standaard meegeleverd, wat een fijne extra is. Hou er wel rekening mee dat 85W niet voor alle modellen MacBooks hoog genoeg is om op hem op de volledige snelheid op te laden.

Score 7.2 OWC Thunderbolt 3 Dock 14-Port €236,89 Voordelen + Ziet er strak uit met aluminium behuizing

Veel beschikbare poorten

Aardige specificaties voor de poorten

Maar één kabel nodig (meegeleverd) van de dock naar de MacBook Nadelen - Geen hdmi

We hadden liever een extra usb-c of Thunderbolt 3-poort gezien in plaats van usb-a

Niet de meest up-to-date specs voor veeleisende gebruikers

Stroomblok wel erg groot

Conclusie OWC Thunderbolt 3 Dock met 14 poorten review

Deze OWC Thunderbolt 3 Dock biedt qua diversiteit van poorten voor de meeste mensen voldoende opties, maar voor wie iets toekomstbestendigers zoekt kan wellicht beter ergens anders kijken. Zo missen we hdmi en hadden we liever een usb-a-poort ingeruild voor usb-c of Thunderbolt 3. Maar als je nog in een wereld leeft met veel usb-a-accessoires (zoals oplaadkabels, iPhone-standaarden of printers), kunnen die poorten wel van pas komen. Anno 2023 vinden we dit Thunderbolt-dock op sommige aspecten wel wat tekort schieten, omdat het niet meer de meest actuele prestaties heeft. Afhankelijk van je behoeftes kan dit dock dus een goede keuze zijn, maar voor dit geld zijn er wel wat betere alternatieven te vinden.